5 znakova koji ukazuju na to da imate previše stvari u domu

Sasvim je normalno i morate se pomiriti s tim da ćete jednom u kući pronaći nered. I to je sasvim okej. Svakom se to može dogoditi s vremena na vrijeme. No što kada se taj nered nagomila i ne znate kako ga se riješiti? Vrlo je moguće da je problem što imate previše stvari.

Ovo su znakovi koji ukazuju da doma imate previše stvari:

1. Pronalazite stvari po drugim sobama u kući

Kada spremate stvari gdje stignete po kući ili ih nalazite na neobičnim mjestima to može biti znak da ne znate gdje biste ih pohranili ili da nemate dovoljno mjesta za količinu stvari koje imate. Na primjer, ako vam tanjuri stoje na dnu ormara, razmislite što biste trebali po pitanju toga poduzeti. Ako nemate dovoljno mjesta za svoj dodatni pribor ili određene stvari - smanjite kolekciju, raščistite nered i bacite sve što vam ne treba ili donirajte.

2. Na stolu vam se nalazi hrpa papira

Ako vam se na stolu samo nagomilavaju pošta i papiri, vrijeme je da to razvrstate i riješite. Ako niste u stanju razvrstavati i bacati nepotrebne papire i poštu, onda barem nabavite košaru za papir i to po mogućnosti zatvorenu da ne izgleda neuredno. Ipak, najbolji savjet je da redovito čistite.

3. Izbjegavate zadatke jer znate koliko vas posla čeka

Ako odgađate određene poslove samo zato jer se ne želite s njima 'zabavljati cijeli dan' možda je vrijeme da se pozabavite s viškom stvari. Što više odgađate, to ćete imati veći problem u budućnosti.

4. Odjeća vam je uvijek zgužvana

To se odnosi i na viseću odjeću i na onu koju držite u ladicama. Kada skinete odjeću sa sušila provjerite u kakvom je stanju. Nemojte ostavljati peglanje za kasnije nego probajte odmah nakon sušenja opeglati ono što treba opeglati kako bi odjeća bila spremna za nošenje, piše Apartment Therapy.

5. Stvari tražite 'sto godina'

S obzirom da pola stvari u vašoj kući nema svoje mjesto, kada vam te određene stvari zatrebaju nemate pojma gdje su. Tražite ih tražite, a nigdje ih ne možete pronaći. Ako vam se to često događa, vrijeme je da odvojite jedan dan i sve stvari stavite na jednu hrpu - bacite, donirate ili zadržite. Najbolje bi bilo kada bi svaka stvar imala svoje mjesto jer bi vam tako bilo lakše snalaziti se po kući.

