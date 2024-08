Imate li nekad loš predosjećaj koji se obistini? Donosimo vam 6 takvih stvarnih događaja

Predosjećaje imaju svi, no ključno pitanje koje se nameće jesu li oni rezultat šestog čula, viših sila ili pak straha odnosno odbojnosti prema nečemu. I dok je većina predosjećaja neutemeljena, neka su se strašna predviđanja pokazala nevjerojatno točnima.

Popis takvih pet predosjećaja koje je trebalo slušati donosi Listverse.

1. Noćne more se ostvarile

Amerikanka Cathy Lawton imala je zastrašujuće noćne more tjednima prije planiranog puta s mužem u Kinu i Maleziju. Kako se datum polaska približavao, bila je toliko tjeskobna da je nabavila četiri "lutkice za brigu", svojevrsnu srećonošu za zaštitu. Njezine su joj kćeri rekle da je smiješna i nisu pridavale pažnju majčinom predosjećaju. Cathy je bila toliko zabrinuta da je jednu lutkicu uzela sa sobom. Ona i njezin suprug 8. su se ožujka ukrcali na malezijski let MH370.

Nakon vijesti o nestanku leta, njihove kćeri otišle su u roditeljsku kuću, no nikad nisu dobili konačno objašnjenje što se dogodilo s njihovim roditeljima, osim da su nestali. U kući su pronašli preostale tri lutkice, a strahovi njihove majke tada su poprimili drugo značenje. Svaka je uzela po jednu lutkicu za sjećanje na njihovu majku.

2. Znao da mu je otac umro?

Početkom 2009. izraelska ofenziva na Pojas Gaze bila je u punom mahu, a bombe i meci su letjeli na sve strane te odnosili ljudske živote. Šestogodišnji dječak Baraa’ Abd al Rahman Badawi probudio se 7. siječnja nakon glasne eksplozije u plaču te je majci ispričao kako je sanjao da je tata umro. Dječak je neutješno plakao, a sat vremena nakon toga, zazvonio je telefon i stigla je potvrda - njegov otac je poginuo zajedno s ujakom u eksploziji. Od tog dana neutješni dječak živi u strahu za živote svojih bližnjih. Dječaku je dijagnosticiran PTSP.

3. Rekao da će njegovo ime čuti svijet

Mike Brown je ubijen 8. kolovoza 2014. u tragičnom incidentu koji je uznemirio cijeli svijet. Osamnaestogodišnji mladić ubijen je nakon sukoba s policajcem u Fergusonu, Missouri. Verzija policajca je da je ignorirao njegove pozive da stane, dok svjedoci tvrde kako je Mike stajao na mjestu s rukama u zraku. Sud je oslobodio policajca krivnje, no slučaj je dobio ogroman publicitet te je bio povodom brojnih prosvjeda na račun rasne diskriminacije.

Brownova pomajka Cal vjeruje kako je on prije svoje smrti imao snažan predosjećaj da će umrijeti. Tvrdi kako je Mike s njom pričao o Bogu i smrti mjesec dana prije smrti, premda inače nije. Također, imao je česte snove o krvavim plahtama obješenim na konopu za rublje, a Cal misli da je to bila vizija njegove odjeće nakon pucnjave. Osim toga, Brown je nakon diplome rekao nešto što je za par mjeseci ispalo poprilično točno "Cijeli svijet će znati moje ime".

4. Rekao je ocu da se neće vidjeti

Greg Buckley bio je američki vojnik u Afganistanu zadužen za obučavanje tamošnjih vojnika već s 21. godinom. Nakon sukoba s Afganistancem kojeg je obučavao, osjećao je veliku uznemirenost koju je prijavio nadređenima. Rekao im je kako osjeća da bi se lokalci mogli okrenuti protiv Amerikanaca. U telefonskom razgovoru sa svojim ocem, koji je kasnije to prepričao medijima, Greg je rekao kako ako do studenog te godine ne dođe kući, onda nikada niti neće. Par dana nakon toga Grega je ubio mladić kojeg je podučavao, a naknadno je ubio još dva marinca.

5. Priča o princezi Diani

Nakon smrti obožavane princeze, javnost je bila u očajničkoj potrazi za krivcem - od paparazza, kraljevske obitelji, Dodi Al Fayeda, vozača - no nikada ništa nije dokazano. Šest godina nakon njezine smrti, njezin je nekadašnji butler Paul Burell otkrio svijetu kako ima njezino pismo u kojem ona govori kako će biti ubijena. U njemu je navodno stajalo kako princeza smatra da postoje ljudi koji joj žele zlo te kako će njezinu smrt prikazati kao automobilsku nesreću. Navodno, motiv za sve to je bio da se princ Charles napokon može oženiti ženom koju voli - Camillom.

Burell je tvrdio kako je Diana čak i imenovala tu osobu, no to nikada nije otkrio. Iako mnogi vjeruju u to, neki skeptici tvrde kako je falsificirao pismo kako bi povećao prodaju knjige koju je napisao o voljenoj Princezi od Walesa.

6. Baš nije želio ići...

Nekoliko dana prije planiranog puta do njegove bake na Bali, 11-godišnji Miguel Panduwinata stalno je ispitivao svoju majku o bogu i tome što se događa s dušom nakon što umremo. Prije toga, dječaka nisu zanimale takve teme i njegovoj je majci Samiri to bilo čudno, osobito jer je dječak vedre naravi odjednom postao nervozan i nesretan. Njegovo raspoloženje se pogoršavalo približavanjem leta, a noć prije puta majka ga je morala cijelu noć držati u naručju i umirivati.

Sljedećeg dana Samira je odahnula jer je Miguel bio vedriji i šalio se sa svojim starijim bratom. Nakon što su se oprostili s majkom, Miguel se netom prije ulaska u zrakoplov iznenada okrenuo i potrčao njoj da se još jednom zagrle. Rekao joj je kako će mu nedostajati te ju pitao što će se dogoditi ako se avion sruši. Majka je dala sve od sebe da ga umiri i rekla da nema šanse da se to dogodi. Ispalo je tako da im je to bio posljednji zagrljaj - dva sata nakon toga majka je obaviještena da je avion pao. Samira čvrsto vjeruje kako je Miguelov predosjećaj bio stvar sudbine te žali što nije poslušala dječaka, misleći da bi tako mogla sinu spasiti život.