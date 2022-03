Imali ste traumatično iskustvo u djetinjstvu? Evo kako je kasnije to moglo utjecati na vas

Ako vam se kao djetetu dogodilo nešto strašno, postoje četiri načina na koje vas je to moglo promijeniti. Traume iz djetinjstva su češća pojava nego što mnogi od nas shvaćaju. Prema američkoj Nacionalnoj mreži za dječji traumatski stres, 78 posto djece prijavilo je više od jednog traumatskog iskustva prije pete godine života.

Dvadeset posto djece u dobi do 6 godina liječeno je zbog traumatskih iskustava, uključujući seksualno zlostavljanje, zanemarivanje, izloženost nasilju u obitelji ili traumatski gubitak.

Koliko su česta traumatična iskustva u djetinjstvu?

Odrasli koji su patili od traume u razvoju mogu razviti složeni posttraumatski stresni poremećaj ili 'cPTSP', koji je karakteriziran poteškoćama u emocionalnoj regulaciji, svijesti i pamćenju, samopercepciji, iskrivljenim percepcijama počinitelja zlostavljanja, poteškoćama u odnosima s drugim ljudima te negativnim učincima na smisao života.

Iako sva djeca koja su doživjela maltretiranje ne razvijaju navedeni poremećaj, mnoga hoće, a oporavak je izazovan čak i za one koji traže liječenje.

Kako trauma utječe na formiranje identiteta?

Kada pogledamo kako trauma iz djetinjstva utječe na osobu kasnije u životu - formiranje identiteta važan je dio normalnog razvoja i odvija se kroz cijeli životni vijek - od rođenja, preko djetinjstva i adolescencije, sve do odrasle dobi i starosti. Identitet, uključujući nečiji osjećaj da je dovoljno dobar, integraciju emocija i intelekta, osnovnu svijest o emocionalnom stanju, osjećaj sigurnosti i koherentnosti kao pojedinca, pa čak i osnovno iskustvo o tome tko je zapravo - narušen je traumom jer opstanak ima prednost nad normalnim osobnim razvojem i koristi resurse koji su obično predviđeni za normalan razvoj.

Rana trauma pomiče putanju razvoja mozga, jer okruženje obilježeno strahom i zanemarivanjem, na primjer, uzrokuje drugačije prilagodbe moždanih sklopova od okruženja sigurnosti, zaštite i ljubavi. Što je bol u prosjeku ranija, to je učinak dublji. Zadatak razvoja identiteta u odrasloj dobi, koji je dovoljno izazovan i za one sa sigurnim i normalnim odgojem, posebno je težak za one koji se bore s posljedicama traume u razvoju. Zbog kašnjenja u razvoju i traumatičnih posljedica u odrastanju, koje često uključuju zlouporabu supstanci, poremećaje hranjenja, depresiju, veći rizik za mnoge zdravstvene probleme, probleme u ponašanju i poteškoće u osobnim odnosima i profesionalnom razvoju, razvoj identiteta zastaje.

Identitet odrasle osobe s traumom često je organiziran oko preživljavanja i održavanja osnovne sigurnosti u odnosu na druge, što dovodi do retraumatizirajućih i obeshrabrujućih ponavljanja - sprječavajući proživljavanje onih iskustava usmjerenih na rast. Pojedinci u ovoj situaciji postaju visoko identificirani s 'traumatskim ja', nauštrb fleksibilnijeg pristupa i osjećaja prema samom sebi. Osobe sa značajnijom traumom razdvajaju se vrlo rano od svoje okoline i od samih sebe - što je posljednji mehanizam preživljavanja - i mogu ostati odvojeni od sebe tijekom djetinjstva, adolescencije i rane odrasle dobi, prepoznajući što se dogodilo samo kada nemaju drugog izbora, prenosi YourTango.

