Ima li oko vas ljudi kojima treba pomoć? Danas je da za to da pomažući razveselite - sebe

Kad čovjek nekome pomaže, često bude u iluziji da je time učinio nešto za drugoga. Davno sam napisala jednu rečenicu koja mi se čini puno primjerenijim opisom te situacije: 'Kad obrišete suzu s tuđeg lica, stavili ste odmah osmijeh na svoje lice'. Iskustvo rada za desetke tisuća ljudi s kojima sam radila tijekom karijere uči me da kad za nekog drugog napravim nešto lijepo to zapravo znači da sam uvijek napravila i nešto jako lijepo i jako veliko i za sebe - kaže naša poznata psihologinja Ljubica Uvodić Vranić, autorica nekoliko knjiga iz područja samopomoći te osnivačica i predsjednica Udruge za unapređenje obiteljskog života 'Petkom u 5', povodom 26. listopada, međunarodnog dana međusobnog pomaganja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ove tri dame 2019. godine bile su Ponos Hrvatske

- Nije važno na koji način pomažete, je li to financijski, toplom riječi i podrškom, time da nekome osigurate potrebnu informaciju, pružite razumijevanje i suosjećanje, ili tako da nekoga pozovete, odnosno ugostite. Kako god to bilo, taj je čin za onoga tko pruža uslugu, ili domaćina koji je nekoga ugostio, pa tako i za nas psihologe, koji nekome možda pomognemo da dođe do vrijednih spoznaja, automatski podiže samopouzdanje. Kad nekome nešto dam, tako mogu osvijestiti da to imam i to može pomoći da poraste vjera u sebe. Kao što bismo to rekli – ta ruka koja daje je uvijek iznad one koja prima i taj osjećaj čovjeka koji pomaže može i usrećiti – kaže sugovornica.

Foto: Hakase_

Naime, 26. listopada obilježava se kao dan međusobnog pomaganja, odnosno kao prilika da odbacimo sve predrasude, osvrnemo se oko sebe i pružimo ruku ljudima kojima je potrebna pomoć bilo kakve vrste. Smisao tog dana je da naučimo imati sluha za probleme ljudi koji nas okružuju i dati djelić onoga što možemo da im olakšamo život, pa možda nije naodmet razmisliti o tome ima li oko vas ljudi koje baš na današnji dan možete razveseliti.



Najčitaniji članci