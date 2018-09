Ima 17 kg, a liječnik joj rekao: 'Možeš glumiti živog mrtvaca'

Дорогие мои!!!! Мы закрываем сбор денег на лечение Кристины❗️❗️❗️ Собрали 110000₽, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто помог!!! Вы большие молодцы!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Это первый огромный шаг на пути к выздоровлению Кристины!!! Более того, ещё одна хорошая новость!! Врач Я.Г. Голанд из Нижнего Новгорода объявил, что берётся лечить Кристину бесплатно!!! А деньги, которые собрали, будут потрачены на билеты на самолёт для неё и ее мамы, а также на проживание в гостинице рядом с клиникой, чтобы маме и Кристине было недалеко ходить каждый день на лечение. Я также приеду поддержать Кристину и обязательно буду держать вас в курсе того, как будет проходить все!!! Ещё раз спасибо вам всем за огромную радость и надежду, которую вы подарили Кристине в борьбе с анорексией!!!❤️❤️❤️

A post shared by ☆゚KO᙭ᕼO ᗰᗩᖇIᗩ ☆゚ (@marynova888) on Sep 7, 2018 at 3:48am PDT