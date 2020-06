Deset pogrešaka koje radite s automobilom na ljetnom suncu

Vruć automobil užaren od cjelodnevne vožnje ili stajanja na suncu nikako ne biste smjeli prati šamponima. Pranje miniwashem u takvim uvjetima, s hladnom vodom pak može proširiti mikropukotine

<p>Ako uskoro krećete na godišnji i neko bliže ili daljnje putovanje, nije na odmet prisjetiti se osnovnih pravila postupanja s automobilom, kako bi vas naposljetku i doveo na odredište.</p><p>Sitnice poput mirisnih borića koje ostavite na nekoj površini ili mušica na staklu, te parkiranja ispod bora ili jele koja pušta smolu, pokvarit će vam i najsunčaniji i najljepši dan. Provjerite stoga sve detalje prije kako vas iznenadna šteta ili kvar, koji ste možda mogli spriječiti, ne bi zatekao nespremne.</p><h2>Kotačima ste u moru kod spuštanja čamca s prikolice</h2><p>More izuzetno loše djeluje na stražnje ležajeve, kočnice i ostale metalne dijelove. To isto vrijedi i za prikolice kojima se prevoze čamci i koje se spuštaju u more, čak i kod onih kod kojih su posebno zabrtvljeni ležajevi. Razmislite o tome da iznajmite dizalicu jer bi vas mogla u konačnici stajati manje nego da brod spuštate automobilom. </p><h2>Niste provjerili nosače za dodatan teret</h2><p>Krovni nosač svakako treba dobro provjeriti, ponajprije je li dobro i pravilno pričvršćen. Valja obratiti pažnju i na slaganje stvari - teške bi trebale ići dolje, a lagane na vrh. Ne biste vjerovali koliko to utječe na upravljivost automobila, pa primjerice, zaustavni trak može biti dulji, a mogu trpjeti i amortizeri zbog prevelikih sila u zavojima.</p><h2>Pranje i poliranje vrućeg auta na suncu</h2><p>Vruć automobil užaren od cjelodnevne vožnje ili stajanja na suncu nikako ne biste smjeli prati šamponima. A isto vrijedi i za poliranje jer inače nastaju oštećenja na laku. Pranje miniwashem u takvim uvjetima, i to s hladnom vodom, može uzrokovati da se mikropukotine same prošire. </p><h2>Mirisni borić ostavili ste na komandnoj ploči</h2><p>Borić je natopljen jakim kemikalijama koje na toplini i izravnoj izloženosti sunca mogu uništiti plastiku u unutrašnjosti automobila. Dozatore postavite tako da se ne okrenu, a mirisne boriće možete gurnuti pod sjedalo.</p><h2>Automobil ste parkirali ispod crnogorice</h2><p>Smola koja je kapnula na lak do navečer će se stvrdnuti zbog pada temperature, a pokušaj da se ostruže može rezultirati oštećenjem laka. Rješenje, i to jedino, je kupnja preparata za skidanje smole i prepuštanje problema u ruke profesionalaca.</p><h2>Ne sušite mokri auta</h2><p>Ako ste čitav auto smočili iznutra i ostavili da se suši na suncu i toplini, vlaga vrlo lako može razlijepiti oblogu krova. Slični ishod biti će ako u njemu ostavite kemijska otapala - nitro razrjeđivač, benzin ili nešto slično. Pare pogubno djeluju na ljepilo i samo biste si mogli napraviti štetu.</p><h2>Vozite u kupaćima </h2><p>Morska voda osim što ostavlja ružne krugove od soli na tapeciranim sjedalima, može se poprilično usmrdjeti. Ne budite lijeni i prekrijte sjedala ručnikom pa tek onda sjednite. Tkanine u vozilima tretirane su kemikalijama koje sprečavaju razvoj bakterija ili gljivica, ali samo do određene granice, pa se plijesan lako stvori.</p><h2>Zatekla vas je tuča</h2><p>Ako auto stoji na otvorenom parkingu preko njega prebacite deku i ceradu. Tako auto štitite od pregrijavanja, i osiguravate puno manju štetu u slučaju iznenadnog nevremena praćenog s tučom. </p><h2>Vožnja s preniskim tlakom u gumama</h2><p>Vozite li se s polupraznim gumama nepotrebno ih zagrijavate jer se njihovim savijanjem razvija toplina. To smanjuje vijek gumama, a moguće je i njihovo pucanje.</p><h2>Mušice uklanjate miniwashem</h2><p>Mušice na hladnjaku automobila smanjuju i efikasnost klima-uređaja. No pranje miniwashem nije dobro rješenje za ovaj problem. Prejak mlaz oštećuje aluminijske saće hladnjaka zatvarajući put zraku. Lagano perite okomitim pokretima ako je hladnjak dostupan nakon otvaranja poklopca motora ili isperite vrtnim crijevom.</p>