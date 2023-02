Ima najveće usnice na svijetu, a sada si želi povećati i jagodice

Foto: Instagram

Bugarki Andrei Ivanovoj (25) životna želja je bila imati najveće usnice na svijetu, a nakon potrošenih 9000 eura na njihovo povećanje, želja joj se ostvarila. Čini se da Andreu to ipak nije zadovoljilo, jer sad želi imati najveće jagodice na svijetu: - Uz najveće usnice na svijetu, želim imati i najveće jagodice. Do sada sam primila četiri injekcije hijaluronske kiseline u jagodice, ali ću se ubrzo podvrgnuti dodatnom ubrizgavanju - rekla je Andrea, piše Mirror, pa dodala: POGLEDAJTE VIDEO: - Za proces zacjeljivanja trebam izbjegavati jake pritiske na lice do tri dana. Cilj mi je značajno ih povećati, ali naravno i dalje želim veće usne. Nastavit ću s injekcijama dok ne budem zadovoljna. Foto: Instagram Andrea je ukupno primila hijaluron 34 puta, a neki liječnici odbili su ju za novo ubrizgavanje. Naime, savjetovali ju da dobro pripazi na usnice, jer bi budući zahvati mogli biti fatalni. Foto: Instagram - Usnice mi još nisu dovoljno velike, želim još volumena - rekla je Andrea, pa zaključila da ne zna koliko je točno novca ukupno potrošila, a samo je na filere za jagodice dala 1800 eura. - Ljudi me ponekad jako negativno komentiraju, a mnogi ne odobravaju ni moju novu povećanu bradu. Moj izgled ne odobrava ni moja obitelj, no moraju prihvatiti moj izbor. Foto: Instagram Andreu na Instagramu prati 25.000 ljudi, a svakom ih svojom novom fotografijom šokira. - Ne znam je li ovo više ružno, ili je tužno - napisao joj je jedan od pratitelja. Foto: Instagram