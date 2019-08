Ima li u praznovjerju istine ili je riječ samo o bujnoj mašti?

No što ako nešto u tome ipak ima? U svijesti svakog naroda utkana su upozorenja kojima pojedinci misle da mogu predvidjeti budućnost, okrenuti tijek zbivanja ili osobno utjecati na njega čineći određene radnje u zadanom trenutku. Ostaci su to drevnih plemenskih ili religijskih rituala koji su služili rastjerivanju zlih duhova, loše sreće ili jednostavno nepoželjnih situacija.

Zovu se praznovjerja, no jesu li povezana s našom podsviješću, bujnom maštom ili samo velikom željom da se nešto odigra baš onako kako želimo? Većina njih sigurno nam može poslužiti samo da se dobro nasmijemo. Donosimo popis najčešćih praznovjerja i njihova značenja.

Crkveni prag

Ako mladenka nakon vjenčanja izlazeći iz crkve prva prijeđe preko crkvenog praga, čitavog će života "biti gazdarica" svom mužu. Praznovjerje je to koje vuče korijene iz Engleske.

Crna mačka

Prelazak crne mačke preko puta od srednjovjekovlja se u Europi smatra znakom velike nesreće. U toj situaciji treba se okrenuti i triput pljunuti preko lijevog ramena kako bi se poništile zle čini koje je ta mačka donijela.

Ovo praznovjerje vuče korijene od srednjovjekovne histerije oko vještičarenja i ideje da su mačke bile demonske pomoćnice vještica ili su pak otjelovljivale samog vraga. Prelaskom preko puta čovjeka, smatralo se, odvajaju ga od Boga.

Čajnik

Ispijanje čaja u mnogim kulturama podrazumijeva osjećaj smirenosti, promišljanja, zadovoljstva.

No razvila su se i poneka praznovjerja, pa se tako smatra da vas očekuje velika nesreća ako razbijete čajnik dok kuhate čaj, a ako čaj u čajniku miješate žlicom možete očekivati svađu s prijateljem. Čajnik koji zviždi kad ispušta paru znak je dobre sreće i može prizvati kišu.

Čaša

I čaša ima važno mjesto u kolektivnoj svijesti, što dokazuju praznovjerja povezana s tim predmetom. Tako se, primjerice, smatra da ispijanjem pića iz tuđe čaše možemo otkriti njegove misli.

Glavobolju neće izazvati ako samo to ako ste preduboko zavirili u čašu, nego i činjenica da je netko preko vaše glave pružao času s pićem drugima. Ak pak čaša padne i ne razbije se, pripremite novčanik jer će vas uskoro netko nepoznat pozvati u svatove.

Dijete

Uz djecu se veže niz bizarnih i nevjerojatnih praznovjerja od kojih su mnoge mlade mame želeći najbolje svojim bebama možda poskrivećki i same iskušale djeluju li. Tako, primjerice, vlada praznovjerje da će dječak koji nalikuje majci imati sreće u životu. Sreću će i dječacima i djevojčicama donijeti činjenica da je prvi dar koji su primili baš od njihove majke.

S druge strane, ljudima koji prvi put susreću dijete sreću će donijeti ako mu poljube stopala, a ako mlada udana žena primi dijete u ruke i sama će uskoro postati majka. Važan je prvi susret s djetetom jer ga može obilježiti za cijeli život jer, primjerice, ako mu prvi put kad ga vidite ponudite hranu, nikad neće biti gladno ni oskudijevati u hrani.

Postoji i niz praznovjerja vezanih uz trudnoću, pa će tako žena koja sanja da joj je majka trudna i sama uskoro postati majka. Ako nakon poroda ima snage brojiti kvržice na pupčanoj vrpci prvorođenog djeteta, tad će žena doznati koliko će još djece roditi. Pronađete li na ulici dudicu, u obitelj vam stiže prinova.

Ako majka u trudnoći ima žgaravicu, znači da će se dijete roditi s bujnom kosom. Ako joj je u trudnoći trbuh nizak, znači da nosi dječaka, a visoki trbuh odmah znači da je riječ o djevojčici.

Također, ako tijekom trudnoće dobije prišteve i druge kožne teškoće, majka može biti sigurna da će roditi djevojčicu. U narodu se također smatra da je žena koja rodi curicu snažnija od svog supruga. Zlu kob na ukućane navlači prodaja djetetove kolijevke.

Dijete s dugačkim prstima neće raditi fizičke poslove, dok će ono koje se gleda u ogledalu postati tašto. Naravno, ono koje ima stisnute šakice moglo bi postati škrto. Ako beba otpuže na sredinu sobe, očekujte goste. ako pak puže prema vratima, gosti donose razočaranje.

