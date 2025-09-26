U dvorištu Igora Čupića rastu egzotični kumkvat, pitaja, banane, bougainville, palme i 15 godina stara maslina. Svoju 'baštu' obrađuje zadnje 23 godine
Ništa Jadran, samo Drava PLUS+
Igor u Donjem Miholjcu uzgojio divnu mediteransku džunglu!
Čitanje članka: 4 min
Svi u Donjemu Miholjcu znaju gdje je kuća Igora Čupića. Ne zato što je on bio kandidat za gradonačelnika na proteklim izborima, nego zato što je njegovo dvorište, može se reći, jedinstveno u Slavoniji. Već pri samom prolasku pored njegove kuće gotovo da vas "zapahne" miris Mediterana jer je nemoguće ne primijetiti osunčano carstvo palmi koje raste u njegovu dvorištu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku