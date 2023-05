Imate goste koji nikako da odu? Trikovi kako ih suptilno otjerati

Pjevač Dean Martin je imao dobru taktiku. Često je zvao policiju kako bi se požalio na buku vlastite zabave. Novinar i spisatelj, Harry Wallop, otkriva još mnoštvo načina koji jamče da se vaši posjetitelji neće osjećati dobrodošlima, nakon nekog vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Party djed

Možda ste mislili da je Dean Martin vrhunski zabavljač, rijetko viđen na pozornici bez cigarete u jednoj ruci, čaše nečeg jakog u drugoj i iskre u njegovim očima koja je sugerirala da je noć još uvijek mlada. Dokumentarac o pjevaču, međutim, razbio je neke od tih mitova.

Za početak, čaša viskija u njegovoj ruci zapravo nije bila ništa jača od soka od jabuke, a toliko je mrzio kasne zabave da bi se često pretvarao da je nezadovoljni susjed i zvao policiju da se požali na buku, i to na vlastitoj zabavi. To ga je spasilo neugode da moli svoje goste da odu. To je prilično ekstremna taktika, ali izuzetno pametna.

Lukavi načini kako se riješiti gostiju koji nikako da odu kući:

1. Perite zube pred gostima

Supruga ga ponekad naziva najgrubljim muškarcem u Britaniji, zbog sljedećeg nesretnog trenutka na božićnoj zabavi na kojoj su bili domaćini. Wallop je bio toliko frustriran zbog posljednjeg vrpoljenja gostiju koji su se šetali po kući, pjevali božićne pjesme i ispijali njegovu posljednju bocu brandyja, da je na kraju otišao u kupaonicu, zgrabio četkicu za zube i vratio se u dnevnu sobu čisteći zube.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

'Oprostite, spremam se za spavanje', rekao je opušteno. I to mu je uspjelo. Ili to ili možda činjenica da je istovremeno nosio svoj kućni ogrtač. Uvijek uspijeva.

2. Postavite vrijeme završetka

U danima kada su pozivnice stizale na čvrstim karticama s pozlaćenim rubovima, a ne putem WhatsAppa, često biste na njima mogli pronaći vrijeme početka, ali i vrijeme završetka zabave. Bio je to nevjerojatno civiliziran način koji je obavještavao goste kada im ističe vrijeme. Stoga nemojte misliti da je nepristojno navesti, kada izrađujete pozivnicu bilo kojim putem, i vrijeme završetka večeri.

3. Primite se prljavog posuđa

Nešto suptilniji signal vašim gostima da se zabava bliži kraju je pranje posuđa. U kuhinji, blagovaonici možete nastaviti čavrljati i piti vino, dok govorite o tome kako se mrzite buditi uz prljavo suđe. Pogotovo ako pritom naglasite da se morate probuditi za nekoliko sati...

4. Sakrijte svu cugu

To je tako jednostavno. Sakrijte, sklonite svaku bocu alkoholnog pića koje su gosti donijeli. Očistite hladnjak od gaziranih pića, sokova i alkohola. Ispričajte se i zaigrano objasnite gostima da su vam popili sve iz kuće. Sram bi ih trebao natjerati da se išuljaju.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

5. Poslužite bezalkoholna pića

Ovo je stari trik koji koriste mnogi francuski domaćini. Iznesite pladanj soka od naranče ili grejpa. To je signal da je cuganje završeno i da je vrijeme za otići. Naravno, funkcionira samo ako većina gostiju razumije skriveni kod u vašoj gesti. Ali uvijek im to možete objasniti pomoću nekoliko spretnih rečenica, poput one da im nudite nešto što će im pomoći da se malo otrijezne prije nego što krenu kući.

6. Zamolite bliskog gosta uslugu

Vjeruje se da je Julia Child, američka televizijska kuharica, predložila ovu metodu. Napravite zavjeru, prije početka zabave, s gostom za kojeg znate da također želi rano završiti noć. Uloga mu je nenametljivo, u dogovorenom satu, izjaviti da je došlo vrijeme za otići i dati vam malo mira.

7. 'Okrivite' psa

Upozorite da vaš pas nakon ponoći počinje biti prilično agresivan ako je u kući puno buke. Kao i da ga morate voditi u šetnju.

8. 'Okrivite' susjeda

Izađite na trenutak iz stana ili kuće te kada se vratite uzviknete, pomalo ogorčeno, da je susjed upravo vikao na vas da utišate buku. Predložite, s obzirom na to da je takva situacija, da je najbolje da isključite glazbu ili pak da se raziđete.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

9. Odnesite smeće

Uz suptilno negodovanje, odnesite prazne boce u kantu za reciklažu, iznesite je van te doviknite kako se puno popilo kroz večer. To bi mogao biti znak i poticaj nekim gostima da ispiju svoju zadnju čašu te večeri.

10. Ponudite im čaj

Ako im ponudite čaj, uz komentar da će bolje zaspati od njega, oni ga sigurno neće prihvatiti i oni će vas pomalo početi napuštati.

11. Pripremajte doručak

Izvadite zobene pahuljice i objasnite kako ih morate namočiti preko noći, a da je još malo vremena ostalo do jutarnjeg obroka. Vrlo brzo bi trebali shvatiti poruku i krenuti.

12. Donesite im jakne

Otiđite po jaknice vaših gostiju, skupite ih sve i donesite u sobu u kojoj se odvija zabava, uz objašnjenje da ste morali pospremiti sobu u kojoj su se dotad nalazili, piše Daily Mail.