Imate kruh od prije par dana: Evo kako da opet bude svjež

Ako ste prije par dana kupili finu štrucu kruha, ali ju niste stigli pojesti, nemojte ju baciti u smeće. S ovim genijalnim trikom kruh će biti ponovo biti kao svjež, s finom koricom i toplom sredinom, piše Bon Appetit.

Postupak "osvježavanja" štruce kruha:

1. Ovaj korak može izgledati zastrašujuće u početku, ali bez njega kruh ne može dobro ispasti. Pustite vodu iz slavine, toplu ili hladnu, i stavite pod nju kruh. Pokušajte ga postaviti tako da je donja, ili izrezana strana kruha, okrenuta od slavine, to jest da je pod direktnim mlazom gornji dio kruha gdje je tvrđa korica. Ako se namoči i unutarnji dio kruha, nema veze.

2. Namjestite pećnicu na 150 do 160 Celzijevih stupnjeva i mokru štrucu kruha stavite na pladanj za pečenje ili direktno na rešetku. Ostavite kruh da se peče šest do sedam minuta, ovisno o veličini štruce, ili u slučaju da je kruh premokar, stavite peći na deset do dvanaest minuta.

3. Kad izvadite kruh, izvana će biti fino hrskav, a iznutra vruć i mekan. Pritisnite kruh i provjerite koliko je mekan.