Imajući na umu ova razmatranja, istaknuto je kako trauma iz djetinjstva utječe na vas kasnije u životu, kao i ključni načini na koje se identitet obično oblikuje ranijim traumatskim iskustvima. Razumijevanje ovih osnovnih tema, koje su često rezultat disocijativnih učinaka na traumatiziranu osobnost, može pomoći ljudima da prepoznaju područja poteškoća kako bi mogli poduzeti korake prema oporavku, popravku i osobnom rastu.

1. Gubitak djetinjstva: 'Nikad nisam imao djetinjstvo' ili 'Ne mogu se sjetiti puno toga od odrastanja'

Ljudi koji dožive vrlo mučno djetinjstvo često se ne mogu sjetiti velikih dijelova svog odrastanja. Možda se sjećaju nekih posebno živopisnih trenutaka, odnosno bljeskova, koji nemaju nikakav kontekst za njih. Često nemaju jasnu priču o sebi kao djeci, o adolescenciji, ranoj odrasloj dobi, a ponekad i o kasnijem periodu u životu. Taj autobiografski smisao može biti odsutan, nedovoljno razvijen, lažan ili previše pojednostavljen. Mnogi ljudi se osjećaju kao da im je netko ukrao djetinjstvo - a bez takvog jednog 'temelja' (odrastanja) - identitet odrasle osobe biva ugrožen.

2. Nedostaju vam dijelovi sebe: 'Uvijek sam osjećao kao da nešto nedostaje, ali ne znam što'

S kroničnim razvojnim tegobama djeca često odvajaju važne dijelove sebe kako bi preživjela, što je oblik disocijacije. Mogu se osloniti na jednu 'glavnu osobu' kako bi imali stabilnost i kako bi izgledalo kao da je sve u redu - kao što je primjer biti uzoran student - dok imaju malo ili nimalo stvarnog osobnog života. Kasnije u životu mogu se osjećati kao da nedostaju dijelovi sebe. Kroz osobni rast i terapiju, oni mogu ponovno otkriti, pa čak i stvoriti te dijelove koji nedostaju. Ponekad su tu, pohranjeni za bolja vremena, ako hoćete, ali se osjećaju mlađi od njihove svakodnevne osobe. Uobičajeno je da se ti dijelovi koji nedostaju povezuju s određenim emocionalnim stanjima i sjećanjima, a ponovno ujedinjenje dovodi do potpunijeg osjećaja identiteta.

3. Privlače vas destruktivni odnosi: 'Ja sam osoba koja uvijek izlazi s ljudima koji su loši za mene'

Nije neuobičajeno da ljudi koji su traumatizirani završavaju u prijateljstvima i romantičnim vezama koje nisu dobre za njih. Pronalaze ljude koji odgovaraju njihovom traumatskom identitetu - čak i kada pokušavaju donijeti drugačije i bolje odluke - što dovodi do retraumatizacije kroz ponavljanje prošlosti. Oni mogu lako završiti u blizini emocionalno nedostupnih, nasilnih ili narcisoidnih ljudi, ili na primjer mogu pokušavati spasiti i popraviti ljude s kojima hodaju. Svjesno žele pronaći nekoga tko im daje ono što intelektualno znaju da trebaju i žele, ali ih nesvjesni utjecaji vode neželjenim poznatim stazama.

Često u novim odnosima osjećaju 'kemiju' zbog koje im se čini da će određeni odnos biti drugačiji, da bi se s razočaranjem na kraju suočili s već poznatim. Kada ih prijatelji pokušaju upozoriti, obično odaberu novu romansu umjesto prijatelja od povjerenja. Ponavljajuće 'upadanje' u destruktivne odnose može biti dezorijentirajuće i zbunjujuće - što dovodi do preispitivanja vlastitog samorazumijevanja - zaključavajući ih u stari identitet, a istovremeno sprječavajući da novi identitet zaživi.

