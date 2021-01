Istraživanje tvrtke Glowday, koja se bavi nekirurškim tretmanima, otkrilo je kako žene osjećaju da na njihovu kožu i ten uvelike utječu zatvoreni prostori, a krivac je karantena zbog korona virusa. S tim se slaže i dr. Ross Perry, medicinski direktor tvrtke cosmedics.co.uk, koji kaže: 'To je poznato kao 'karantensko lice'. Nedostatak vitamina D, grijanje i buljenje u ekrane utječu na našu kožu.'

On i Jennifer Rock, osnivačica Skingredientsa, objašnjavaju što je to 'lockdown face' ili 'karantensko lice' i što na njega utječe:

1. Suhe mrlje na čelu zbog nedostatka vitamina D

- Navikli smo na manje vitamina D zimi, ali vrijeme koje provodimo u zatvorenom prostoru još nam više smanjuju unos tog vitamina. Zdrava razina vitamina D može spriječiti starenje kože, dok niska razina može pogoršati kožu pa se mogu pojaviti ekcemi ili psorijaza. Kao rezultat toga, mogu se pojaviti suhe mrlje na čelu ili ostatku lica - ispričala je Rock za The Sun.

Uzimajte dnevni dodatak vitamina D od najmanje deset mikrograma tijekom cijele godine. To će vam pružiti potrebnu dozu. Ako imate suhu kožu ili suhe mrlje na čelu isprobajte kremu za obnavljanje kože.

2. Ispucale usne i nos od centralnog grijanja

- Niska vlažnost i temperature znače da zaštitna funkcija naše kože ne funkcionira optimalno, pa voda namijenjena koži prolazi kroz vanjski sloj i isparava, čineći tako kožu suhom zbog čega pucaju usne i koža na nosu se može perutati. Ali nije realno kloniti se promjena temperatura, pogotovo kad vam je šetnja ili trčanje najuzbudljiviji plan za taj dan - kaže Jennifer.

Povećajte masnoće. Jedite više omege i hrane bogate esencijalnim masnim kiselinama, poput lososa, oraha i lanenog sjemena. Oni su ključni za održavanje zdrave kože.

Neka vam u njezi kože budu sastojci kao što su keramidi, shea maslac i hranjiva biljna ulja.

3. Prištići i akne zbog stresa

- Stres tjera tijelo da oslobađa hormone poput kortizola, koji govori žlijezdama u koži da proizvode više ulja - što često dovodi do akni i drugih kožnih problema. Stresno kućno okruženje, loša prehrana i više alkohola također mogu uzrokovati prištiće i akne - kaže dr. Perry.

Čistite lice ujutro i navečer. Ako imate vremena, pokušajte se više brinuti o sebi, opustite i očistite lice uz pomoć pare ili se opustite u kupki sa solima koje izbacuju toksine.

4. Bore zbog ekrana

- Prekomjerno izlaganje ekranima može ubrzati proces starenja. U prosjeku uredski radnik može provesti i do deset sati gledajući u računalo, dok milenijalci provjeravaju svoj telefon i do 150 puta dnevno. To uzrokuje veće naprezanje, jer nam oči trepću 50 posto manje u minuti. Umorne oči dovode do više škiljenja i to, zajedno s mrštenjem, pogoduje razvoju bora - ističe Perry.

Postavite vremensko ograničenje za telefon ili namjestite aplikaciju koja će vas obavijestiti da ste previše na njemu.

Potražite kreme za oči koje sadrže ceramide. Oni tvore kožnu barijeru i pomažu u zadržavanju vlage, što je važno u obrani od svjetla zaslona, ​​onečišćenja i promjena temperature. Tapkajte proizvode kako biste minimalizirali pojavu bora.

5. Suhe oči od prašine

- Prašina i prljavština se brže nakupljaju jer sve više vremena provodite u zatvorenom. Zbog nedostatka svježeg zraka u sobi mogli biste kihati ili osjetiti svrbež u grlu i suhe, nadražene oči. Centralno grijanje također uzrokuje zgušnjavanje i dehidraciju sluznice u očima zbog čega su oči još suše - govori Perry.

Isprobajte kapi za oči koje se izdaju bez recepta kako biste ublažili simptome ili, ako ne možete izaći van, temeljito isperite oči vodom sobne temperature 15 do 20 minuta.

Stvarno je važno održavati cirkulaciju svježeg zraka, zato često otvarajte prozore. Neka vaša radna stanica bude čista i izbjegavajte trljanje očiju.

6. Pigmentacija od plavog svjetla

'Plava ili HEV (visokoenergetska vidljiva) svjetlost s naših ekrana dopire do nas baš kao što to čine UV zrake i ima sposobnost prodiranja još dublje. HEV doprinosi hiperpigmentaciji u nekim tonovima kože i može pridonijeti starenju kože. Osim što potencijalno može prouzročiti tamne mrlje na koži, može dovesti i do pada ugrađene antioksidativne zaštite u našoj koži, tako da je koža osjetljivija na oštećenja od UV zraka', kaže Jennifer.

Promijenite prikaz zaslona na Night Shift, u postavkama tako da će ekran svijetliti umjesto plave narančasto.

Sastojci koji uključuju cinkov oksid, ekstrakt crvenih algi i lutein štite i od plavog svjetla. A kreme za sunčanje, barem s 30 SPF, često su dobar štit za vaše lice.

7. Crvenilo od prejedanja

- Kortizol, hormon koji se oslobađa kada smo pod stresom, također može povećati našu žudnju i sklonost posezanju za grickalicama, što može učiniti kožu crvenom i nadutom - posebno onima koji imaju prirodno crvenu kožu ili rozaceju. Preplavljuje vaše tijelo masnim kiselinama i zasićenim mastima, suvišnim natrijem i šećerima te rafiniranim ugljikohidratima, utječući na vaše raspoloženje, energiju i na kraju na vašu kožu - objašnjava dr. Perry.

Izaberite zdravu hranu koja sadrži puno proteina i vlakana. Proteini u hrani poput jaja i orašastih plodova dulje će vas držati sitima, dok hrana bogata vlaknima poput graha i špinata usporava probavu, održavajući vas sitima i sprječavajući pad nivoa šećera u krvi.

8. Osjećaj mamurluka od alkohola

- Alkohol je diuretik, što znači da nas može dehidrirati. Možda ćete primijetiti da nakon pijenja izgledate lošije. Dijuretski učinak alkohola također znači da brže gubite vitamine i hranjive sastojke, tako da vaša koža ne dobiva sjaj. Redovito pijenje alkohola također može dovesti do natečenosti obraza i čeljusti - tvrdi Jennifer.

Pijte umjereno, a uz to pijte i puno vode. Odvojite vrijeme za masažu i njegu lica. To će vam pomoći da izbacite otrove i ublažite natečenost.

9. Bolni vrat zbog pogrbljenosti i buljenja u laptop

- Pogrbljivanje zbog prijenosnog računala ili telefona može dovesti do ukočenog i bolnog vrata te povremenih glavobolja. To nastaje zbog naginjanja glave prema dolje i naprijed. Tijekom dužih razdoblja, to može uzrokovati probleme u kralježnici. Stoga je važno redovito provjeravati svoje držanje tijela i često mijenjati položaj - savjetuje Perry.

Vježbe za poboljšanje držanja nekoliko puta dnevno sigurno će vam pomoći.

Prije početka rada, vratite ramena kako biste provjerili jeste li pravilno sjeli, stopala su položena na pod i zaslon prijenosnog računala neka vam bude složen na knjigama da dosegne razinu očiju.