Imam 60 i rodila sam blizance - evo kako mi se život promijenio

Većina starijih žena obično uživa u životu bez odgovornosti i obveza, ali Lauren Cohen htjela je nešto malo drugačije. U 60. godini odlučila je zatrudnjeti - s blizancima. Lauren nije dopustila da joj godine ograniče mogućnosti, ali nadmašivši očekivanja društva, morala je radikalno promijeniti način života.

Fokusirana je na to da bude uz svoju obitelj što je duže moguće. Vodi fizički aktivan i zdrav život. Iako je već bila u kasnim 50-ima, i dalje je redovito pohađala satove plesa. Voli biti u pokretu i vjeruje da je tajna dugog i sretnog života uživanje u svakom trenutku.

Na jednom od satova plesa ugledala je muškarca koji joj je promijenio život.

U trenutku kada je ugledala Franka, bilo je kao da je njezino srce znalo što se sljedeće treba dogoditi. Budući da se Lauren tek nedavno razvela, nije tražila romantičnu vezu. Ali postojalo je nešto u vezi s Frankom.

Iz nekog razloga, pozvala ga je na ples. S obzirom na to da je bila starija od njega, nije uopće očekivala da će on pristati. Međutim, rekao je 'da'.

U intervjuu, Lauren otkriva da je, kada je te večeri ugledala Franka bila impresionirana te je odlučila ga zamoliti za ples. Međutim, s obzirom na njezine godine, nije očekivala da će on htjeti plesati sa ženom koja je mnogo starija od njega.

Kako su Lauren i Frank nastavili provoditi vrijeme zajedno, polako su počeli privlačiti jedno drugo. Činilo se da paru godine uopće nisu problem. Franku nije smetalo što je dvadeset godina mlađi od nje. Ali njihova poprilična razlika u godinama bila je problem tijekom početne faze njihove veze u usponu.

Međutim, kako je vrijeme odmicalo i oni su se sve intimnije upoznavali, njihova dob postala je tek beznačajna brojka.

Bili su zaljubljeni do ušiju. Vjenčali su se i brinuli jedno o drugome. Nisu imali dvojbe oko toga što drugi misle o njihovoj vezi. Nisu im smetali pogledi koje su im upućivali kad god bi ih vidjeli zajedno u javnosti. Njihov cilj je bio izgraditi pozitivnu budućnost kao par, i to im je bio fokus.

Na početku njihove veze Lauren je znala da Frank želi imati obitelj. U pozadini njezina uma, nije bila sigurna je li sposobna dati Franku ono što želi, s obzirom na svoju dob. U srcu je bila spremna učiniti sve što je potrebno kako bi Franku podarila djecu koju je priželjkivao.

Lauren nije mogla, a da ne izrazi vlastite strahove o vezi s Frankom. U intervjuu je opisala kako se osjećala prestrašeno razmišljajući o mogućnosti da bi Frank kasnije u životu morao brinuti o 80-godišnjoj ženi. Željela je da se on ima čemu radovati u životu. Također nije željela da on nema djece.

U to je vrijeme par odlučio poduzeti nešto u vezi sa svojom nevoljom. Bili su nepokolebljivi u osnivanju vlastite obitelji. Par je odlučio istražiti in vitro oplodnju (IVF). Vjerovali su da mogu imati djecu na temelju svojih istraživanja. No, svi liječnici kod kojih su išli odbili su ih. Medicinski stručnjaci kod kojih su išli svi su odbili izvršiti nužnu IVF proceduru na 60-godišnjoj ženi. Lauren i Frank bili su shrvani. Činilo se kao da nemaju izbora po tom pitanju, a to im se činilo nepravednim.

Osjećala se depresivno nakon što su je odbili liječnici kojima su vjerovali. Ovo odbijanje također je značilo da će im biti uskraćena obitelj i budućnost ispunjena srećom za kojom su toliko čeznuli. Međutim, Lauren je izjavila da zna za ograničenja postupka. Bila je svjesna da su njezine godine problem. Lauren, koja je imala gotovo 60 godina, bila je iznad maksimalne dobi dopuštene za početak postupka IVF-a.

Unatoč velikim preprekama s kojima se suočavala, nije im dopustila da je zaustave. U jednom je intervjuu izjavila da je 100% odlučna imati pravu obitelj s ljubavi svog života. Po njezinu mišljenju, Frank nije zaslužio ništa manje. Međutim, odbijenice su se pokazale poraznim. Sve dok jednog dana Laurenino i Frankovo dugo čekanje nije završilo. Njihova je potraga konačno došla do kraja. Bili su uzbuđeni što im je klinika u Virginiji dala nadu.

Sudbina je htjela da pronađu kliniku u Virginiji koja ih je prihvatila unatoč njihovom jedinstvenom stanju. Klinika im je dala zeleno svjetlo za IVF postupak. Međutim, bilo je nekih komplikacija koje je par doživio tijekom procesa. Klinika im je dala posebne uvjete koje je trebalo ispuniti prije nego što bi mogli započeti liječenje. Kao prvo, Lauren je morala dovršiti niz testova prije samog postupka.

Otkrila je niz testova kojima se morala podvrgnuti. Opisala je trčanje na traci kao dio testa i pregled psihijatra. Ovi medicinski zahtjevi bili su nužni prije nego što je klinika uopće pokušala pokrenuti IVF postupak. Srećom, Lauren je bila dobrog zdravlja i tako je prošla sve testove.

Budući da je Lauren već bila u menopauzi, morala je koristiti donatore jajnih stanica za postupak. Bez tih donorskih jajnih stanica postupak IVF-a bio bi nemoguć. No, Lauren je također morala napraviti značajnu promjenu načina života kako bi osigurala da joj tijelo ostane zdravo još dugo vremena.

