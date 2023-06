Ima li smisla nositi puf jaknu na bikini? Risqué fashion - novi trend koji je uzburkao strasti

Kalifornijska modna marka Fashion Nova poznata je po zadivljujućim modelima koji se mogu nositi danju, ali i tijekom noćnog izlaska, pa i na plaži, odnosno po trendu 'risqué fashion', za koji bi se moglo reći da više otkriva nego što skriva.

U nedavnom prijenosu za svojih 21,5 milijuna obožavatelja, brend je naveo pratitelje da komentiraju izgled modela u ružičastom kompletu koji su upravo predstavili. Djevojka je odjenula kraću verziju pufer jakne 'Cause A Scene' i 'Forever So Extra' brend čizama na hlače. Savršen look upotpunila je ružičastim bikinijem ispod jakne. Outfit je 'začinjen' parom glamuroznih sunčanih naočala.

Inače, jakna košta oko 35 funti (oko 40 eura) i dolazi u različitim bojama, čak i zlatnoj. Kratka je, s kopčom u struku i visokim ovratnikom. Čizme su dostupne u crnoj i ružičastoj boji, a iako imaju šiljasti vrh, relativno lako se navlače.

Nije dugo trebalo da pratitelji na Instagramu podijele svoje mišljenje o izgledu modela. Mnogi su ostali pomalo zbunjeni i napisali kako na bikini možda i ne treba odijevati kratku puf-jaknu.

Jedan pratitelj je, tako, napisao: Zašto uopće nositi top?!

Drugi korisnik društvenih mreža dodao je: Tko će to odjenuti na sebe?!

Međutim, nekima se kombinacija svidjela, pa je jedan od komentara bio: Prekrasno!

Bilo je komentatora kojima su se jako svidjele čizme, dok neki misle da outfit ne bi bio to što jest da nije kompletan, baš ovako kao što je prikazan na modelu.

Na stranici Fashion Nova uvjereni su kako će se kombinacija brzo rasprodati, a kažu kako su influencerice nedavno sjajno prihvatile trend bikinija od trapera. Veliku pažnju izazvalo je i donje rublje od lateksa, s "bezobraznim gaćicama", kažu.