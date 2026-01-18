Igračke i čipka, alka, ojkanje i bećarac - to je naše bogatstvo!

Pravi svjetski putnici, posebno oni koji nikad nisu čuli za Hrvatsku, prvu ideju o posjetu našj zemlji vjerojatno grade na temelju UNESCO-ove liste nepokretnih materijalnih dobara, upisanih na Popis svjetske baštine. Njihova je lista često vodilja za planiranje putovanja mnogim Kinezima i Japancima koji prvi put kreću u Europu, koji svoja putovanja često vezuju upravo za preporuku organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kuluru, odnosno specijaliziranu agenciju UN-a koja je osnovana 1945. godine, s ciljem promicanja mira i sigurnosti kroz međunarodnu suradnju u obrazovanju, znanosti, kulturi i komunikacijama, čiji je jedan od ciljeva i pomoć državama članicama da, među ostalim, rade na zaštiti te baštine. Dakle, jednako kao što je takva lista nekom putniku namjerniku zgodan “vodič” za mjesta koja vrijedi posjetiti, upis na UNESCO-ovu listu zaštićene baštine svojevrsna je obaveza državnim vlastima da pronađu način za to da izdvojena mjesta, materijalna i nematerijalna dobra, zaštite od propadanja i zaborava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+