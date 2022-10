Postoji pet vrsta tantruma kod djece: Evo kako se s njima nositi

Kao roditelj, vjerojatno ste se susreli s velikim brojem tantruma kod svoje djece koji često djeluju kao da dolaze niotkuda. I dok se vrištanje, plač i bacanje po podu mogu pojaviti kod gotovo sve djece, zapravo postoje različiti uzroci dječjih izljeva bijesa i većina ih je prilično opravdana.

- Baš kao i vi i ja, kada se djeca bilo koje dobi osjećaju emocionalno preplavljeno, mogu odgovoriti na to izljevom bijesa. Ovo je normalan, ljudski odgovor, a jedina razlika između njih i nas je što smo stekli dovoljno iskustva i zrelosti da naučimo strategije suočavanja - kaže stručnjakinja za bebe i roditeljstvo, Rachel Fitz-Desorgher.

Izljevi bijesa počinju u ranom djetinjstvu - otprilike od prvog rođendana, objašnjava Rachel. Tada dijete počinje razvijati dublji i složeniji emocionalni život.

- Kako postaju starija, uz suosjećajnu podršku i vodstvo roditelja punih ljubavi, djeca nastavljaju doživljavati tantrume, ali su sposobnija nositi se s njima na odgovarajući način - dodaje.

Iako postoji mnogo razloga da vaše dijete doživi tantrum, ovo je pet glavnih tipova:

Manipulativni

Konzultantica za roditeljstvo i ponašanje Sophie Boucher-Giles, koja je osnovala Gentle Start Family Consultancy, objasnila je kako je ovaj napad bijesa dizajniran da iscrpi odraslu osobu sve dok ne popusti zahtjevu. Ova vrsta tantruma može biti vrlo učinkovita, dodaje.

- Ovdje su ključni dosljedni odgovori jer morate samo jednom popustiti da vaše dijete pokuša još deset puta, s dvostrukom odlučnošću i izdržljivošću, kako bi postiglo uspjeh - kaže ona.

Foto: Dreamstime

Kako se nositi s njim?

Koliko god to moglo biti frustrirajuće, morate pričekati da ovaj napad bijesa prođe i pustiti ga da ide svojim tijekom. Tek tada će vaše dijete shvatiti da ga to nikamo ne vodi.

- Pokušajte procijeniti što bi dijete željelo i ostanite vrlo smireni i opušteni koliko god možete. Naše dijete traži snažnu reakciju kako bi procijenilo hoće li 'pobijediti' ili ne. Zato pričekajte trenutak i upotrijebite kratku i neutralnu frazu, poput: 'Kad budeš spreman, javi mi' - objašnjava Sophie.

Zatim, kada se vaše dijete smiri, kratko ga i utješno zagrlite ako to želi. Ali trebali biste nastojati da ovo bude kratko i oštro, upozorava Sophie, jer to može dovesti do ponovnog izljeva bijesa ako osjete da ćete možda pokleknuti.

Traženje pažnje

- Mala djeca često ne razumiju da odrasli moraju raditi (ili jesti ili spavati!), a to može biti posebno teško ako radite od kuće jer su granice nejasne te većina male djece to ne razumije - kaže Sophie. Jednostavno rečeno, oni žude za vašom pažnjom i možda im je jednostavno dosadno, pa je važno biti svjestan toga ako je to slučaj.

Kako se nositi s njim?

- Pokušajte se odmaknuti i pogledajte koliko ste vremena proveli sa svojim mališanom. Odvojite petnaest ili dvadeset minuta da učinite nešto neočekivano. Otiđite na igralište ili slikajte s njima, bilo što što vas doista dovodi u trenutak s njima - kaže Sophie.

No ako imate samo pet minuta, ciljajte na aktivnost koja omogućuje blizinu, poput zajedničkog slaganja slagalice. Na ovaj način stvarno osjećaju da imaju vašu pažnju. Ako su napadi bijesa u potrazi za pažnjom stalni, a nema temeljnog uzroka, onda je vrijeme da poradite na odgođenom zadovoljstvu i samostalnoj igri.

Odbijanje

Ovakav napad bijesa često se događa jer se od djeteta traži nešto što ono ne želi učiniti, a obično dolazi nakon što ste mu rekli 'ne'. Ali prije nego što ga isfrustrirate, prvo morate pogledati sebe.

