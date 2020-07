Imate li višak kila ili zadržavate vodu? Evo kako otkriti i riješiti

Zadržavanje vode može uzrokovati nadutost, natečenost ruku i nogu i općeniti osjećaj težine, a postoji odličan recept kako brzo eliminirati vodu te već u par dana biti 'lakši' na vagi

<p>Nakupljanje vode ili periferni edem je stanje nagomilavanja međustanične tekućine, a to je razlog zbog kojeg se možete osjećati debelo i poduhlo premda pazite na prehranu i dovoljno kretanja. Ovaj je problem još češći u ljetne dane, kad je vani vruće. </p><p>Stopala nateknu, a ruke i noge postanu teške nakon što voda izađe iz limfnog sustava te se nakupi u okolnom tkivu. Najviše su pogođene noge – postaju deblje i teže. Naravno, i ruke, prsti, pa čak i lice i trbuh mogu biti pogođeni. Vrlo jednostavno možete otkriti radi li se o perifernom edemu – pritisnite pogođeno područje prstima te drži nekoliko sekundi. Ako nastane vidljivo udubljenje koje se polako vraća u prvotno stanje, onda je doista riječ o zadržavanju vode.</p><p>Imajte u vidu da je izbacivanje viška tekućine iz organizma veoma važno. Sa urinom izbacujemo otrove, bakterije i druge štetne materije, a peršin je znanstveno dokazano odličan diuretik, a uz to i jak antioksidans, piše <a href="https://novi.ba/clanak/285499/mozda-niste-debeli-mozda-imate-samo-visak-vode-u-tijelu-izbacite-5-litara-viska-vode-iz-organizma-za-3-dana-smanjite-kilazu-recept">Novi.ba.</a></p><p>Konzumiranje čaja od peršina je preporučljivo, ali nikako ne smijete pretjerivati, odnosno popiti više od jedne litre takvog čaja na dan. Čaj je jednostavno pripremiti, samo u litar proključale vode dodajte 5 žlica nasjeckanog peršina. Ostavite da odstoji 20-ak minuta, nakon toga procijedite ili pijte zajedno sa sjeckanim peršinom.</p><h2>Dodatni savjeti:</h2><h2>Namirnice bogate kalijem </h2><p>Kalij regulira količinu vode u našem organizmu. Kad imamo premalo kalija u našem tijelu, potom dolazi do neugodnog nakupljanja vode. Sol, alkohol ili premalo vode mogu biti uzrok. Savjet: jedi više suhog voća, banane, lubenice i dinje, krumpir, kvinoju i avokado – oni sadrže puno kalija. </p><h2>Jabučni ocat </h2><p>Osim što je ukusan, jabučni ocat potiče izmjenu tvari u organizmu te pomaže kod nakupljanja vode. Jabučni ocat smanjuje upalne procese te je bogat kalijem – stoga smanjuje bolove u rukama i nogama. Savjet: stavi dvaput dnevno do dvije žličice jabučnog octa u čašu vode, dobro promiješaj te pij u malim količinama. Možeš i natopiti ručnik octom te staviti na pogođeno područje. </p><h2>S vodom protiv vode </h2><p>Premda zvuči smiješno, to je istina – ako želiš izbjeći nakupljanje vode u tijelu, onda moraš piti puno vode. Zašto? Sasvim jednostavno – tijelo reagira nakupljanjem vode u trenutku kad osjeti da nema dovoljno vode. Dakle, ako imaš nabrekle noge, moraš paziti da uzmeš dovoljno tekućine. Dvije do tri litre dnevno trebalo bi biti dovoljno – a ljeti može i više. </p>