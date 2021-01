U po\u010detku je oklijevala da se pridru\u017ei ovoj platformi\u00a0za razmjenu videozapisa jer je\u00a0njezina\u00a0djeca koriste, ali kolege\u00a0s posla su ju\u00a0nagovorili.

- Nisam se htjela priklju\u010diti jer su moja djeca na TikToku, ali i oni\u00a0su to prihvatili i zapravo me nau\u010dili kako se koristi aplikacija - dodala je.

Mnogi njeni obo\u017eavatelji ne vjeruju da ima 40 godina, ali osim pozitivnih komentara dobiva i one negativne.

- Zar nisi prestara da bi se ovako pona\u0161ala - samo je jedan od takvih komentara.

Ali, ovakvi\u00a0komentari su upravo razlog za\u0161to Claire voli nositi usku odje\u0107u.

- Ne \u017eelim da me se stavlja u ladicu. Za\u0161to? Jer imam vi\u0161e od 40 godina pa to zna\u010di da ne mogu biti seksi - rekla je Claire, a pi\u0161e The Sun.

