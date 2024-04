'Imam 33 godine i još uvijek sam djevica. Ne sramim se toga'

Kad je imala 32 godine, Allora Dannon Campbell sramila se priznati da je 'kasno procvjetala' kad su romantični odnosi u pitanju te da je još uvijek djevica, koja ne samo da nije imala prvi odnos, nego se još nije niti poljubila pa ni hodala s dečkom, piše The New York Post.

- Bila je to velika sramota. Društvo čini sve da se osjećate kao da je to ono čega se trebate sramiti i da s vama nešto nije u redu – rekla je tad za medije. Zato je danas, godinu dana kasnije, jako uzbuđena nakon što je čula da je glumica Rebel Wilson podijelila informaciju o tome da je nevinost izgubila tek u svojoj 35. godini.

Wilsonova (44) je to otkrila u memoarima koje uskoro izdaje, rekavši kako je često lagala o gubitku nevinosti, kako ne bi izgledala kao 'najveći gubitnik'.

- Ljudi misle da ako niste izgubili nevinost u određenim godinama, ako niste bili u vezi i nemate osobu koja je bila luda za vama, da ste neka vrsta čudovišta - kaže Dannon Campbell. Svi će pomisliti da s vama nešto nije u redu, dodaje.

- Postoji taj nepravedan kontekst da su oni koji 'kasno procvjetaju' jadni, iako su zapravo samo istraživali život na drugačiji način. Na koncu, Rebel je živjela nesvakidašnjim životom i ovo priznanje samo mali dio onoga što ona jest – kaže Dannon Campbell.

I istina je, Dannon Campbell i Rebel Wilson nisu same: Gotovo jedna od pet (19 posto) osoba u dobi od 18 do 24 godine u anketi YouGov-a iz 2018. izjavila je da se dotad niti jednom nisu poljubili.

Dannona Campbell kaže kako ona nije izbjegavala seks i veze, već joj se jednostavno nije dogodilo.

- Svelo se na činjenicu da sam bila stvarno koncentrirana na to da živim svoj život i da mi se nitko nije nabacivao. Tako sam se koncentrirala na stvari za koje znam da mi donose radost, odnosno uložila sam svoju energiju u bavljenje stvarima za koje sam znala da će mi donijeti dobrobit, objasnila je. Kako su godine prolazile, Dannon je počela osjećati da zapostavlja romantiku, dok su se sram i neugoda pomalo gomilali. Tako je na kraju u potpunosti zanemarila romantičan život, uvjerena da će zauvijek ostati sama sa svojom tajnom. No, kad je tijekom pandemije COVID-a otvorila račun na TikToku, da se malo zabavi, uvidjela je da nije jedina, odnosno naišla je na žene koje su bile djevice, a još starije od nje.

- Bilo je to prvi put da sam čula da netko naglas priznaje to životno iskustvo i bila sam apsolutno šokirana. Dotad sam doslovno mislila da sam jedina na planeti zaostala u ljubavnom segmentu života - rekla je.

Nakon što se čula s još nekoliko žena koje su također nevine, odlučila je izazvati samu sebe: S ciljem da ode na osam spojeva do Uskrsa 2023. Dannon je javno otkrila svoju tajnu, podijelivši je s 50 TikTok pratitelja koje je u to vrijeme imala. Nije to očekivala, no taj je video postao viralan i primljen je vrlo pozitivno.

Dannon sada ima oko 37.000 pratitelja i svoje gledatelje obavještava o tome kako se nosi s činjenicom da je s '30 plus' još uvijek djevica. Usput je pokrenula Facebook grupu 'Late Bloomers: Survival Guide', koja je prikupila gotovo 2000 članova koji traže savjete i dijele priče o svojim iskustvima, točnije nedostatku iskustva.

- Za većinu ljudi, to je samo nedostatak mogućnosti koji se pretvara u nedostatak samopouzdanja, a onda u neugodu i sram. Većina ljudi samo ulaže svoje vrijeme i energiju u stvari koje donose druge vrste nagrade. Dakle, oni grade živote u kojima uživaju, ali sami – priča Dannon.

Inače, nakon videa u kojem je podijelila svoju tajnu, Dannon je hodala je sa svojim prvim dečkom, doživjela svoj prvi poljubac i osnovala zajednicu djevojaka koje su kasno krenule u odnose jednako kao i ona.

- Neko cvijeće samo kasnije procvjeta. Sada znam da nema ničeg sramotnog u tome. To je samo dio mene – zaključuje.