Bez obzira jeste li u potrazi za muškarcem iz snova ili imate jednog kraj sebe, provjerite ima li vaš momak neku od ovih 10 kvaliteta jer one opisuju idealnog muškarca - s kojim ćete se super slagati.

1. Ljubazan je prema svima

Nije dobar i drag na vaš najbolji dan, nego i na vaš najgori. Isto vrijedi i za konobara koji je donio pogrešno predjelo - ako je ljubazan prema svima i zna da se pogreške mogu dogoditi, imate kraj sebe čovjeka koji širi dobrotu i pozitivnost gdje god da ide.

2. On je iskreno sretan

Sretna osoba nije samo zdrava osoba, već i netko tko je optimističan i ispunjen. Tko ne bi volio život s takvim čovjekom?

3. Iskreno vas voli

On vas voli u potpunosti, sa svim manama i vrlinama. Voli kako izgledate bez šminke, voli kada se druži s vama i voli sve šo ima veze s vama. On zna da vi kasnite i voli to, zna koju hranu volite i koje filmove volite gledati. On vas pozorno sluša i sve stvari pamti.

4. Brine se za vas u krevetu

Gospodin uvijek osigurava da dama završi prva.

5. Stavlja vam osmijeh na lice

Kad ste s njim i kad mislite na njega - uvijek se nasmijete.

6. Možete biti sami s njim

Vi uživate provoditi vrijeme s njim jer vam s njim nikada nije dosadno.

7. On je jedini o kojem maštate

Možda ti se sviđaju lijepe plave oči, široka ramena ili isklesane ruke, ali vašem tipu ne treba ništa od toga sve dok je on onaj s kojim želite biti.

8. Troši koliko i vi

Momak koji će potrošiti bez problema na putovanje na koje želite i jedno i drugo ići je muškarac koji vam treba. Novac je korijen mnogih problema u vezi, pa je ključno biti na istoj stranici o potrošnji.

9. Ne trpi vaše gluposti

Bilo da se radi o vikanju umjesto razgovora, pasivno-agresivnosti kad ste uzrujani ili o nekom obiteljskom/poslovnom problemu koji mu izlažete. On poznaje vaše obrasce i ne samo da ljubazno razgovara s vama o njima, već vam nudi podršku uvijek.

10. On vas stavlja na prvo mjesto

Vi ste najvažnija osoba u njegovom životu. Ako njegovi prijatelji žele odraditi vikend samo za dečke, on će im reći ne jer je isplanirao vikend s vama, piše Your Tango.