4. Izbjegavanje veza: 'Ja sam netko kome je bolje da je sam'

Alternativno, ljudi s negativnim iskustvima koja uključuju intimne odnose mogu se odlučiti na izbjegavanje bliskosti i izolirati se. Ponekad to počinje rano, a ponekad kasnije - kao pokušaj prekidanja kruga štetnih odnosa. Ali zdravi odnosi s drugim ljudima ključni su za osobni razvoj, jer predstavljaju prilike za rast i promjenu. Propuštanje njih u odrasloj dobi kao mjera samozaštite dodatno narušava razvoj potpunog identiteta odrasle osobe, učvršćujući samopercepciju nedostojnosti i samoosuđivanja.

5. Izbjegavanje samoga sebe: 'Ne volim razmišljati o sebi; samo se osjećam loše'

Pogotovo kada je trauma iz djetinjstva bila definirajuća komponenta ključnih odnosa - roditelja, braće i sestara i drugih važnih ljudi - svaki podsjetnik na ta iskustva može dovesti do bolnih emocija i do bijega od sebe. U ekstremnim slučajevima, to može dovesti do samouništenja. Povezanost sa samim sobom, kao i s drugima, snažan je podsjetnik na prethodnu traumu, aktiviranje sjećanja i emocija koje su često previše teške za nositi. Briga o sebi je narušena. Pojedinac možda uopće neće moći razmišljati o sebi i bježat će od bilo kakvog poticaja da to učini. Osoba samu sebe često karakterizira gađenjem i suštinski lošom, što odražava kruti traumatski identitet.

6. Poteškoće s integracijom emocija u nečiji identitet: 'Ja nisam osoba koja ima jake osjećaje o stvarima'

Kada osjećajima nije bilo mjesta u korijenu, emocije se odvajaju od identiteta. A kako one i dalje imaju utjecaja, to dovodi do zbunjenosti i nestabilnosti jer čovjek nije u stanju predvidjeti, a kamoli upravljati jakim emocijama. Potrebni su nam emocionalni podaci da bismo bili u potpunosti svoji i da bismo donosili odluke. Emocionalna disregulacija dovodi do problema zbog impulzivnih odluka i ometa stvaranje zdravih odnosa s drugima. Ljudi mogu doživjeti osjećaj emocionalne otupjelosti ili (paradoksalno) osjećati da uopće nemaju nikakvih emocija. Mogu doživjeti ograničen raspon emocija ili osjećati prigušene emocije. Oni su, na primjer, u stanju osjetiti samo nejasne emocije kao što su frustracija ili dosada, ili mogu blokirati nezadovoljstvo sve dok bijes ne eksplodira. Mogu osjećati i samo negativne emocije prema sebi, kao što su gađenje i samoprezir i ustuknuti od bilo čega ili bilo koga tko iznosi pozitivan pogled na njih, kao i osjećati nelagodu zbog zahvalnosti od strane drugih - često ne znaju kako primiti kompliment ili osjećaju nepovjerljivost kada im ljudi izraze ljubaznost. Mogu usvojiti pretjerano intelektualiziran identitet, ponašajući se nakostriješeno ili nespretno u blizini drugih. To dovodi do poteškoća u osobnim odnosima, jer su emocije potrebne za intimnost i oblikovanje izbora karijere, a često ograničavaju napredak. Ponovno integriranje emocija, iako je nagrađujuće i neophodno za rast, može biti vrlo izazovno, puno strahova i teških iskustava.

Idite naprijed

Iako može biti obeshrabrujuće znati kako trauma iz djetinjstva utječe na vas kasnije u životu, i zastrašujuće je razmišljati o oporavku i identificiranju onog što se nalazi izvan onog 'traumatiziranog ja', napori su učinkoviti. Oporavak, tugovanje i rast često se odvijaju tijekom duljeg vremenskog razdoblja, duže nego što bismo željeli, a ponovno povezivanje sa samim sobom ima mnogo slojeva. Razvijanje osjećaja da su dugoročni ciljevi dostižni i da se na njima isplati raditi važan je element za napredak. Razvijanje suosjećanja i strpljenja prema samome sebi može biti teško, ali korisno.