'Imam problem sa snovima ali i ponašanjem. Kako to riješiti?'

Dragi Mevludine,

Imam problema sa snovima i vlastitim ponašanjem, koje utječe i na druge ljude oko mene. Bojim se da je to duhovni problem i ne znam kako ga se riješiti. Hvala vam na odgovoru i savjetu.

šifra: kuća

Odgovor:

U duši ste iznimno dobri, no konstantno nešto loše umišljate o sebi, bez nekog razloga, a onda se to odražava i na vaše snove i ponašanje. Preosjetljivi ste, nedostaje vam volje, motivacije i jačeg samopouzdanja, kod vas je prisutan velik strah od nepoznatog. Mladi ste, no previše ste se povukli u sebe i jednostavno izgubili volju za dalje. Svi ljudi sanjaju i snova se ne treba bojati, oni su dio života, no neke njihove poruke trebalo bi dešifrirati i odgonetnuti jer često snovi govore o nama i konfliktima koji nas prate u životu.

Vas snovi opterećuju, o njima mnogo razmišljate i zato bi bilo dobro da posjetite psihologa ili psihoterapeuta te obavite koji razgovor. To bi vam moglo pomoći da se malo opustite i rasteretite te da shvatite kako je s vama sve u najboljem redu, no nedostaje vam iskrenog razgovora. Mladi ste, trebali biste se više aktivirati, otkriti svoje strasti, nešto raditi, osjetiti svoju svrhu, a zanemariti brige. Jer vidim da ste talentirani na mnogim područjima, bilo bi šteta zanemariti vaše potencijale. Uz rad ćete prerasti svoje nesigurnosti i nemire, a budući da ste vrlo osjetljivi i duhovni, dobit ćete i više samopouzdanja. Zapravo vam vidim dobru i lijepu budućnost, ali malo se više potrudite oko svog života i izađite na svjetlo dana.

