'Jedina istinska vrijednost je intuicija', znao je to govoriti Albert Einstein, jedan od najvećih umova svih vremena. Intuiciju neki nazivaju i unutarnjom mudrošću, no mnogi ljudi je, nažalost, u pravilu ignoriraju. S tom sposobnošću se rađamo, no kroz život je možemo nadograđivati ili potiskivati.

Intuicija se pojavljuje kako neki čudan predosjećaj, kao inspiracija, neobjašnjivi ugodan ili neugodan osjećaj u trbuhu... Javlja se i kroz snove.

- Sposobnost osluškivanja vlastitog srca često pomaže ljudima u donošenju mudrih odluka. Prvi dojam je izuzetno važan. Obratite pažnju što se sve događa u vašem tijelu kod upoznavanja novih ljudi. Osjećate li se nelagodno, nezainteresirano ili simpatiju? Kakav god osjećaj bio, imajte na umu da je vaša intuicija gotovo uvijek u pravu - kaže terapeutkinja Sherrie Dillard.

Napomenula je kako postoji više ključnih trenutaka i situacija u kojima je važno vjerovati intuiciji. Osjetite li da vam blizina nekog čovjeka škodi i u njegovom društvu se počinjete osjećati jako loše, maknite se od te osobe, nemojte puno razmišljati i kreirati opravdanja u glavi. Vaša intuicija vas u takvoj situaciji upozorava da se udaljite, zbog vlastite dobrobiti.

Upozorenje se može pojaviti iznenada, tijekom dnevnih rutina, na primjer, kad sretnete nekog nepoznatog u trgovini ili šećete parkom. Tada svakako pokušajte promijeniti situaciju u kojoj se nalazite, udaljite se od sumnjivog neznanca, izađite iz parka. Iako takve situacije znaju biti vrlo uznemirujuće, takav predosjećaj nekim ljudima je spasio život.

Također, ako vas neko mjesto previše iscrpljuje, izbjegavajte ga. Nelagodni osjećaji ne pojavljuju se bez razloga. Intuicija vas ne upozorava samo na loše ljude i prostore ispunjene negativnom energijom, ona se ispoljava na razne načine i do izražaja dolazi u svakakvim situacijama.





Zamislite situaciju: Upravo ste pomislili na nekoga i telefon je zazvonio. S druge strane čujete glas osobe o kojoj ste upravo razmišljali. Da li ste ikad iskusili nešto slično?

To se često događa ljudima koji imaju jako dobro razvijenu intuiciju, a dobro je razvijena zato što obraćaju pažnju na nju, ne ignoriraju taj glas u sebi. Slično je i kad pomislite na nekoga dok hodate gradom pa iza prvog ugla naletite baš na njega, a možda se niste vidjeli jako dugo.

Intuiciju je izuzetno važno slušati, ona je tu da nam pomogne, usmjeri nas na pravi put i sačuva od loših stvari u životu. Predosjetite li da nešto nije u redu, da nešto morate napraviti, ne ignorirajte to jer lako je moguće da vam to vaš unutarnji glas pokušava nešto poručiti ili vas spasiti od nečega ili nekoga, ili vam pružiti priliku da se s nekim oprostite.

- Ljubav je snažna spona intuitivnog razumijevanja. Ukoliko ste odjednom postali jako zabrinuti za dragu osobu, nemojte ignorirati taj osjećaj - napominje terapeutkinja Sherrie Dillard.

Osim toga, probudi li se u vama osjećaj da nešto u tijelu nije kako treba, poslušajte ga. Obratite pažnju i posjetite liječnika ako treba. Jednako je i s vašom psihom.

- Opasno je ignorirati ako vas intuicija upozorava na zdravlje. Osluškujte svoje tijelo i reagirajte na upozorenja - savjetuje terapeutkinja, a prenosi Atma.

Može se raditi o čovjeku koji će puno značiti za vašu karijeru, za vaš ljubavni život, za vaše zdravlje... Na primjer, kada sretnete nekoga i naglo osjetite poriv da mu pomognete, pitajte ga treba li pomoć. Tu se može raditi o čovjeku kojeg poznajete ili neznancu.

Dobijete li naglo poriv da nekoga posjetite, svakako to učinite. Uglavnom, osjetite li jaku želju da nekome pristupite i porazgovarate s njime, napravite to i obratite pažnju kamo taj razgovor vodi i kako se pritom osjećate, kakve misli vam se javljaju.

Također, pruži li vam se prilika za nešto, pa makar to bilo nešto naizgled beznačajno, i pri tome osjetite neobjašnjivo jako uzbuđenje ili inspiraciju, ne ignorirajte taj osjećaj. Moguće je da se radi o nečemu važnom za vas. U takvim situacijama se ne obazirite na to što drugi ljudi misle, jer radi se o vama i vašem životu.

Ako vas nešto nevidljivo vuče u određenom smjeru - krenite tim putem i otkrijte o čemu se radi. Imate li snažan i konstantan osjećaj da je nešto ispravno za vas, svakako to napravite. Možda će vam se u početku činiti kako to nema smisla ili će vam biti jako čudno, ali ne odustajte, slušajte svoju intuiciju i imajte povjerenja u nju.