Klinika je četiri puta pokušala s Lauren postupak. Nakon četvrtog pokušaja su odustali. Zaključili su da postupak uopće ne funkcionira. Srećom, druga se klinika uključila u akciju i dala Lauren i Franku još jednu priliku za roditeljstvo.

Iz nekog razloga, ovoj novoj klinici bio je potreban samo jedan pokušaj s parom da se čarolija dogodi i Lauren je odmah zatrudnjela sa svojom prvom bebom, koju je nazvala Raquel.

Jasno je da je to nešto što par nije očekivao, ali to im je značilo sve na svijetu. Napokon su mogli osnovati obitelj svojih snova. Ali njihova sreća tu nije stala. Budući da su bili uspješni u pokušaju da dobiju jedno dijete, par je pristao pokušati na drugo.

Godinu dana nakon što je Lauren rodila njihovu prvu kćer, ponovno je zatrudnjela. Ali ovaj put je bilo drugačije. Par nije mogao vjerovati, ali su očekivali blizance. Lauren i Frank željeli su samo još jedno dijete, ali su dobili više od onoga što su očekivali i nisu mogli biti zahvalniji.

Lauren nije bilo lako nositi i roditi blizance, i sa 60 godina roditi dvoje zdrave djece je nevjerojatno prema svim standardima. Lauren je učinila ono što nitko nije mogao vjerovati da je moguće kad je rodila blizance Gregoryja i Giselle. Takav podvig pomogao joj je da stekne titulu 'najstarije majke u SAD-u koja je rodila blizance'. Definitivno je postavila rekord.

No, unatoč godinama zapravo je bila vrlo dobrog zdravlja. Njezin prioritet bio je stalno održavati dobro zdravlje. Htjela je vidjeti svoju djecu kako rastu.

Ipak, biti zdrav lakše je reći nego učiniti. Stvarnost zahtijeva napor, disciplinu i marljivost da bi se tijelo održalo u dobrom stanju. Treba voditi računa i o drugim stvarima.

Kad bi Laurenina djeca stigla na fakultet, matematika nalaže da bi ona već imala 80 godina. To je jednostavno značilo da će Lauren do tada i kasnije morati održavati svoje zdravlje. Kako bi postigla taj cilj, Lauren je uzimala 98 tableta svaki tjedan.

Poduzela je sve korake kako bi svoju prehranu i stil života održala na zavidnom nivou. Bio je to cilj kojem bi svi trebali težiti - ali Lauren to nije radila samo za sebe nego i za svoju djecu. Hrana i suplementi koje je uzimala bili su raznoliki. Više od 90 tableta koje je konzumirala tjedno sastojalo se od dodataka prehrani kao i lijekova, uz nadu da će joj ta navika osigurati dug i kvalitetan život.

Neki su vjerovali da možda čini previše. Ali Lauren je vjerovala da su te mjere opreza ključne. Kao nova majka, stalno traži načine da održi zdravlje u formi.

Osim više tableta koje uzima, brine se i za to da ostane fizički aktivna. Osim satova plesa, bavi se i pilatesom, vježbama, satovima fitnessa i joge. Prema Lauren, nije željela sjediti u nadolazećim godinama svog života. Nastavlja se kretati jer odbija vidjeti sebe kako se u budućnosti bori s hodanjem. Namjerava se igrati sa svojom djecom, ali i bez napora ih gurati na ljuljačkama.

Iako je njezin san bio podariti svom voljenom Franku djecu kakvu je želio, proces nije bio nimalo lak. Biti mama sa 60 nije joj prvotno bilo u planu. Međutim, bila je više nego spremna učiniti nemoguće. Dok su njezine prijateljice sličnih godina počele odlaziti u mirovinu, Lauren se ponovno budi usred noći kako bi nahranila svoje bebe na bočicu i promijenila pelene.

Lauren navodno ima najstariju kćer koja se zove Renee. Nije željela da je se povezuje s mamom. U dobi od 34 godine, Renee se nije složila s majčinim izborima i žestoko je izrazila svoje neodobravanje njezinih životnih odluka. Reneein bijes bio je toliko intenzivan da se zapravo odrekla vlastite majke.

Međutim, Lauren je samo željela voditi sretan život. Slomilo joj se srce zbog odluke svoje kćeri. Sve što je željela bilo je imati obitelj s Frankom - čovjekom kojeg je voljela i kojemu je bila odana. Lauren je tužna zbog gubitka kontakta sa svojom najstarijom kćeri. Iako razočarana, ostala je pri vlastitoj odluci da ima djecu sa 60. No iako se činilo da je njihova veza izgubljena, za Lauren i Renee još je bilo nade.

Na kraju su Renee i Lauren polako ali sigurno uspjele obnoviti svoju vezu. Na kraju su se ponovno počele redovito sastajati, zajedno s Reneeinom kćeri, koju je Lauren uspjela upoznati. Kroz svu ovu obiteljsku dramu, Lauren nije dopustila da joj zdravlje nastrada. Prioritet joj je i dalje bila briga za njezinu potpunu dobrobit.



Lauren tijekom intervjua ističe da je više nego voljna učiniti ono što je potrebno kako bi živjela što je duže moguće. Gdje god je to moguće, pazi da jede pravu hranu, da vježba unutar svojih granica i da uzima odgovarajuće dodatke prehrani. Njezin krajnji cilj bio je ostaviti Franku veliku mrežu djece oko sebe kad ona na kraju umre. Lauren je samo željela stvoriti obitelj punu ljubavi koju bi mogla ostaviti za sobom. Cilj joj je bio učiniti Frankov život i živote njihove djece što sretnijim, a svoje vrijeme provoditi s onima koje voli, piše MSN.