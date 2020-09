Maske mogu uzrokovati suho i nadraženo oko

Liječnici sumnjaju da to može imati veze s tim da zrak ispod maske izlazi preko očiju i isušuje ih, kao i da maske mogu 'zategnuti' donji kapak i tako omesti treptanje, kojim se oko inače prirodno vlaži

<p>Nosite li masku za lice radi zaštite od širenja Covid-19, jedna od nuspojava može biti suho i nadraženo oko, pokazuje izvještaj koji je 15. srpnja objavljen u časopisu Ophthalmology and Therapy, u kojem se detaljno opisuje kako je došlo do porasta slučajeva iritacije oka i suhog oka kod ljudi koji redovito nose maske. Autori su istraživači sa Sveučilišta Utah.</p><p>Među pacijentima su ljudi koji se ranije nikada nisu borili s problemom suhih očiju, s tim da je veći rizik od razvijanja tog simptoma kod onih koji masku nose dulje vrijeme. Vijest ima važne implikacije na zdravlje očiju i prevenciju infekcija, jer će se uporaba maski vjerojatno nastaviti u dogledno vrijeme, kažu istraživači u studiji. Zato kažu da je važno razumjeti o kakvom se problemu radi te znati kako ga sami možete ublažiti, prije nego dođe do toga da se moramo javiti liječniku. </p><h2>Što je suho oko?</h2><p>To je stanje koje se događa kad količina ili kvaliteta vaših suza nije dovoljna. Može dogoditi ako postoji problem s bilo kojom komponentom vašeg suznog filma, koji se sastoji od nekoliko slojeva. Najčešće, javlja se kao osjećaj da vam je nešto upalo u oko. Mogu se javiti peckanje i svrbež, oči mogu postati crvene i osjetljive na svjetlo. Također, vid može postati zamagljen. </p><p>Uzroci mogu biti različiti: od nekih vrsta lijekova, laserske operacije oka, izlaganje vjetru, zadimljenom ili suhom okruženju te predugog gledanja u zaslon računala. Novija saznanja pokazuju da uzrok može biti i maska.</p><h2>Kako maska ​​za lice može izazvati suhoću oka?</h2><p>Točan uzrok još nije do kraja jasan, no postoje neke teorije. Autori izvještaja navode da je suho oko izazvano maskom uzrokovano time da protok zraka nije normalan. Kad izdahnete i maska ​​vam ne prianja čvrsto i zrak može strujati prema vašim očima. To potiče isparavanje i u konačnici vam može isušiti oči.</p><p>No, autori izvještaja primijetili su i da ljudi koji koriste maske koje bolje prianjaju uz lice također imaju problema s očima. Njihova pretpostavka je da i sama maska može ometati normalno funkcioniranje donjeg kapka, što dovodi do suhoće oka. Štoviše, nepravilno postavljanje maske može ometati sposobnost kapaka da rade svoj posao.</p><p>- Neki liječnici su primijetili da maske mogu lagano spustiti donje kapke, pa se otežava treptanje, koje vlaži površinu oka, kaže Aditya Kanesa-thasan, specijalistica za zdravlje rožnice i Wills Eye Hospital.</p><h2>Postoji li način da se spriječi problem i kako ga liječiti? </h2><p>Suho oko može biti vrlo neugodan problem, a koliko se treba zabrinuti ovisi, prije svega, o tome koliko su jaki simptomi, te koliko ste dugo izloženi maski, kaže dr. Vivian Shibayama, oftalmologinja iz UCLA Health-a. Znači, ako cijeli dan nosile masku i niste imali problema, vjerojatno ste dobro. Ali, ako se jave simptomi suhog oka i ometaju vas, bolje je reagirati čim prije. </p><p>Prvi korak u ublažavanju problema je pripaziti da masku dobro namještate, kaže dr. Shibayama. Potražite masku s nosnim mostom koju možete oblikovati po licu, dok prilagodljive omče za uši mogu osigurati da ju pričvrstite bolje uz lice. Ako to ne uspije, dr. Kanesa-thasan preporučuje savijanje maramice u kolut i stavljanje ispod vrha maske, kako bi se 'dodao jastučić uz gornji rub maske i spriječio izlazak zraka, slično kao kada stavite ručnik ispod vrata kako biste zaustavili propuh.</p><p>- Također, možete probati pričvrstiti masku za lice s medicinskom trakom preko nosa, kaže dr. Kanesa-thasan. Pripazite da za to upotrijebite odgovarajuću traku, kako biste izbjegli iritaciju kože, a masku zalijepite na obraz umjesto na donji kapak, kako biste mogli normalno treptati. </p><p>Noću možete staviti tople obloge na oči. Jednostavno, namočite malo vate u toplu vodu, položite kao oblog na oči nekoliko minuta. To može pomoći u stimulaciji Meibomianove žlijezde, koja je odgovorna za masni vanjski sloj vaših suza. To će potaknuti da se više ulja ispusti u žlijezde, kaže dr. Shibayama, pa je manja vjerojatnost da će tekućina iz oka ispariti. Osim toga, možete koristiti kapi za podmazivanje oka, no samo ako ne nosite kontaktne leće. </p><p>Ako je problem uznapredovao, odnosno ne uspijevate ga riješiti, možda pomognu zaštitne naočale koje čuvaju oči od vlage. U krajnjem slučaju, oftalmolog vam može preporučiti propusnu kontaktnu leću koja je ispunjena tekućinom, odnosno tzv. skleralnu leću, kako biste osigurali više tekućine u očima. U svakom slučaju, ako vam suho oko počne ozbiljno smetati u svakodnevnim aktivnostima, dobro je potražiti savjet liječnika. </p>