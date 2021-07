Na TikToku, Samantha Ramsdell, ima 1,7 milijuna pratitelja zahvaljujući svojim ogromnim ustima. Rekla je kako se osjeća sjajno zbog činjenice da može proslaviti svoju neobičnu prednost, zbog čega je prije bila nesigurna, piše Mirror.

Samantha je oduvijek tvrdila da ima najveća usta, a sada je dobila i službenu potvrdu za to. Osvojila je Guinnessov rekord za najveća ženska usta na svijetu. Njezina usta velika su 6,52 centimetra.

- Savjet za sve one koji imaju nešto neobično i htjeli bi osvojiti Guinnessovu titulu, učinite to. Budite ponosni na to i učinite to svojim najvećim bogatstvom. To je vaša super moć. To je ono što vas čini posebnim i drugačijim od svih ostalih - rekla je Samantha.

Unatoč tome što je oduvijek imala neobično velika usta tek je prošle godine na društvenim mrežama počela pokazivati ​​svoje začuđujuće sposobnosti stavljanja velikih količina hrane.

- Napravila sam TikTok račun u jesen 2019., ali nisam često objavljivala ​​sve dok pandemija nije započela. Snimila sam mnogo smiješnih video zapisa, komičnih skečeva i pjevačkih parodija, ali videa koja su uključivala moja usta i lice brzo bi postala viralna - ispričala je.