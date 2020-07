'Imam 34 godine i djevac sam': Otkrio je zašto izbjegava seks

'Prije je djevac u dobi od 25 do 35 godina bio 'anomalija', nešto što se ne sreće često i smatralo bi ga se 'neprilagođenim', no s današnjim dečkima to nije slučaj'

<p>Studija Next Stepa iz 2018. godine kaže da je u Velikoj Britaniji jedan od osam 26-godišnjaka još uvijek djevac: a neki seksolozi procjenjuju kako je vjerojatnije da je čak jedan od šest.</p><p>U prethodnim je generacijama ta brojka bila puno manja - jedan na njih 20 - a istraživanje Sveučilišta u Chicagu tvrdi da se od 2008. godine do danas broj djevaca u tim godinama utrostručio.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Blagodati vođenja ljubavi na um i tijelo:</p><p>Prema mišljenju autorice, kolumnistice i seks stručnjakinje <strong>Tracey Cox</strong> nekoliko je faktora pogodovalo tom porastu. Prvi je taj što su društvene mreže i razne 'dating aplikacije' seks učinili pre dostupnim, zbog čega se mladi dečki više nego ikad opterećuju sa svojim izgledom (odnosno veličinom) i performansama.</p><p>Pritisak dodatno povećava i online porno industrija.</p><p>Osim toga, kaže Coy, mnogi mladi ljudi svijet doživljavaju kao sumorno mjesto s neizvjesnom budućnosti, manjka im samopouzdanja a ne manjka depresije i anksioznosti. I treće, nitko im ne podiže libido i ne potiče na to da vudu s nekim intimni. </p><p>- Prije je djevac u dobi od 25 do 35 godina bio 'anomalija', nešto što se ne sreće često - kaže Cox, i smatralo bi ga se 'neprilagođenim' ili 'geekom', no s današnjim dečkima to nije slučaj.</p><p>Ona je razgovarala s dva tipa koji su izgubili djevičanstvo kasnije nego se to očekuje, evo što kažu:</p><h2><i>'</i>Traumatizirala me mamina afera'</h2><p><em>Bio sam djevac do kasnih 20-ih iako sam vrlo društven i nelošeg izgleda. Odrastao sam u kući u kojoj su dominirale žene, s mamom i dvije sestre. Mama je imala aferu koja je trajala nekoliko godina, što sam saznao kad mi je bilo 15 godina.</em></p><p><em>Afera je završila ali je na kraju ipak ostavila mog oca i mislim da sam zbog toga osjećao nesigurnost sa ženama. Moja mama nije loša osoba ali je jako oca povrijedila i oduvijek mislim da se to može dogoditi i meni. </em></p><p><em>Njena se afera odvijala otprilike u vrijeme kad su moji prijatelji izgubili nevinost i danas shvaćam da je to bio razlog zašto ja nisam. Jednostavno me seks tad nije zanimao a nisam pojma imao zašto. </em></p><p><em>Kako je vrijeme prolazilo a ja nisam imao cure, postalo je jasno da mama misli da sam gej. Potaknula je i neke nespretne i razgovore o tome kako nije važno koji me spol privlači, ona će me svejedno voljeti i slično.</em></p><p><em>To mi nije bilo ugodno i osjećao sam se kao nekakav otpadnik.</em></p><p><em>S 14 godina sam imao jednu djevojku:dirao sam joj grudi i radio s njom sve što tinejdžeri rade ali nije bilo seksa. Onda se dogodila ta mamina afera i ja sam se povukao, godinama nisam ni masturbirao. </em></p><p><em>Nisam ni razmišljao o tome previše, nije mi bilo drago što sam djevac naravno, ali me to nije definiralo. Nekako sam vjerovao da će se seks dogoditi kad sretnem pravu osobu, tako je i bilo.</em></p><p><em>Počeo sam raditi u jednoj marketinškoj tvrtki a ona mi je bila kolegica. Meni je bilo 27, njoj 23 godine. Nakon što smo se nekoliko tjedana viđali, bio sam dovoljno siguran u sebe i u nju da joj kažem da sam djevac.</em></p><p><em>Bila je prilično iznenađena, ali ne na neki negativan način. Prvi je seks bio očekivano kratak - u roku od nekoliko sekundi sam bio gotov - ali smo se samo poljubili i nasmijali.</em></p><p><em>I dalje se borim s nepovjerenjem prema ženama ali kasni gubitak djevičanstva nije jako utjecao na moj seksualni život kasnije, dapače mislim da je sve jako dobro na tom području! .</em></p><h2>Djevac iz religioznih razloga</h2><p><em>Imam 34 godine i musliman sam. U mojoj se obitelji o seksu ne priča - ako se i dogodi, toga se treba sramiti i skrivati.</em></p><p><em>Ja sam prilično religiozan i seks je za mene velika stvar.</em></p><p><em>Većina klinaca iz škole izgubila je djevičanstvo na nekoj zabavi uz piće. Vjerojatno sam mogao i ja tako ali nisam htio. </em></p><p><em>Po svemu drugom sam, osim po tome što sam djevac i što ne pijem, poput svojih vršnjaka.</em></p><p><em>Mislim da alkohol ima velik utjecaj na to što sam još nevin: kako ne pijem, ni ženama nije ugodno piti i napiti se preda mnom, a čini mi se da do seksa uglavnom dođe u tim pijanim trenutcima. </em></p><p><em>Nitko od mojih prijatelja ne zna da sam djevac, oni misle da samo ne pričam o seksu zbog svojih roditelja, da ne polude ako cura nije Muslimanka. Zato otvoreno o tome pričaju ispred mene i ljubomoran sam na njihova iskustva. Htio bih znati kakav je oralni seks i kakav je osjećaj biti u nekom. Kakav je osjećaj spavati goli s nekim.</em></p><p><em>Otvoren sam za vezu i seks i sa ne muslimankom ali ću vjerojatnije na kraju izgubiti djevičanstvo s muslimankom jer će se druge djevojke zgražati što sam još djevac. </em></p><p><em> Želim imati zdrav, istraživački seksualni život, kakav imaju moji prijatelji i bojim se da ako završim s jako religioznom curom ona neće biti otvorena za sve što želim u seksu probati., Ne želim seks bez osjećaja kakav imaju moji roditelji.</em></p><h3><strong>Znači li ovo da s njima nešto nije u redu?</strong></h3><p>Ne. Vrlo se lako dogodi da netko 'predugo' bude djevac. Ponekad osoba tako svjesno odluči, iz vjerskih ili moralnih razloga. Ili se jednostavno prvi seks ne dogodi kad i drugima. </p><h3><strong>Znači li to da im seks neće biti dobar?</strong></h3><p>Ne. Neke žene uživaju u tome da budu prve koje su muškarca upoznale sa seksualnim užicima. Djevci obraćaju pažnju i slušaju. Oni partnera traže da ih nauči stvari i s vremenom i uz strpljenje mogu postati savršeni ljubavnici, baš kao i svi ostali koji su sve to prošli ranije upoznali.</p><h3><strong>Djevojke, ako upoznate dečka koji je djevac...</strong></h3><p>Vjerujte svojim instinktima ali zapamtite da će on vjerojatno biti osjetljiv na to i sve što vi učinite imat će ogroman utjecaj i značenje. Budite nježne i imajte razumijevanja, poručila je Cox u u<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8475773/Tracey-Cox-reveals-men-losing-virginity-later-before.html" target="_blank"> Daily Mailu</a>. </p>