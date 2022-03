Ima Downov sindrom, ali to je nije spriječilo da postane model

Jessica Jacinto je 22-godišnja manekenka koja živi u Valenciji u Venezueli. Ono što je čini drugačijom je činjenica da je rođena s Downovim sindromom, ali to je nije spriječilo da ostvari svoj san odnosno da postane profesionalni model.

Kada je imala 14 godina dobila je poziv da sudjeluje na izboru ljepote. U srednjoj školi se bavila nekim sportovima poput gimnastike, plivanja i atletike, ali oni je nisu baš usrećili. Poziv je prihvatila da proba nešto novo te uskoro shvatila da je to nešto u čemu uživa.

- Za mene je biti model kao da studiram nešto što mi se sviđa. Kada sam na modnoj pisti, postajem netko drugi. Kao da netko drugi u mene iznenada uđe. Osjećam se snažno - ispričala je Jessica.

Do danas je sudjelovala na mnogim castinzima, ali put do uspjeha ipak nije bio lagan. Nekoliko velikih manekenskih agencija i brendova nije prihvatilo suradnju s Jessicom. Iako su rekli da će se javiti, to nikada nisu napravili. Međutim, to nije obeshrabrilo Jessicu i njezinu majku, već ih je motiviralo da nastave dalje.

Bez obzira na svoje velike snove i brojna postignuća, Jessica živi običan život.

Diskriminacija ljudi s Downovim sindromom, čak i u razvijenim zemljama, je duboka, rekla je Michelle Sie Whitten, izvršna direktorica Globalne zaklade za Down sindrom.

- Ali malo po malo, promjena se događa u našoj percepciji i razumijevanju i nadamo se da će dovesti do bezuvjetnog prihvaćanja - dodala je, piše Bored Panda.