Kako se nositi s tim?

- Prvo, ispitajte što ste tražili od svog djeteta. Je li to bilo primjereno dobi i nešto što ono razumije i može učiniti, i ako jeste, kako ste to tražili? Vaš jezik mora biti jednostavan i jasan, nikako napadački i s razdvojenim i lako razumljivim koracima - objašnjava Sophie.

Drugo, pogledajte kada ga pitate. Ima li dijete problema s prijelazom s nečeg drugog jer nije bilo upozorenja i niste ispunili njihova očekivanja?

- Većina odraslih bi reagirala negativno kada bi im partner isključio televiziju, uzeo im piće bez upozorenja i zamolio ih da odmah operu suđe. Dakle, dajte opipljiv znak, a ne onaj koji se temelji na vremenu i objasnite sada, tada i poslije - objašnjava Sophie. Ako izljev bijesa i dalje traje, pričekajte i zatim lagano nastavite s onim što morate učiniti.

Senzorno preopterećenje

Sva djeca (i odrasli) mogu povremeno osjetiti senzorno preopterećenje, a za vaše malo dijete to može biti posebno vidljivo kada su umorni ili u vrlo zaposlenom ili drugačijem okruženju.

Sophie kaže: 'Možda još nema mogućnosti da se izrazi riječima, a čak i da ima, možda mu je preteško obraditi i jezik i pojačane emocije u isto vrijeme. Zbog toga, izljev bijesa pomaže izbaciti taj suspregnuti osjećaj'. Za djecu s poremećajem senzorne obrade ovo je daleko akutnije i stvari poput buke, svjetla, pa čak i mirisa mogu biti iznimno uznemirujuće za njih.

Kako se nositi s njim?

Neku će djecu možda trebati ostaviti samu kako bi se sama regulirala u mirnom prostoru gdje im je sigurno i ugodno, no druga će imati poteškoća u smirivanju i mogu postati vrlo glasna.

- Nekoj djeci mogu pomoći jaki zagrljaji i umirujuća glazba, no druga bi u tim trenucima mogla biti nesklona dodiru. Ako vaše dijete ima problema sa senzornom obradom, pedijatrijski radni terapeut bi vam mogao pomoći da shvatite što će najbolje funkcionirati za vaše dijete. Važno je razumjeti da ova vrsta izljeva bijesa nije zbog toga što je vaše dijete 'zločesto', nego treba vašu pomoć, a ne laž - kaže Sophie.

Foto: Dreamstime

Vanjski

Ovo su napadi bijesa koje je najlakše prepoznati i obično se odnose na glad, umor ili frustraciju.

- Mala djeca moraju napuniti 'gorivo' jednom u svaka tri sata, tako će tri uravnotežena obroka razumne veličine i dva hranjiva međuobroka pomoći u regulaciji šećera u krvi i sprječavanju gladi - objašnjava Sophie.

Rachel se slaže i dodaje: 'Bez prilično konstantnog protoka zdravih ugljikohidrata, masti i voćnih šećera, započinje glad, mozak tada ne može jasno razmišljati i najmanja stvar će dijete dovesti do izljeva bijesa'.

Hidratacija je također važna za regulaciju raspoloženja i kako bi vaše dijete moglo dobro razmišljati i procesuirati. Stoga se pobrinite da nije žedno i da mu dajete dovoljno prilika za piće.

Što se tiče umora, pokušajte se pridržavati redovitog vremena spavanja i uvedite drijemanje gdje je to prikladno, savjetuje Sophie. Naposljetku, frustracija je još jedan razlog zbog kojeg bi vaš mališan mogao imati napade bijesa.

- Mala djeca i starija djeca žude za neovisnošću (prilikom da rade stvari za sebe) i autonomijom (prilikom da sami biraju i donose odluke) - kaže Rachel.

- Ona mogu obuzdati glad ili umor, ali dodate li u to frustraciju vaše će dijete jednostavno biti gurnuto u tantrume. Baš kao i mi - možda se još uvijek snalazimo na poslu ako preskočimo ručak ili ako smo imali lošu noć, ali ako se tada suočimo s frustrirajućim izazovom, može nastupiti panika i izgubit ćemo sposobnost da se nosimo s njom na miran način - dodaje, piše The Sun.

