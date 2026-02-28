'Imam tvoje gole fotografije i sve što mi je potrebno da ti mogu uništiti čitav život'

Rečenica je to koja se može vidjeti na samom početku dokumentarnog filma 'Kad ucjena seksualnim sadržajem ubija', koji je producirao BBC. Riječ je o dokumentarcu koji istražuje različite načine na koje prevaranti iz Nigerije ucjenjuju maloljetnike iz SAD-a i Europe kako bi od njih izmamili novac, a takva vrsta poruka često ima kobne posljedice i dovodi do najmračnijeg ishoda - samoubojstva.

Upravo to dogodilo se šesnaestogodišnjem Evanu Boetlleru koji se 3. siječnja 2024. godine u 16 sati i 36 minuta preko Snapchata počeo dopisivati s naizgled običnom djevojkom s korisničkim imenom JennyTee60. Samo nekoliko minuta nakon početka razgovora JennyTee60 nagovorila je Evana da joj pošalje svoju golu fotografiju, nakon čega je uslijedio niz prijetnji, poput: 'Želim 500 dolara. Poslat ću ovo svim tvojim pratiteljima na Instagramu. Napravi ono što ti kažem ili ću ti u sekundi uništiti život. Daj mi lozinku za svoj Facebook. Daj mi svoj broj računa i svoj PIN. Pošalji mi svoju adresu.' Otprilike dva sata nakon što je primio prvu poruku, Evan si je od straha oduzeo život.

Godinu dana nakon njegove smrti, jedino što je njegova obitelj uspjela saznati jest IP adresa osobe koja se preko Evanovih podataka ulogirala na njegov Facebook profil i koja se, prema dostupnim podatcima, nalazi u Lagosu u Nigeriji, državi s najvišim postotkom cyber kriminala u kojoj već dugi niz godina djeluje skupina prevaranata poznata kao Yahoo Boys. Riječ je o udruženjima mladih muškaraca koji prolaze posebnu obuku kako bi izučili vještinu varanja i izmamljivanja novca od maloljetnika iz Europe i SAD-a, obavljajući pritom svoj posao u posebnim sjedištima nazvanima Hustle Kingdoms. Jedno takvo sjedište smješteno je u vodenom naselju Makoko u Lagosu, a glavnu riječ tamo vodi Yahoo Boy s nadimkom Ghost.

- Ovdje okupljamo one koji su spremni promijeniti svoj financijski status, a svatko obavlja drugačiji scam posao - ispričao je Ghost.

Jedan od mlađih Yahoo Boysa, Dommie, u ovom sjedištu radi već dvije godine, nakon što je pobjegao iz jednog drugog, znatno većeg sjedišta.

Foto: ilustracija/Canva

- Ovdje nas je samo sedam, tamo gdje sam ranije radio, bilo nas je 50 i kada sam odlazio, morao sam bježati - rekao je Dommie.

Na pitanje o tome bave li se njegovi zaposlenici i ucjenama seksualnim sadržajem, Ghost je odgovorio: 'To ne radimo. Čovjek sam koji vjeruje u Boga i zato se time ne bavim. A oni koji se bave time, to su ljudi koji imaju crno srce.'

Ipak, ne dijele svi njegovo mišljenje. Mladić Ola, koji se scam poslovima bavi od kada je imao 14 godina, ucjenama seksualnim sadržajem bavi se svakodnevno te pritom ima posebno razrađeni sustav i plan slanja poruka.

- Za korisničko ime koristim program za lažno generiranje imena, a kao profilnu fotografiju stavim sliku modela iz pornografskih filmova. Najčešće im se javljam preko Facebook dating aplikacije, preko Instagrama i preko Snapchata. Meta su mladi dečki zato što su im seksualni nagoni jako izraženi i zato što ih je lakše uplašiti. Počinjem s eksplicitnom porukom koju već imam spremnu, a zatim slažem lažne naslove u novinama i tražim ga da mi uplati 200 dolara, zatim 4000 dolara ili više - ispričao je Ola.

Na pitanje o tome je li svjestan da takve poruke u nekim slučajevima dovedu do samoubojstva i što misli o tome, Ola odgovara: 'Ne osjećam se loše jer mi treba novac. Mislim da su oni koji se ubiju jednostavno umorni od života. Ne vjerujem im da nemaju novaca, sigurno ga imaju.'

Istražujući detaljne okolnosti Evanove smrti, BBC-jeva novinarka Tir Dhondy uspjela je doći do tvrtke Gloworld, drugog najvećeg telekom operatera u Nigeriji koji bi joj mogao otkriti točnu lokaciju Evanova prevaranta ako joj otkrije broj telefona. Čekajući njihov službeni odgovor, Dhondy je nastavila istraživati načine na koje Yahoo Boysi izvode svoje scam poslove, a posebno je iznenađujući pritom bio neočekivani spoj moderne tehnologije i plemenskih običaja. Naime, dvadesetogodišnji Ade, također jedan od prevaranata, sa svećenikom je dogovorio poseban ritual koji uključuje molitvu i klanje, a zatim i jedenje bijelog goluba, što bi mu trebalo donijeti sreću u daljnjim scam poslovima. Prema riječima svećenika, dnevno do njega dolazi šest ili sedam Yahoo Boysa.

Prema statističkim podatcima, u Ujedinjenom Kraljevstvu svakog se mjeseca prijavi oko 110 slučajeva online prijevara, a u Sjedinjenim Američkim Državama u 2024. godini prijavljeno ih je bilo ukupno 55000, od čega ih je barem 20 završilo samoubojstvom. Tvrtka Meta zbog toga se našla pod velikim pritiskom javnosti i roditelja, od kojih su je neki i pokušali tužiti, ali prema članku 230 zakona nazvanog Communications Decency Act, tvrtka ne može odgovarati za sadržaj koji na društvenim mrežama objavljuju korisnici. Mark Zuckerberg ispričao se zabrinutim roditeljima, ali čitava tvrtka još uvijek nije poduzela potrebne mjere za zaštitu svojih korisnika. U kolovozu 2024. godine u jedno su danu uklonili 63000 lažnih profila, no na tome je sve stalo.

Foto: ilustracija/Canva

Dhondy od tvrtke Gloworld nije uspjela dobiti broj telefona prevaranta koji je kontaktirao Evana. Trag se ohladio.

U priopćenju glasnogovornika iz tvrtke Meta stoji sljedeće: 'Postupanje s profilima preminulih osoba osjetljivo je i kompleksno. Zakonske obveze nam onemogućuju davanje određenih vrsta informacija, uključujući privatne poruke, bez valjanog pravnog naloga'.

Na pitanje o uklonjenim lažnim profilima, odgovorili su: 'Ovi profili pronađeni su detaljnom istragom naših stručnih istražitelja i uklonjeni su kada smo imali dovoljno dokaza da su prekršili naša pravila. Najbolja je praksa ukloniti sve račune odjednom. Ovaj prekid mreže bio je jedan od nekoliko koje smo proveli, uz naše svakodnevno uklanjanje profila koji krše pravila.'

Odgovor na pitanje tko je zapravo kriv za Evanovu smrt još uvijek nije poznat.