Djeca koja puno plaču dok su bebe postat će dobri ljudi, a ako brzo počne izgovarati prve riječi, neće tako skoro prohodati. Naravno, trudnica kojoj ste se zamjerili može vam prouzročiti stvaranje bolne infekcije na oku, ječmenca. Dodatno, pred trudnicama je i težak zadatak u kojem ne smiju prekoračiti metlu jer će roditi pretjerano dlakavo dijete.

Blizanci je čekaju ako jede voće u kojem su dva ploda srasla u jedan. Usto, ako tijekom trudnoće u krevetu prekorači muža, on će kroz život otrpjeti isto toliko bolova koliko i ona na porodu. Mora paziti i s kim se druži tijekom trudnoće, pa ako ne želi da joj dijete ima kovrčavu kosu, svakako treba izbjegavati ljude s loknicama. Posebno mora misliti i na to za kakvom hranom žudi, jer bi se ona mogla pojaviti na nježnoj bebinoj koži u obliku madeža.

Dimnjačar

Začepljeni dimnjak u kući može značiti zlu kob, ako već ne zbog mogućnosti da se ukućani otruju plinovima, onda zbog činjenice da je peć hladna i nema hrane. No dimnjačar posebno znači sreću. Kad vidite dimnjačara, treba se uhvatiti za gumb i zaželjeti želju koja će se ostvariti.

Gosti

Kako bi vas nepoželjni gosti počeli zaobilaziti u širokom luku, u susjednu prostoriju od one u kojoj sjede iza vrata stavite metlu, ali tako da je držak uperen prema njima. Sudeći prema praznovjerju, trebali bi brzo otići i više se ne vraćati.

Krevet

Uzrečica "ustao je na lijevu nogu" ukorijenjena je u praznovjerju istog sadržaja. Naime, čovjek koji iz kreveta najprije stane na lijevu nogu, čitavog će dana biti mrzovoljan. To je problem ako se pridržavate i drugog praznovjerja vezanog uz spavanje koje kaže da morate ustati na istu stanu na koju ste legli.

Ako žena ispod kreveta u tuđoj kući ostavi pelenu, u toj će se kući uskoro roditi dijete. Nije jasno treba li pelena biti prljava ili ne. Znak zle sreće je i ako krenete pospremati krevet, a onda vas nešto prekine u tom poslu i ostavite ga nedovršenog. Ako pak dvije osobe zajedno pospremaju krevet, sigurno će se ubrzo posvađati.

Ljude koji glačaju plahte sudeći po praznovjerju nesreća bi trebala pratiti zauvijek, kao i one koji spremaju krevet nedjeljom. Sreću donosi spremanje kreveta rano ujutro. Ako ste slučajno prilikom mijenjanja posteljine jastučnicu navukli naopako, uskoro ćete se seliti.

Kućni prag

Kućni prag je crta razgraničenja kroz koje u vaš dom ulaze zli duhovi ili uroci, pa o tome kako ćete se ponašati ovisi hoće li biti uspješni u svojim zlodjelima.

Ako izlazeći iz kuće stanete na prag, možete uznemiriti zle duhove koji ondje žive. Iz istog razloga u zapadnim društvima mladoženja mladu unosi preko praga u kuću nakon vjenčanja. Ako se spotakne ili stane na prag, zli duhovi predaka mogli bi se probuditi.

Metenje

Nekad nisu postojali usisavači, pa su ljudi kuću meli metlom. Odatle praznovjerje da noću ne treba mesti u kući, jer tako možete uznemiriti duhove mrtvih koji vas mogu ureći. Dodatno, prilikom metenja prašinu ne treba izbacivati kroz ulazna vrata jer tako izbacujete sreću.

Savjet je skupiti smeće na hrpicu i pokupiti ga lopaticom te baciti, jer se tako bacaju i zli duhovi. Ako pak neki nesretnik slučajno naiđe i uđe u kuću u kojoj se upravo mete, te godine se sigurno neće oženiti.

Metla

Osim što su na njoj jahale vještice, metla je mogla služiti kao sredstvo otklanjanja uroka ili navlačenja nesreće. Ne smijete dopustiti da se vuče po podu dok je nosite jer to donosi nesreću, a isto je i ako je slučajno naslonite na krevet.

Ako vam ispadne iz ruku dok stojite pred vratima, stižu gosti. Kad gosti odu, ne smije se mesti jer ćete im tako na njih navući nesreću. Naravno, ako ih ne volite, slobodno metite, pa čak i u spavaćoj sobi.

Mladenka i njezin buket

Mladenka i mladoženja ne smiju se vidjeti prije ulaska u crkvu na dan vjenčanja jer to donosi nesreću. U zapadnim kulturama mladenke na dan vjenčanja moraju nositi određene predmete i boje za sreću - nešto staro, nešto plavo, nešto novo i nešto posuđeno kako bi bile sretne u braku.

