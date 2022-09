'Kćer ima 61 godinu i nikako da nađe muža, to me jako brine'

Dragi Mevludine,

Imam 82 godine, živim sama u kući (suprug i roditelji su umrli). Imam kćer, koja ima 61 godinu, liječnica je, dermatologinja, živi u svojoj kući do mene. Dobre smo si. Ja kuham, zajedno jedemo i sve zajedno rješavamo. Dobra je srca i dobar čovjek, ali me kao majku strašno zabrinjava što je ostala sama. Nema ni muža ni djece. Što joj život donosi? Ja sam bolesna, sluh me ostavlja, trebam operirati očnu mrenu, muči me inkontinencija, ali najviše ishialgija - lijeva noga od pete do kuka i kralježnica. Bolovi nikad ne prestaju. Imala sam težak život, tugu i brige. Sve sam preboljela, no ovo je teško, kako mogu to riješiti? Kako proživjeti ovaj promašeni život?

šifra: grdi put

Odgovor:

Vi se ipak dobro držite za svoje godine. Imali ste težak život i vrlo kompliciran i loš brak, ali vaš entuzijazam i pozitivna energija održali su vas iznad vode. Pored svih nedaća i prepreka, vi ste ipak uspjeli u životu, on nije promašen. Mnogo toga ste doveli u red tijekom godina. Sluh će se popraviti, bolovi u kralježnici i nozi će se reducirati. Krenite na kineziterapiju i u toplice, bolovi će se smanjiti, a i kći će vam pomoći. Međutim, ona jest kreativna, taktična i metodična, ali vidim da je poprilično zapostavila privatni život. Cijenjena je na poslu, ali nema ljubavi. U prošlosti se razočarala zbog neuspjele veze i tako je izgubila volju za muškarcima. No u idućoj godini vidim joj rastavljenog dopadljivoga gospodina. Bit će pozitivan i nadahnut te duhovit. Pronaći će u njemu oslonac i početi s njim živjeti. Ne vidim joj u budućnosti nikakvih većih prepreka nego da će biti s nekim. Imat će druga i bit će zadovoljna. U iduće dvije godine vidim da će vam objema krenuti nabolje, a onda i kasnije. Bit ćete zadovoljni i sretni, a kći će pronaći sreću s tim gospodinom. Opustite se i malo sad više brinite o sebi. Želim vam objema sve najbolje. Sretno.

