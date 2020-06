Charlotte je rodila blizance Orlu i Zaca po\u010detkom o\u017eujka i iako je prvo dvoje djece rodila prirodno, blizance je morala roditi carskim rezom. Opisala je to kao 'najgore iskustvo ikad' jer se u\u017easnula svih tih igala\u00a0i osje\u0107ala se grozno prvih 48 sati nakon poroda. Dok se lije\u010dila u bolnici, njen partner je obolio, pa su je otpustili iz bolnice\u00a0i oti\u0161la je ku\u0107i \u010duvati dvije djevoj\u010dice.

'Imam četvero djece ispod četiri godine i karantena me slomila - stalno čistim i mrzim ovaj život'

Majka Charlotte Lewis je priznala da 'konačno vidi svjetlo na kraju tunela' s obzirom na to da je preživjela karantenu uzrokovanu korona virusom i to s četvero djece mlađe od četiri godine

<p><strong>Charlotte Lewis</strong> (29) iz Essexa (Velika Britanija) nedavno je rodila blizance, Orlu i Zaca, a mama je i trogodišnjoj Avi i dvogodišnjoj Miji. Ova majka odlučila je podijeliti iskrenu Facebook objavu u kojoj otkriva kako se osjećala tijekom karantene zajedno s četvero djece.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tata gimnastičar radi akrobacije sa svojim sinom</p><p>U objavi je napisala: 'Osjećam se kao da je napokon došlo to svjetlo na kraju tunela, ne mogu vjerovati da sam preživjela karantenu s četvero djece mlađe od četiri godine. Rodila sam blizance na početku karantene, a tada sam već imala i dvije kćeri.</p><p>'Ima li još netko da se osjeća kako da je postigao veliki uspjeh zato što je preživio više od 12 tjedana u karanteni i nije mu bilo dopušteno vidjeti nikoga niti raditi bilo kakve normalne stvari koje smo nekada radili?' Objava je prikupila više od 30.000 lajkova i stotine komentara, a stranci su pohvalili Charlottein užurban majčinski način života. Majka je priznala da joj je bilo teško ne vidjeti svoju obitelj ili prijatelje nakon što je rodila blizance - ali kaže da se uspjela izboriti. Iako je inzistirala na tome da 'mrzi' ovaj novi način života, Charlotte je rekla da je njena organizirana rutina urodila plodom.</p><p>- Kad su najavili karantenu, slomila sam se i počela paničariti. Mislila sam u sebi, kako ću uspjeti učiniti to što vlast traži od mene? - napisala je u svom postu.</p><p>Charlotte je rodila blizance Orlu i Zaca početkom ožujka i iako je prvo dvoje djece rodila prirodno, blizance je morala roditi carskim rezom. Opisala je to kao 'najgore iskustvo ikad' jer se užasnula svih tih igala i osjećala se grozno prvih 48 sati nakon poroda. Dok se liječila u bolnici, njen partner je obolio, pa su je otpustili iz bolnice i otišla je kući čuvati dvije djevojčice.</p><p>- Blizanci su boravili u bolnici dva tjedna, a ja sam ostala tamo tjedan dana. Bilo je grozno jer sam se osjećala kao da se nismo dovoljno dobro vezali. Odlazila sam ih posjetiti jednom dnevno po nekoliko sati, jer je bolnica bila udaljena 40 minuta - ispričala je.</p><p>- Jedina korist bila je to što sam se uspjela naspavati. Nakon što sam prevladala početnu bol i ozdravila, vratila sam se vježbanju nakon 6 tjedana. Uklopila sam se u novu rutinu za brigu o četvero djece, a život mi se primjetno promijenio nego kada sam bila majka samo dvoje djece - tvrdi.</p><p>Prije karantene Charlotte je uživala u jutarnjim igranjima sa svoje dvije djevojčice i imala je uravnoteženu rutinu. Međutim, već više od 12 tjedana majka je po cijele dane očajnički pokušavala pronaći stvari kojima će zabavljati djevojčice. Najizazovniji dio joj je bio to što se nije mogla družiti s prijateljima i obitelji i što joj je život bio monoton bez ikakvih varijacija.</p><p>Charlotte nije samo morala zaposliti svoje dvije djevojčice tijekom karantene, nego se također morala prilagoditi brizi o dvoje novorođenčadi. Srećom, blizanci su dobro spavali otkako su se vratili kući iz bolnice, a Charlottein partner ih je hranio noću, dok se ona svakog jutra budila s njima u 6 ujutro. Kazala je da noćno hranjenje traje oko 20 minuta, ali da je spavala bolje pošto je spavala u drugoj sobi. Također, rekla je da se njihov timski rad definitivno nastavlja dalje, ali vođenje domaćinstva neprestana je bitka.</p><p>- Svakodnevno sam radila doručak, ručak i večeru. Dajem djevojčicama doručak oko 7 sati ujutro i hranim blizance dok one jedu. Ručak radim kao i obično, dok blizanci obično spavaju ili se igraju. I kod večere je isto tako - opisuje.</p><p>- Ako planiram napraviti pečenje ili nešto drugo što mi oduzima više vremena, pokušam to pripremiti dok blizanci i Mia spavaju. Mislim da je organizacija ključ i jedan korak naprijed! Ali s čišćenjem se neprestano borim - naglašava majka.</p><p>Charlotte je priznala da ne sjeda od trenutka kada se probudi do trenutka kada svi legnu u krevet i tvrdi da je generalno održavanje kuće urednom praktički nemoguće. Dnevno obavlja najmanje dva pranja rublja i pokušava otići u kupovinu s blizancima i Avom, dok Mia spava kod kuće. Majka je rekla da ima sreće što njen partner može raditi od kuće pa tako može uskočiti.</p><p>Također, otkrila je kako ne misli da je karantena zbog koronavirusa bila pozitivno iskustvo. Rekla je: 'Pročitala sam objave nekih ljudi na Facebooku u kojima kažu kako sada cijene stvari koje prije nikada nisu'. Ona iskreno mrzim ovaj novi način života koji je sada nastupio. Ona mislim da je posebno teško ljudima s djecom jer im nema spasa i svaki roditelj vodi svoju borbu kao i sami mališani. Vjeruje da su mlađa djeca otporna, ali se ipak svakodnevno osjeća krivom što propuštaju ono što su radili kada je sve bilo 'normalno'.</p><p>Charlotteina iskrena objava o majčinstvu dobila je sjajan 'feedback' na društvenoj mreži i rekla je da je bila preplavljena lijepim porukama od raznih ljudi. Dodala je da joj je drago što se u Velikoj Britaniji stvari polako počinju vraćati u normalu i što se život polako mijenja, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11910742/four-kids-lockdown-hate-new-life/" target="_blank">The Sun</a>.</p>