Imam 37 godina, još uvijek sam s roditeljima, tako super štedim

Žena ima 37 godina i još uvijek živi s roditeljima. Optužuju je da je prestara, no ona kaže da tako štedi na tisuće eura i nikad nije usamljena.

Pokretanje videa ... izlazi s mlađim momcima | Video: KanalRi

Ne mari za tuđe mišljenje kao ni za negativne reakcije koje često dobiva kad drugima kaže da još uvijek živi s roditeljima.

Lindsey Jane Gordon, spisateljica, ponovno živi s obitelji nakon što je obišla svijet. Evo njezine priče i kako je došlo do toga da još uvijek živi s roditeljima, donosi The Sun.

- Otišla sam na sveučilište s 18, odselila sam se od kuće kako bih stekla puno iskustvo. Diplomirala sam pravo 2008., što je očito bila loša godina za diplomiranje - rekla je, misleći na financijsku krizu.

Sljedeće godine Lindsey je krenula u tromjesečnu avanturu putujući po Australiji i Novom Zelandu. Ali kasnije se preselila u Francusku nakon što je tamo dobila posao radeći za britansku skijašku tvrtku i radila četiri godine ljetne i zimske sezone uzastopce.

- Toliko sam voljela Sydney da sam se odlučila tamo preseliti 2013. - kaže. Nakon nekih komplikacija s vizom, vratila se kući u Veliku Britaniju 2014. i počela raditi u banci u Londonu.

Ali tri godine kasnije, 2017., ponovno ju je uhvatila želja za putovanjem i otputovala je u Singapur, mjesto u kojem joj se sve svidjelo. Međutim, kada je Covid nastupio 2020., Lindsey se odlučila ponovno preseliti kući, i vratiti se kod mame i tate.

- Nikada nisam namjeravala živjeti s njima, ali kako sam još uvijek sama, jednostavno mi se ne žuri da se igdje sama iselim, iako to mogu priuštiti. Dakle, moj razlog za ostanak ovdje je samo zato što to želim, i to je dovoljan razlog - navodi.

No na društvenim mrežama otkriva kako mnogi nemaju toliko razumijevanja za njezinu situaciju i osuđuju njezinu odluku. Ipak, rekla je da je nije briga što drugi misle o njenom životnom izboru.

- Kada mi ljudi kažu da sam prestara da živim s roditeljima s 37... Nisam im jasna, ali baš me briga - objavila je. Zatim dodaje da ako volite živjeti s obitelji i ako vam to omogućuje da bolje živite, onda nastavite tako.