Igor u Donjem Miholjcu uzgojio divnu mediteransku džunglu!

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 4 min
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.

U dvorištu Igora Čupića rastu egzotični kumkvat, pitaja, banane, bougainville, palme i 15 godina stara maslina. Svoju 'baštu' obrađuje zadnje 23 godine

Svi u Donjemu Miholjcu znaju gdje je kuća Igora Čupića. Ne zato što je on bio kandidat za gradonačelnika na proteklim izborima, nego zato što je njegovo dvorište, može se reći, jedinstveno u Slavoniji. Već pri samom prolasku pored njegove kuće gotovo da vas "zapahne" miris Mediterana jer je nemoguće ne primijetiti osunčano carstvo palmi koje raste u njegovu dvorištu.

Komentari 1
