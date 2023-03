Ima 64 godine i dijete od šest: 'Rodila sam kasno i drago mi je što sam toliko dugo čekala'

Majka jednog dječaka, Carolyne Ness (64), 2017. godine platila je oko 4500 funti, ili otprilike 5050 eura za embrij iz Indije, nakon što se cijeli život borila s neplodnošću. Tako je svoje prvo dijete dočekala u 58. godini, kao samohrana majka, jer je tad već bila razvedena, piše The Sun.

Danas kaže da joj je drago što je čekala da dođe u 'ozbiljnije' godine. Carolyne, koja živi u Novom Južnom Walesu, u Australiji, a odrasla je u odrasla u Fifeu, u Škotskoj, inzistira na tome da to nije bila sebična odluka te tvrdi da su njene godine zaslužne za to da je bolja mama. Zbog toga majka koja je u studenom 2017. rodila sinčića Javeda (5), nimalo ne žali zbog svoje odluke, iako kaže da to nije bio njen prvi izbor.

- Kad sam bila mlađa, to nikako ne bi bio moj prvi izbor, da rodim dijete blizu 60. godine. Također, nisam željela biti samohrana majka, to je bilo kao moja najgora noćna mora, no bila sam u fazi u kojoj sam znala da je 'sad ili nikad' i da ću požaliti ako barem ne pokušam – priča. Da to nije učinila, kaže, propustila bi nešto što joj je donijelo neizmjernu sreću.

- Imati Javeda je divan dar i velika sreća – ističe. Njen put prema roditeljstvu počeo je 30 godina prije nego se odlučila za usadnju embrija i cijeli je život čeznula za djetetom.

- Bila sam udana, ali borila sam se da zatrudnim i nije uspjelo. U 30-ima sam otkrila da imam problema s plodnošću, ali do trenutka kad smo se počeli razmišljati o medicinski potpomognutoj oplodnji, naš se odnos raspao i jednostavno nismo htjeli uvlačiti dijete u to. Nakon što sam se razvela od muža, imala sam nekoliko odnosa, ali nijedan od tih partnera nije mi se činio prikladnim za oca mog djeteta – priča Carolyne. Dodaje kako je razmišljala o usvajanju, ali nakon što je otkrila da bi mogla čekati dugo godina na mlađe dijete, pa čak i biti u situaciji da ga mora tražiti u inozemstvu, odustala je od potrage.

Neposredno prije svog 58. rođendana, Carolyne je naišla na mogućnost usvajanja embrija, proces u kojem se ženi usađuje smrznuti zametak, koji će sama nositi 9 mjeseci i donijeti na svijet. Pritom se koristi ista tehnika kao i kod medicinski potpomognute oplodnje. No, s obzirom da je dobna granica za usvajanje embrija u Australiji bila 55 godina, Carolyne je morala krenuti dalje prema Indiji, gdje je ta granica 58 godina. Tako je krenula na put za New Delhi, u nadi da će konačno postati mama, koristeći embrij 21-godišnje Indijke i spermu američkog darivatelja.

Tom je putovanju pristupila kao odmoru, kako se ne bi previše razočarala ako usađivanje embrija ne uspije.

- Zahvat sam obavila baš uoči 58 godina, na samoj granici. Usadili su mi tri embrija, nešto što se u Australiji izbjegava, kako bi se spriječila višestruka trudnoća, što mi je ipak pružilo veće šanse da zahvat uspije. Potom sam malo putovala, da ne mislim na to, razmišljajući: ako se treba dogoditi, dogodit će se. Trebalo je pričekati na obavljanje testova, no bila sam presretna kad sam se vratila u Australiju i kad su krvni testovi potvrdili trudnoću – priča majka.

U studenom 2017. imala je planirani carski rez, jer se zbog njene dobi trudnoća smatrala visoko rizičnom, no Javed je rođen kao zdravo dijete. Carolyn kaže kako joj je najveći izazov to što je samohrana majka.

- Ovdje nemam obitelj. Imam prijatelje, ali Australija je tako ogromna da nitko od njih ne živi blizu. Često se poželim odmoriti, ali ne mogu. No, mislim da ipak dobro funkcioniram kao majka – kaže. Mali Javed, kaže, zasad ne primjećuje da je ona bitno starija od drugih mama, ali često zna reći da bi volio imati tatu, smije se.

- Neki od Javedovih prijatelja imaju bake koje su otprilike iste dobi kao i ja, ali ja se bez problema predstavim kao mama. Nemam se čega sramiti – kaže te dodaje kako je uvjerena da je majčinstvo u 58. godini bila dobra odluka za njih oboje.

- Sada imam puno više strpljenja nego što bih imala kad sam bila mlađa. Kao mlađa sam bila sebičnija, ne bih se voljela odreći svog društvenog života, a sad mi uopće ne smeta što ga nemam. Osim toga, putovala sam i vidjela svijeta, što kao mlada mama ne bih mogla – kaže. Uvjerena je da za ženu nije prekasno da u 50-ima postane majka.

- Bila je to najbolja odluka koju sam u životu donijela – zaključuje.



