Ako vam se javi neki osjećaj koji kao da steže želudac i ne pušta, senzacija koja vam izaziva trnce ili misao koje se ne možete riješiti, budite sigurni - to nije slučajnost.

Oni spadaju u domenu 'nedefiniranih predosjećaja', odnosno intuicije koju najbolje možemo opisati riječima 'znao sam' nakon što se nešto dogodi. Zbog toga, naučite ih prepoznati i baš nikad ih nemojte ignorirati ako se jave, oni su poruke vaše podsvijesti koje postoje da bi nas unutarnji glas naveo na pravi put, motivirao, upozorio...

Duhovni se dio ljudi sastoji od svjesnog i podsvjesnog, a intuitivni dio se ne smije zanemariti jer informacije iz svog okruženja primamo sa pet osjetila, ali i tzv. šestim čulom. Dobivene se informacije kasnije svjesno obrađuju, a posljedica je unutarnje znanje. Prilike za jačanje intuicije imamo stalno, kad god nešto odlučujemo, a sami određujemo hoćemo li je slušati ili ne.

Pet takvih primjera donosi Atma:

1. 'Nisam dobro'

Uz ovaj se osjećaj veže i mučnina koja dolazi iz utrobe, a kada se radi o našem zdravlju ne postoji simptom koji je previše malen da ga ne bi trebalo provjeriti. Ako osjećate da se nešto događa u vašem tijelu što se ne čini u redu i što niste prije primijetili, trebali biste poslušati taj osjećaj i pregledati se prije nego se pogorša.

Vaše tijelo je savršen stroj koji funkcionira tako da ono samo javlja kada nešto nije u redu ili je izvan ravnoteže, a znakovi upozorenja mogu značiti razliku između života i smrti u nekim situacijama. Ne oklijevajte potražiti profesionalni savjet liječnika ako nešto u vašem tijelu ukazuje na problem.

Jednako se ponašajte u pogledu vašeg mentalnog zdravlja. Ukoliko se osjećate depresivno ili anksiozno, nemojte to samo ignorirati ili pokušati sami riješiti. Potražite pomoć liječnika.

2. 'Ovo je opasno'

Ovo se ne odnosi samo na misao o vožnji monocikla na skakaonici, već i na mnoge različite situacije. Šetati do kuće sam uz osjećaj da vas netko promatra, voziti se u autu s potencijalno pijanim vozačem ili strancem – sve su to stvari koje mogu pokrenuti vaš instinkt da biste mogli biti u opasnosti, a to je prirodan osjećaj.

Ljudi imaju refleks borbe ili bijega kada su u opasnosti. Nikada se ne bojte uzmaknuti kada osjećate da ste u opasnosti.

3. 'Trebam pomoći'

Nema ništa pogrešnog u odvajanju svog vremena kako biste pomogli nekome tko je potrebit, čak i ako se radi o strancu. Ako je vani hladno i ugledate gladnog čovjeka da se smrzava, jasno da ćete osjetiti poriv da mu date nešto za odjenuti ili pojesti.

Ako osjećate da biste trebali pomoći nekome, napravite to! Naša kultura deprogramira empatiju iz nas, ali svaki pozitivan čin u krajnjoj liniji stvara niz pozitivnih učinaka na svijetu te ne gubite nadu u to da dobro rađa dobro.

4. 'Ide mi ovo!'

Intuicija progovara i o našim talentima, a to može biti važna poruka vezana uz odabir karijere ili drugačijeg životnog puta. Upravo taj osjećaj poslušali su neki od najuspješnijih ljudi na svijetu, koji su riskirali sigurna zanimanja i slijedili svoje strasti.

Ljudi su obično talentirani za mnoštvo stvari, a većine nismo ni svjesni. Slušajte intuiciju i isprobajte ono na što vas navodi, a javit će se u obliku poriva da istražite nešto i sreće dok to radite.

5. 'Ovo trebam napraviti'

Nedavna je studija pokazala da ljudi koji donose odluke bez da ih nakon toga objašnjavaju sebi i drugima, su mnogo zadovoljniji i sretniji što su upravo tako postupili, a istraživanje Sveučilišta Missouri je potvrdilo da je pozitivno razmišljanje pri odlučivanju češće povezano s našim stvarnim željama i osjećajima. Ako se osjećamo dobro i sretno, naš instinkt bolje radi, objasnili su znanstvenici.

Fokusiraj se na prvi odgovor

Moramo dati povjerenje svojoj prvoj reakciji u nekoj situaciji, a ne ju odmah odbaciti. Može se ispostaviti da je instinkt bio zamaskirani strah, ali ne treba automatski smatrati da taj osjećaj ništa ne vrijedi i ne može ništa pametno donijeti.

Ako nam intuicija govori nešto, trebamo ju pustiti da to kaže do kraja i potom nekoliko minuta procjenjivati ima li to smisla ili ne. Ako nam se netko intuitivno čini čudan, mada nije napravio ništa zbog čega bismo mogli misliti tako, treba se fokusirati na analizu njegovih postupaka. Tako možemo "pokupiti" važna upozorenja koja bismo inače propustili.

Vježbanje intuicije

Jutarnje ili večernje tuširanje za mnoge su odlična prilika da 'porazgovaraju' sa sobom. Tada na pamet dolaze kreativne ideje, čemu doprinosi zvuk puštanja vode, izolacija od svijeta i osjećaj slobode dok smo nagi.

Svi ljudi čuju unutarnje glasove, a najčešće su to mišljenja koja nam nameću roditelji, partneri, prijatelji... Važno je naučiti prepoznavati njihove stavove te ih odvajati od vlastite intuicije. Naša intuicija neće vikati na nas, neće u nama buditi osjećaj krivnje ili očaja. Intuitivne misli služe u svrhu postizanja unutarnjeg mira.

Kad nam unutarnji osjećaj ne da mira

Prije odlaska na spavanje, često se vrtimo u mislima, osobito ako nas nešto muči. Najbolja stvar koju možete napraviti je zapisati konkretno pitanje koje vas muči te se nakon toga opustiti i zaspati. Često će se odmah nakon buđenja odgovor sam nametnuti - kao ono što najviše želite napraviti.

Kad svojoj intuiciji želite postaviti pitanje, budite iskreni u svojim najmračnijim željama. Čitavo vrijeme dok slijedite svoju intuiciju, zapisujte ključne trenutke - to će vam otkriti koliko ste često u pravu. Naučite da se intuicija ne mora samo pojavljivati u obliku neugodnog osjećaja kao znak upozorenja, već i kao entuzijazam dok razmišljate o nečemu.