Igor je umjetnik s glinom: 'Moji tanjuri osvojili su restorane s Michelinovom zvjezdicom'

Upoznajte Igora Romića, lončara iz Svete Nedelje koji je glinu pretvorio u umjetnost. Njegova keramika krasi restorane s Michelinovim zvjezdicama, a sve je počelo iz strasti i upornosti

Pomislite li da su lončari stvar prošlosti, upoznajte Igora Romića (54), umjetnika iz Svete Nedelje koji je glinu pretvorio u životni poziv. Sve je počelo 2001. godine kad je, kako kaže, "iz potrebe za stvaranjem i radom rukama" počeo istraživati keramiku. Dvije godine kasnije otvorio je svoj obrt, Studio Croker, koji danas surađuje s vrhunskim restoranima, hotelima, dizajnerima i arhitektima.

