12 ideja kako zabaviti djecu kad zbog kiše ne mogu biti vani

Napokon ste dočekali vikend, a prognoze kažu da će cijelo vrijeme cmoljiti dosadna kiša? Pomisao na cendranje, svađu, lupanje vratima i slične manifestacije nezadovoljstva mališana zbog toga što su zatvoreni u kući i dosadno im je mogla bi dodatno pokvariti to malo slobodnog vremena koje imate, no ako se pripremite za boravak s djecom u kući na vrijeme, ne mora biti tako.

Djeca će se vjerojatno neko vrijeme zaigrati sama, što znači da ih treba pustiti da sami pobijede dosadu, no ako postanu previše nervozna i naporna, dobro je imati nekoliko ideja za to kako da se zajedno dobro provedete. Donosimo nekoliko prijedloga:

1. Pripremite društvene igre

Čovječe ne ljuti se, Memory, Potapanje brodova, Vješala ili šah mogu biti sjajan način da se zabavite na neko vrijeme. Razmislite o tome da napravite vikend turnir, malo natjecanje u kojem će se na kraju dodijeliti nagrade. Zašto ne tako da ekipa koja izgubi mora ispeći kolač ekipi koja je pobijedila?

2. Pecite kolače zajedno

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Djeca vole biti uključena u svakodnevne obaveze, posebno u kuhinji. Dogovorite se o podjeli obaveza oko pečenja kolača - jedno dijete može miješati biskvit, drugo oguliti voće dok vi istučete šlag i kolač će začas biti gotov. Ne zaboravite dogovoriti i podjelu obaveza oko čišćenja kuhinje. Osim pečenja kolača, ovo je prilika da ih naučite da sami skuhaju neke osnovne stvari.

3. Čitajte knjige

Dogovorite se oko knjige koju mogu čitati svi članovi obitelji, tako da svatko pročita po nekoliko poglavlja. Na kraju sjednite zajedno i prepričajte jedni drugima ono što ste pročitali, uz neke izazove. Na primjer, oni koji su pročitali poglavlje mogu navoditi ostale da pogađaju što se u tom poglavlju dogodilo s likovima, pa onda u sljedećem poglavlju sami pogađati...

4. Obiteljsko slikanje

Ranije pripremite olovke za crtanje i tempere te veću količinu papira, pa se svi zajedno bacite na slikanje. Jedna od tema može biti najluđi obiteljski provod - prisjetite se nekih lijepih zajedničkih trenutaka i naslikajte ih. Svatko neka izabere ono što je njemu priraslo srcu, pa napravite izložbu na kojoj ćete pogađati o kojim je trenucima riječ.

5. Izradite ili uredite nešto

Foto: Dreamstime

Možda već dugo želite urediti radni kutak za svog malog školarca, ili izraditi kućicu za pse. Zajedno izradite skicu onoga što ćete raditi, pa djeci prepustite manje zahtjevne zadaće: neka obrade površine brusnim papirom, prebojaju ih i iscrtaju ukrase. Dok vi radite drvenu kućicu za psa, ili police za knjige, dijete u vašoj blizini može izraditi kartonsku kućicu ili police, koje će obojiti i koristiti za igru..

6. Učite ih koristiti Internet

Često se priča o tome koliko je važno da roditelji kontroliraju što djeca pretražuju na Internetu, no uglavnom nemamo vremena za to. Kišni vikend idealna je prilika da djeci primjerom pokažete kako pametno koristiti Internet: Odredite temu koja ih zanima, na primjer vezano uz istraživanje svemira, pa ih poučite kako da pretražuju ono što ih zanima. To je, ujedno, prilika za to da ispitate što inače gledaju na Internetu i objasnite im da uvijek treba provjeravati činjenice. Na primjer: Neka idući tjedan informacije koje su pronašli na Internetu provjere u knjigama u knjižnici.

7. Vježbajte zajedno kroz igru

Djeci je potrebna fizička aktivnost i kad ne mogu u park. Osmislite vježbe koje možete zajedno raditi, pa pripremite mali poligon - namjestite stolce tako da se dijete može penjati i provlačiti i tako da cijelu sobu u krug može koristiti kao poligon. Ako vam se to čini preopasno, najjednostavnije je osloboditi prostor na sredini sobe i vježbati u paru.

8. Obiteljske karaoke

Foto: Dreamstime

Pripremite 3 ili 4 četke za kosu, uredite pozornicu ispred TV ekrana i pripremite glazbu za svakog člana obitelji posebno. Izmjenjujte se u ulogama DJ-a i voditelja i pjevača, s tim da svatko može uskočiti i kao prateća plesna grupa. Vrijeme koje provedete zajedno na ovaj način bit će još zabavnije ako se u to uključe i djedovi i bake, koji klincima mogu pokazati korake twista ili valcera.

9. Modna revija

Djeca obožavaju predstave, a ova vam može poslužiti i da preberete stvari iz ormara koje se mogu odnijeti u Crveni križ. Odbacite sve što je dijete preraslo, ili više neće nositi, s tim da usput možete složiti odjeću tako da pripremite kombinacije koje idu zajedno. Tako će vaš klinac ili klinka jednostavno sami moći uzeti iz ormara ono što će odjenuti za vrtić ili školu. Dakle, neka revija proljeće-ljeto 2023. započne!

10. Učenje uloga

Foto: Dreamstime

Mališani obožavaju igre u kojima imaju različite uloge, pa mogu biti doktori, učitelji, kuhari, konobari, vatrogasci, policajci, vozači tramvaja, službenica u banci... Podržavajte ih u igranju što različitijih uloga, tako da im pomalo objašnjavate što čini sva ta zanimanja, jer time, ujedno, potičete razvoj mašte, govora i socijalnih vještina. Dakle, kuc-kuc na vrata ordinacije i prepustite svom malom doktoru da vas pregleda i postavi dijagnozu.

11. Učenje životnih vještina

Uključite dijete u plaćanje računa na Internetu, neka ispiše jednu uplatnicu i izračuna koliko vam je novca potrebno za sve račune. Recite mu koliko ste zaradili ovaj mjesec, pa neka izračuna koliko novca na dan smijete potrošiti da biste izgurali mjesec. Možda zajedno možete izračunati i koliko možete uštedjeti.

Tražite da vam dijete pomogne oko zamjene sijalica u stanu, da vam pomogne prišarafiti nogu od stolca koja se rasklimala, zabiti čavao za sliku, ili pričvrstiti nove police na zid.Sve su to stvari koje je dobro naučiti što ranije, kako bi se kasnije lakše snalazilo u životu.

12. Brbljajte s djetetom

Foto: Dreamstime

Kad ste zadnji puta uživali u nevezanom razgovoru i grljenju na kauču sa svojom djecom? Pripremite kokice i sok, pa jednostavno sjednite i razgovarajte o tome što dijete radi i kako se osjeća u vrtiću ili školi, istražite ima li problema s vršnjacima, je li zbog nečega tužno ili zabrinuto. Pokažite djetetu da vam se može povjeriti i pitajte ga je li mu oko nečega potrebna vaša pomoć. Naime, djeca ne vole ako se bez pitanja umiješamo u njihove odnose s učiteljem ili vršnjacima, no rado će čuti savjet.

