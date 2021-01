Pandemija korona virusa, koja je značajno izmijenila našu svakodnevicu, sama po sebi predstavlja ogroman izazov za psihološko zdravlje građana, a tome bez sumnje treba dodati činjenicu da se od ožujka do danas brojni građani moraju suočavati s velikom tjeskobom i strahovima zbog potresa i neizvjesnosti vezano uz budućnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Brza i jednostavna vježba disanja za umirenje

Jedan od pokazatelja da su izazovi s kojima se suočavamo često preveliki, jest i činjenica da se na liječenje u psihijatrijske ustanove javlja sve više ljudi koji inače nisu imali psihičkih problema i liječenje im u 'normalnim' uvjetima ne bi bilo potrebno, istaknuli su stručnjaci iz psihijatrijskih bolnica na nedavnom okruglom stolu koji je održan on-line, a kojim je obilježen prosinac, Mjesec borbe protiv ovisnosti.

Iako većina građana s vremenom uspije aktivirati vlastite resurse u borbi s problemima vezanim uz strahove i tjeskobu, stručnjaci ističu kako je izuzetno važno zatražiti pomoć ako nam to ne uspijeva, i to prije nego zdravstveni problemi počnu utjecati na to da ne možemo obavljati svakodnevne aktivnosti.

S obzirom na to da trenutno nije lako doći do liječnika u ustanovama ili bolnicama, valja naglasiti da osnovnu psihološku pomoć možemo potražiti i putem telefona, u okviru nekoliko psiholoških savjetovališta koja tu uslugu nude besplatno.

To je jednostavan i siguran način da dobijete osnovne savjete i alate za to kako se nositi s problemima, pri čemu ostajete anonimni ako to želite i možete se lakše otvoriti u razgovoru, ističu stručnjaci. Također, to je dobra prilika da u razgovoru sa stručnjakom procijenite i je li potrebno potražiti pomoć liječnika koji vam može prepisati određenu terapiju lijekova, ili preporučiti savjetovanje.

Donosimo tek neke od telefonskih brojeva na kojima možete potražiti pomoć:

U Psihijatrijskoj bolnici Vrapče ističu kako uz redovne telefone na koje se mogu javiti njihovi pacijenti (01/ 3780 293 - trijažna’’ medicinska sestra, ili 098/ 354 702, 01/ 3780 690 te 01/ 3780 697), dok se građani koji trebaju psihološko savjetovanje mogu javiti na: 01/ 3713 258 ili 01/ 3713 259.

Ovdje možete potražiti brojeve psihološkog savjetovališta Hrvatskog Crvenog križa prema županijama.

Sisačko-moslavačka županija

Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije pridružilo se inicijativi i u suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom te Hrvatskim psihološkim društvom pokrenuto je telefonsko savjetovalište na broju 091 781 3627.

Savjetovalište je donedavno bilo namijenjeno prvenstveno osobama u samoizolaciji ili onima kojima je potrebna stručna pomoć i podrška u nošenju sa korona virusom, no psiholozi su spremni pomoći i onima koji imaju poteškoća u nošenju s posljedicama potresa. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije nudi pomoć na broju 044/567-164.