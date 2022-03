1. Sandra Bullock

Nedugo nakon što je osvojila Oscara 2010. godine, Sandrin brak s Jesse Jamesom se vrlo javno raspao nakon što skandala vezanog uz njegovu nevjeru.

- Nitko ne može biti spreman na ništa od toga. Ako se u jednom trenutku nađete na mjestu gdje se možete okrenuti iza sebe i reći 'Dogodilo se, ali sretna sam da sam danas tu gdje jesam', onda je to dobro - izjavila je za Redbook.

POGLEDAJTE VIDEO: Javlja se zauzetima i testira njihovu odanost

2. Dita von Teese

O svom bivšem mužu Marilyn Mansonu i njegovoj drugoj ženi Dita je progovorila u intervjuu za Telegraph 2007. godine. Tom je prilikom otkrila i da je mrzila njegovo stalno partijanje i životni stil.

- Dobila sam dojam da je mislio da nema moju podršku. Ali istina je, ja nisam podržavala njegov životni stil, i s vremenom je netko naišao tko ga je podupirao. Znala sam da je u tijeku neprilična veza u mojem domu. Nisam željela ni sofu, ni krevet, ništa što bi me na to podsjećalo - ispričala je.

3. Sophia Bush

Glumica najpoznatija po ulozi Brooke Davis u One Tree Hillu kratko je vrijeme (5 mjeseci) bila udana za svog kolegu iz serije - Chad Michael Murraya. Rastali su se nakon glasina da ju je varao s Paris Hilton.

- Odbijam da me definira ta jedna veza, zato o svemu tome i nisam htjela pričati zadnjih 10 godina. To je bio ogroman događaj u mojem životu. A trauma je bila samo pojačana publicitetom koji je pratio njegovu prijevaru, budući da sam samo dvije godine prije bila nepoznata studentica - Bush je napisala u otvorenom pismu za Cosmopolitan.

4. Kendra Wilkinson

Preljubnički skandal izbio je 2014. kada je Kendra u osmom mjesecu trudnoće saznala da je Hank Baskett vara s transseksualnim modelom. Nakon pomirenja, 2015. dali su zajednički intervju za People.

- Ne izgovaram riječ 'varanje'. Mogu reći da mi nije bio odan. Nije me briga za sam čin prijevare. Briga me je bilo kako je on reagirao na sve, kao i činjenica da sam to saznala putem medija. To me je uplašilo - Kendra se osvrnula na skandal iza njih.

5. Eva Longoria

Jednu od najljepših televizijskih glumica, poznatu po ulozi Gabrielle Solis u seriji 'Kućanice' varao je bivši muž, košarkaš Tony Parker.

- Nije bilo bitno koga je on izabrao. Mislim, imala sam trenutke kad sam se preispitivala: 'Jesam li dovoljno seksi? Jesam li dovoljno pametna?'. Ali nakon većine tih pitanja odmah bih se zaustavila i rekla: 'Ne, nemoj to raditi. Mogu zapeti u tom krugu...' - otkrila je Eva 2012. svoj doživljaj preljuba.

6. Sienna Miller

Jude Law i Sienna Miller tada su bili zaručnici. No u javnost je procurilo da je on vara s dadiljom svoje djece, koju ima s bivšom suprugom Sadie Frost. Svatko je otišao na svoju stranu, ali pomirili su se nakratko nakon par godina. Za Esquire U.K. Sienna je kasnije ispričala:

- Kad veza završi tako kako je naša završila, bitno je da ako možeš da se pomiriš s tom osobom i jednom zauvijek vidiš jeste li stvarno gotovi ili imate šansu za nešto novo. Naše pomirenje je bilo zdravo i katarzično iskustvo. Omogućilo nam je da neopterećeni idemo dalje i da imamo bolje budućnosti odvojeno i bez animoziteta i drame.

7. Meg Ryan

Davne 2000. tada velike zvijezde Meg Ryan i Dennis Quaid bili su u braku, do trenutka dok nestašna Meg nije započela vezu s kolegom na snimanju filma Russellom Croweom. Godinama poslije skandala Meg je izjavila:

- Dennis mi nije bio vjeran dugo vremena i to je bilo jako bolno. Nakon razvoda sam saznala još mnogo o svemu tome.

8. Khloe Kardashian

Zvijezda reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' Khloe doživjela je preljub više puta. Javnosti je otkrila kako je doživjela dvije prevare.

9. Britney Spears

Za vrijeme koncerta u Las Vegasu 2014., taman u vrijeme kad je u medijima izašla informacija da ju tadašnji dečko David Lucado varao, obratila se publici:

- Čini mi se da već svi znaju da me moj dečko varao. Ali najbolji dio kod prekida je da ga slijede prvi spojevi. O moj Bože, treba mi jedan seksi frajer. Ima li koji seksi frajer u publici?

10. Jennifer Lopez

U intervju za britanski Glamour 2015. Jennifer je podijelila svoje mudrosti koje je spoznala nakon prijevare. Doduše, nije otkrila tko je bio taj koji je varao.

- Stvar je u tome da trebate shvatiti da se prijevara nije dogodila zbog vas. Kad vas netko vara, to više govori o njima... O njihovim manama. Ali dosta žena osjeća da je prijevara posljedica njihovih nedostataka, da nešto s njima nije u redu. Istina je da je u pitanju ego onog koji vara i ono nešto što im je potrebno da ih ispuni. To ih tjera da traže sreću van veze. A ne zato što mi nismo bile dovoljne - ispričala je Lopez.