Dragi Mevludine,

patim od mnogih bolesti, od kojih su neke opasne i po život. Najviše me brine Parkinsonova bolest, no i što mogu očekivati oko svega toga. Hvala vam na savjetima.

šifra: Bolest

Odgovor:

Dragi gospodine, vidim da vi pored Parkinsa imate i osteoporozu, paraplegiju, lumbago, dijabetes, kardiomiopatiju i mnoge druge dijagnoze, no Parkins vam stvara najveće probleme. Trebali biste se posavjetovati s neurologom i psihijatrom, odnosno reći im kako vam trenutna terapija ne daje željene rezultate. Postoji trenutno lepeza drugih lijekova i inovacija, a u Americi se odavno koristi mali stent na živac koji smanjuje tremor. Vidim da i u Europi sve više blokiraju i živac na glavi uz pomoć instrumenata koji se apliciraju svakih nekoliko mjeseci. No vi se svakako konzultirajte sa svojim liječnicima i dogovorite se oko promjene terapije. I sami si možete malo pomoći i ublažiti simptome. Pijte čaj od matičnjaka ili pčelinje trave, po jednu šalicu ujutro i navečer. To će vas barem malo osloboditi napetosti živaca i smiriti. Pokušajte tako barem mjesec dana, a onda mi se javite za daljnje savjete. Za sada ne vidim nikakvu veću opasnosti. Sretno!