Alison je u bolnici proboravili \u010detiri i pol mjeseca od osam mjeseci trudno\u0107e, no na kraju je rodila zdravog dje\u010da\u010di\u0107a Cadena..

- Mnogi ljudi odbacuju to stanje vjeruju\u0107i da je rije\u010d o obi\u010dnoj jutarnjoj mu\u010dnini, no ova je bolest puno vi\u0161e od toga. Bila sam sretna \u0161to sam imala sjajne lije\u010dnike koji su se izvrsno brinuli o meni. Imala sam osje\u0107aj da sam neuspje\u0161na majka \u010dak i prije nego \u0161to se moje dijete rodilo - ispri\u010dala je Alison.

Ona i suprug Greg (43) otkrili su da o\u010dekuju bebu u rujnu 2014. godine. \u017dive u Londonu, a suprug je bio odu\u0161evljen budu\u0107i da su dugo poku\u0161avali zatrudnjeti.

- No do petog tjedna trudno\u0107e bilo mi je lo\u0161e. Radila sam i dalje dolazila na posao kao recepcionistica, ali do kraja \u0161estog tjedna vratila sam se ku\u0107i u toliko o\u010dajnom stanju da sam sljede\u0107ih 48 sati provela povra\u0107aju\u0107i. Ni\u0161ta nisam mogla zadr\u017eati u \u017eelucu, \u010dak ni vodu. Greg se zabrinuo i uvjerio me da odem lije\u010dniku - prisjetila se.

No njezin ginekolog rekao joj je da je jutarnja mu\u010dnina uobi\u010dajena i propisao joj je tablete za ubla\u017eavanje simptoma.

- Dok sam stajala u ljekarni morala sam uz sebe dr\u017eati vre\u0107icu za povra\u0107anje, a bilo mi je toliko lo\u0161e da sam morala sjesti - nastavila je ona. Primijetila ju je medicinska sestra koja ju je pitala je li u redu, pretpostavljaju\u0107i da \u010deka prijem u bolnicu.

- Kad sam rekla da \u010dekam taksi da me odveze ku\u0107i, oti\u0161la je razgovarati s lije\u010dnikom. Vratila se s porukom da hitno odem u bolnicu A&E; na Kingstonu. Ondje su me pregledali i ustanovili da sam dehidrirala. Ostala sam ondje tri sata, a dali su mi dvije vre\u0107ice infuzije i injekciju protiv mu\u010dnine. Objasnili su mi kako bi simptomi trebali polako jenjavati do 14. tjedna trudno\u0107e - ka\u017ee Alison.

Sljede\u0107eg dana se oti\u0161la na posao vlakom, no do 11 sati joj je bilo toliko lo\u0161e da su je poslali ku\u0107i. Stanje se pogor\u0161alo, pa su je ponovo primili u bolnicu. Ondje su joj dijagnosticirali trudni\u010dku hiperemezu. Stanje poga\u0111a oko dva posto \u017eena i mo\u017ee uzrokovati dehidraciju zbog povra\u0107anja, a to je stanje opasno za majku i za dijete.

- Ultrazvuk je pokazao da se beba dobro razvija, a u bolnici sam se tijekom tjedan dana oporavila dovoljno da mogu ne\u0161to malo pojesti. Sljede\u0107eg dana sam se opet vratila u bolnicu, i tako sam provodila po nekoliko dana u bolnici, oni bi me otpustili na ku\u0107nu njegu, a ja sam se opet vra\u0107ala - opisala je Alison.

Dali su joj sna\u017enije lijekove i steroide, no ni\u0161ta nije pomagalo. Lije\u010dnik se oko 21. tjedna trudno\u0107e ozbiljno zabrinuo za njezino zdravlje, a u 21. tjednu trudno\u0107e se vratila u bolnicu i tad su je morali hraniti cjev\u010dicom.

- Redoviti pregledi su pokazali da se Caden dobro razvija, no osje\u0107ala sam strahovitu krivnju. \u017deljela sam normalno jesti kako bih mu omogu\u0107ila razvoj, ali jednostavno nisam mogla. Brinulo me ho\u0107e li biti dovoljno sna\u017ean. U tom smo mu periodu suprug i ja nadjenuli ime Caden \u0161to zna\u010di \"mali borac\". Od 63 kilograma pala je na 48 kilograma do 21. tjedna trudno\u0107e. Do 29. tjedna uspjela je pojesti jedan manji obrok na dan i komad vo\u0107a, pa su je opet poslali doma.

Planirali su carski rez u terminu, no u 33. tjednu stanje joj je bilo gotovo kriti\u010dno. Primili su je odmah u bolnicu,

- Dali su mi lijekove da mi snize krvni tlak, no dva dana poslije su odlu\u010dili da idem na inducirani porod - prisjetila se.

Bila je u 34. tjednu trudno\u0107e kad su joj poku\u0161ali inducirati porod, no na kraju je ipak zavr\u0161ila na carskom rezu. Caden se rodio zdrav i te\u017eio je 2,3 kilograma.

- Rekli su mi neka se ne upla\u0161im ako ne bude plakao. No kad su ga podignuli, on je vri\u0161tao. Bila je to najljep\u0161a buka koju sam \u010dula u \u017eivotu. Osim lagane \u017eutice, bio je sasvim u redu. A ja sam gotovo odmah osjetila olak\u0161anje. Nestala je mu\u010dnina. To je bio prvi put unazad sedam i pol mjeseci da sam uspjela popiti \u010da\u0161u vode i pojesti sendvi\u010d sa sirom. Bila sam presretna - kazala je.

Nakon nekoliko mjeseci stanje joj se posve normaliziralo. Caden je bio u dobi od devet mjeseci kad su joj dijagnosticirali postpartalnu tjeskobu i posttraumati\u010dni stresni sindrom - PTSP.

- Bila sam na dnu. Sve \u0161to sam pro\u017eivjela tijekom trudno\u0107e odrazilo se na moje zdravlje i stalno sam se osje\u0107ala tjeskobno - ispri\u010dala je. Pomogli su joj \u010dlanovi udruge Pregnancy Sickness Support, a sada i sama volontira za njih.

- Otkrila sam ovu udrugu na kraju trudno\u0107e i uz mene je bio njihov volonter. Kad je Caden napunio dvije godine, osje\u0107ala sam se dovoljno sna\u017eno da i sama postanem volonterka. Volim to \u0161to mogu druge umiriti te \u017eenama objasniti da iako imaju isto stanje i razumijem kako im je te\u0161ko i kroz \u0161to prolaze, postoji svjetlo na kraju tunela - zaklju\u010dila je.