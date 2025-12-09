Upoznajte Igora Romića, lončara iz Svete Nedelje koji je glinu pretvorio u umjetnost. Njegova keramika krasi restorane s Michelinovim zvjezdicama, a sve je počelo iz strasti i upornosti
DIZAJNERSKO POSUĐE PLUS+
Igor je umjetnik s glinom: 'Moji tanjuri osvojili su restorane s Michelinovom zvjezdicom'
Čitanje članka: 4 min
Pomislite li da su lončari stvar prošlosti, upoznajte Igora Romića (54), umjetnika iz Svete Nedelje koji je glinu pretvorio u životni poziv. Sve je počelo 2001. godine kad je, kako kaže, "iz potrebe za stvaranjem i radom rukama" počeo istraživati keramiku. Dvije godine kasnije otvorio je svoj obrt, Studio Croker, koji danas surađuje s vrhunskim restoranima, hotelima, dizajnerima i arhitektima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku