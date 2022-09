'Imao sam vazektomiju, a ona je trudna. Mislim da me vara'

Partnerica s kojom sam u vezi već nekoliko mjeseci rekla mi je da je 3 mjeseca trudna. Sve bi bilo u redu da ja prije nego što sam je upoznao nisam napravio vazektomiju, pa mislim da ne mogu biti otac toga djeteta, odnosno da me prevarila. Ako joj sad kažem za vazektomiju, bit će ljuta, ali kako da to prešutim, pita se anonimni 44-godišnji muškarac u svom pismu koje je poslao britanskom The Sunu.

Muškarac je ispričao da su on i njegova 42-godišnja partnerica u već tri godine, te da ona nikada nije izrazila želju da imaju djecu, pa joj stoga ranije nije htio govoriti da je napravio vazektomiju.

- To mi se nije činilo važnim. I što je dulje trajalo, to joj je bilo teže reći. Osim toga, imali smo problema u vezi u posljednje vrijeme i ona je bila pomalo distancirana prema meni. Radim daleko, nije me bilo, a i nisam uvijek bio dobar partner – priznao je. U nastavku kaže kako ni on nije bio 'svetac', pa ne zna kako da partnericu 'pozove na red'.

- Posljednjih mjesec dana nam ipak bolje ide u vezi. Čak smo razgovarali i o braku. Ipak, kad mi je rekla da je trudna, bio sam toliko šokiran da nisam mogao odgovoriti. Pretvarao sam se da sam sretan, ali sam zapravo poludio. Ako joj kažem da sam imao vazektomiju, bit će ljuta i povrijeđena što sam joj to prešutio – kaže. S druge strane, želi je suočiti s pitanjem je li imala tajnog ljubavnika, ili možda više njih.

- Zbog njene dobi trudnoća se vodi kao visokorizična, pa je ne želim uzrujati. Istina je da ni ja nisam bio svetac u prošlosti, ali je volim i ne želim je izgubiti. Siguran sam da bih mogao voljeti bebu kao da je moja. Mnogi muškarci odgajaju tuđu djecu - zaključio je.

