Patty Hernandez (39) iz Charlotte u Sjevernoj Karolini nastavila je neobičnu obiteljsku tradiciju imenovanjem svog novorođenog Clayton. Naime, i svu prethodnu djecu imenovala je tako da im ime počinje sa slovom 'C', u čast njihovom 38-godišnjem ocu Carlosu. Sad imaju 16 mališana.

Patty je otkrila da su se ona i njezin suprug trudili smisliti novo ime koje počinje sa slovom 'C' prije nego što im se rodio zadnji sin.

- Nismo uspjeli smisliti ime i tada mi je odjednom ime Clayton palo na pamet. Sva djeca imaju imena koja počinju sa 'C' i željeli smo to nastaviti. Moj suprug se zove Carlos i to je njemu u čast - izjavila je.

Patty je rekla da joj je zadnja trudnoća bila najteža, ali je usprkos tome i dalje otvorena za rađanje djece. Naime, ona vodi vlastitu tvrtku za čišćenje, a tvrdi kako osjeća da je njezina velika obitelj Božji blagoslov.

- Bog nas je blagoslovio sa svom tom djecom. Znam da se neki ljudi ne slažu s tim i da postoje grozni komentari na društvenim mrežama o našoj obitelji, ali za nas je to veliki blagoslov. Nikad nisam mislila da ću imati veliku obitelj dok nisam počela rađati. Tada sam pomislila: 'Ovo nije toliko strašno. Zapravo je zaista je zabavno'. Ako Bog želi da imamo još jedno dijete, imat ćemo još jedno - dodala je.

Carlos je bio uz suprugu 5. svibnja kada je rodila sina Claytona, koji je bio težak 3,8 kilograma, a bila je trudna 40 tjedana kad je rodila - što je njezina najduža trudnoća do sada - te još uvijek boravi u bolnici.

- Svi moji prethodni porođaji dogodili su se prije 38. tjedna. No, ovaj sin jednostavno nije želio izaći, pa sada ostala djeca jedva čekaju susret sa svojim malim bratom. Inače, u bolnici sam od utorka. U utorak su me hospitalizirali, a on se rodio u srijedu - ispričala je. Patty je također rekla da ju je većina medicinskih sestara u bolnici prepoznala kada je došla po porod.

- Medicinske sestre su me dočekale s rečenicom: 'Vi ste bili ovdje prošle godine, vidimo se svake godine' - dodala je.

Patty i njezin suprug trenutno svakih dva tjedna troše oko 650 funti (5.600 kuna) na hranu za svoju djecu, međutim naglasila je da ne dobivaju nikakvu državnu pomoć. Par zarađuje dovoljno od čišćenja da plaća račune - i nadaju se da će njihov najstariji sin Carlos mlađi (13) uskoro moći pomoći u obiteljskoj tvrtki.

Ovaj par do sada nikada nije koristio kontracepciju, a imaju čak troje blizanaca: Carlu i Caitlyn, koje su stare 10 godina, Calvina i Catherine, koji imaju šest godina, te Caleba i Caroline koji imaju tri godine. Ostala djeca se zovu; Christopher (11), Cristian (9), Celeste (8), Cristina (7), Carol (4), Camilla (2), Charlotte (1) i Crystal (1) , piše Mirror.