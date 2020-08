7 razloga zbog kojih je dobro jesti breskve: Promiču zdravlje očiju i dobre su za organizam

<p>Breskva je slatka, ukusna i vrlo zdrava voćka, popularna na svakom dijelu svijeta. Vrlo je teško ne voljeti breskve, a zasigurno ćete ih još više zavoljeti nakon što otkrijete brojne zdravstvene prednosti koje ovi sočni ljetni plodovi donose. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novi trendovi u prehrani: Jedite iznutrice, a u hranu dodajte i kolagen u prahu</p><p>Ova sočna voćka je odličan izvor mnogih važnih nutrijenata. Najzastupljeniji vitamini u breskvi su A, C, E, K i B3. Zahvaljujući snažnim antioksidansima, vitaminima C i E, breskva može biti od velike koristi u održavanju zdravlja cijelog organizma.</p><h2>1. Breskve pomažu zdravlju očiju</h2><p>Boja breskve jasan je znak da su pune vitaminom A, hranjivim tvarima koji su važne za zdrave oči i super oštar vid. Vitamin A je zapravo antioksidans koji je sposoban zaštititi sloj stanica osjetljiv na svjetlost (mrežnicu) koji se nalazi na stražnjoj strani očiju od oštećenja. Beta-karoten je odgovoran za zdravlje očiju, a breskve sadrže veliku količinu tog antioksidansa.</p><p>Ovaj provitamin njeguje i štiti mrežnicu oka od slobodnih radikala, te sprječava kataraktu i senilnu makularnu degeneraciju.</p><h2>2. Konzumiranje ovih plodova izvrsno je za kožu</h2><p>Zbog vitamina C breskve su jako dobre za kožu. Ovaj hranjivi sastojak, koji je snažan antioksidans, štiti stanice kože od slobodnih radikala tako što neutralizira štetne molekule. Vitamin C vrlo je dobar u odgađanju pojave različitih znakova starenja na koži poput bora i sitnih linija. Vitamin E prisutan u ovom voću štiti i hidratizira kožu te doprinosi njezinom oporavku od oštećenja uzrokovanih djelovanjem slobodnih radikala.</p><h2>3. Jačaju vaš imunološki sustav</h2><p>Osim što kožu čini zdravom i mlađom, vitamin C jača i vaš imunološki sustav. U današnje doba kada su svi izloženi stresu, lošem izboru prehrane, nezdravom načinu života i zagađivačima okoliša, slabi imunološki sustav definitivno nije dobar izbor. Konzumirajući breskve redovito, vaš imunitet ne mora patiti.</p><h2>4. Njihovo jedenje pomaže vam da smršavite</h2><p>Pažljivo razmišljanje o tome što stavljate u usta je od ključnog značaja ako želite ukloniti neželjene kilograme. Kad vam se pojavi želja za slatkim, posegnite za nekoliko breskvi umjesto za sladoledom ili čokoladom. Pojedete li jednu breskvu srednje veličine, unijet ćete u organizam svega 60 kalorija, a istovremeno ćete ga bogato opskrbiti vrijednim nutritivnim sadržajem.</p><p>Zamijenite li povremeno desert ili neki drugi kaloričan zalogaj ovom slatkom i ukusnom voćkom, rezultati neće izostati.</p><h2>5. Breskve promiču zdrav kardiovaskularni sustav</h2><p>Budući da sadrže dobre količine vlakana, redovita konzumacija breskvi može pomoći u kontroli visokog kolesterola, koji predstavlja rizični faktor za nastajanje krvožilnih i srčanih bolesti.</p><p>Breskve sadrže fenolne spojeve koji sprječavaju stvaranje LDL kolesterola. Ovo sočno voće je također bogato antioksidansima koji pomažu u sprečavanju ulaska molekula masti u vaš krvotok. Budući da ne sadrže zasićene masti, može ih se dodati dijeti sa malo masti za optimalno kardiovaskularno zdravlje.</p><p>Breskve sadrže fenolne spojeve koji sprječavaju stvaranje LDL kolesterola.</p><h2>6. Poboljšavaju zdravlje probave</h2><p>Zahvaljujući mnoštvu vode i vlakana prisutnih u ovom ukusnom voću, konzumiranje breskvi može pomoći u suzbijanju opstipacije. Uključivanjem u prehranu pomaže se isprazniti nečistoće koje se mogu sakupiti duž crijeva, uzrokujući svakojake probleme poput trbušnih grčeva i plinova. Vlakna u breskvama također pomažu smanjiti rizik od razvoja raka debelog crijeva.</p><h2>7. Konzumiranje njih pomaže u borbi protiv upale</h2><p>Upala može dovesti do gomile problema, tvrde stručnjaci. Neki od njih uključuju rak, srčane bolesti, osteoporozu, artritis, pretilost i dijabetes. Uključivanje više antioksidanata u prehranu pomaže zaustaviti upalu koja se već događa u vama. Neki od najboljih i najučinkovitijih izvora antioksidansa su breskve.</p><p>Visoki udio kalija u plodu breskve zaslužan je za sprečavanje bubrežnih oboljenja kao i za prevenciju čira na želucu, piše <a href="https://www.1mhealthtips.com/reasons-to-eat-more-peaches/" target="_blank">1mhealthtips.</a></p>