Ako nosi veo koji je nosila njezina baka, živjet će u izobilju, no ne smije ga pokazati nikome prije vjenčanja. S druge strane, djevojka koja isprobava mladenkin veo nikad se neće udati. Ako izgubi prsten ili ga slučajno skine u prvoj godini braka, nikad neće naći sreću sa svojim suprugom. S druge strane, ako vidi pauka dok je u vjenčanici, imat će sretan život.

Posudba vjenčanice također je škakljiva jer onome tko posuđuje donosi nesreću, a istovremeno donosi sreću onome tko ju je primio. Mladenki će sreću donijeti i ako naslijedi majčin vjenčani prsten.

Uobičajeno je i praznovjerje kako će ona žena koja uhvati mladenkin buket nakon vjenčanja i sama uskoro planirati svoju svadbu. U trenutku kad mlada baci buket valja zaželjeti želju, a ako uhvatite buket, treba ga ponijeti doma. Ondje ćete razvezati jednu od vrpci koja je omotana oko buketa. To jamči da će se želja ispuniti.

Nož

Hladno oružje ili kuhinjsko pomagalo, nož pomaže i kod praznovjerja. Primjerice, ako se želite riješiti napornog udvarača, darujte mu nož. Ako ne pobjegne glavom bez obzira, pokušajte s drugim oštrim predmetom.

Navodno to tjera neželjene udvarače. Ako vam nož ispadne iz ruke, očekujete da će vas posjetiti policija. Nije jasno je li taj posjet povezan s prvim dijelom ovog praznovjerja, kad nož darujete udvaraču, ali navodno je to točan slijed zbivanja. Policija će u kuću ući iz smjera u koji je uperen vršak noža kad padne, pa pažljivo gledajte.

Navodno u istoj situaciji umjesto policije može doći i vrlo gladna žena ili netko drugi tko će vas iznenaditi, a očekujte i da će vas zvati neko dijete. Može biti i znak da ćete se uskoro posvađati s nekim. Posebno je loš znak ako vam nož ispadne za stolom dok jedete. U tom slučaju savjetuje se ostati za stolom, ali prestati jesti. No ima i onih koji smatraju da je pametnije napustiti stol.

Poljubac

Naši preci smatrali su da je posljednji izdah umirućeg čaroban jer taj dah sadrži dijelove njegove duše. Odatle vjerovanje da je dobro poljubiti se u usta.

Potkova



Potkova prikovana na vrata trebala bi čuvati kuću od stranaca i zlih duhova. U srednjem vijeku mnogi su mislili da se vještice boje konja, pa su stavljali potkove vjerujući da ih tako tjeraju i od svoj kuće.

Stepenice

Ako padnete niz njih, to nije samo znak da ste nespretni ili žrtva obiteljskog nasilja, nego može biti i znak velike sreće. Stepenice imaju veze i sa budućim odabranikom, jer ako tijekom 13 noći uzastopce brojite 13 stepenica, posljednje noći ćete sanjati za koga ćete se udati ili oženiti. Postoje i varijacije na temu, pa za one kojima se ne da brojiti do 13 može se sanjati i devet, pa čak i sedam noći.

Stol

Spavanje ili pjevanje za stolom donosi nesreću, mrvice se ne smije bacati na pod jer ćete biti siromašni, a ne treba sjediti ni na stolu jer biste tako mogli navući nesreću. Kod postavljanja stola uvijek najprije treba staviti sol jer tako osiguravate da će svi okupljeni oko jela biti zauvijek prijatelji.

Stolac

Dijete koje se igra stolcem može navući nesreću na svoj dom, pogotovo ako padne s njega. Prevrnuti stolac treba okrenuti u ispravan položaj, ali nipošto se ne smije odmah sjesti na njega. Ako na drvenom stolcu pukne noga, onda imate ljutog neprijatelja koji vam želi zlo, a slaganje stolaca u kuhinji u isti red zbog čišćenja ili pranja znači da ćete uskoro morati na sprovod.

Šećer

Ako živite među svadljivim članovima obitelji, bacanje šećera na pod moglo bi privući mir. Ili mrave. No ako šećer nakon toga pometete i spalite, svađe bi trebale nestati. Pranje posude za šećer nedjeljom govori da ste društven čovjek jer vas očekuju brojni gosti.

Vilica

Ispadanje pribora za jelo, već znamo, donosi strahovitu nesreću ili policiju u kuću. No ako vam ispadne vilica, očekujte prijatelja. Ovisno o tome u kojem je smjeru okrenuta, odatle će prijatelj stići.

Često se misli da i da je riječ o ženi. Ili da ćete uskoro biti gladni. Ako vam netko daruje vilice, laska vam. Ako na stolu zamijetite dvije prekrižene vilice, bježite glavom bez obzira jer to označava veliku nevolju.