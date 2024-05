Imate više od 40 i tražite novu ljubav? Evo koji problemi mogu usporiti pronalazak srodne duše

Kada počnete tražiti novog partnera u četrdesetima, ponovni ulazak u taj svijet može biti težak. Osobito ako je to nakon razvoda. Možda već imate djecu ili ih želite. Bez obzira na to, postoje posebni izazovi vezani uz spojeve nakon 40. godine. Evo koji su to i kako se s njima nositi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Prvi poljubac | Video: KanalRi

Od druženja do seksa i tehnologije, terapeuta, savjetnika za parove i još mnogo toga što je problem u 40-ima, a to donosi Bestlife.

1. Teže se nositi s promjenama

Kad ste u 40-ima, znate što želite. I može biti teže nego što je bilo kad ste bili mlađi jer se teže prilagođavate. Teže je jer vam je život obično bolje uređen, a raditi nove stvari nije vam lako kao ranije.

Foto: Dreamstime

2. Faktor razvoda komplicira stvari

Iako možda niste razvedeni, vjerojatno ćete u ovoj fazi života naići na barem jednog potencijalnog partnera koji je razveden. A to može biti komplicirajući faktor. Iskustvo razvoda može utjecati na to da ste emocionalno nespremni za povratak u svijet 'dejtanja'.

3. Dječji faktor

Postoji mnogo načina na koji djeca mogu komplicirati upoznavanje u 40-ima. Često se ljudi žele požuriti u tim godinama i što prije dobiti djecu. Tu je i razmatranje podizanja tuđe djece koje također predstavlja problem.

4. Različita očekivanja vezana uz dob

Bez obzira na dob, muškarci i žene možda traže partnere različitih dobnih skupina. Ponekad je samo stvar u tome da žele 'isprobati' kako je to imati mlađeg partnera. Zbog toga žene u 40-ima imaju osjećaj da su muškarci u njihovoj dobnoj skupini površni i imaju nerealna očekivanja.

5. Osjećate se kao da ste 'izvan toga'

U 20-ima i 30-ima možda ste redovito izlazili na spojeve. Ali ako u 40-ima postanete solo, sam pojam upoznavanja nekog novog može se činiti potpuno nepoznatim. Može biti teško uskočiti u taj svijet kad ste dugi niz godina izvan njega.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

6. Teže je upoznati nekog preko prijatelja

Ako ste se često sastajali s prijateljima kad ste bili mlađi, znate da to više nije tako kad imate 40 godina. Kako ljudi odrastaju, ponekad imaju manje prijatelja. Zato se mnogi oslanjaju na aplikacije ili društvene mreže.

7. Mnogi ne razumiju novu tehnologiju

Pronalaženje partnera nakon 40. često uključuje tehnologiju zbog ranije navedenih razloga. Isto tako, mnogi ne znaju kako sročiti poruku kojom će osvojiti potencijalnog partnera. Psiholozi kažu kako to treba vježbati i pokušavati razne metode.

Young woman with a cocktail. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

8. Oštrije sudite sebe

Izazovi dolaze i zbog nesigurnosti i prosudbi koje ljudi imaju o starenju. Misle da su prestari i da im tijelo više nije privlačno. No zaboravljaju da i drugi misle isto o sebi i da ne očekuju od novog partnera da bude mladolik.

9. I vi možda oštrije sudite druge

U ovoj životnoj fazi možete biti posebno kritični prema potencijalnim partnerima. Ako ste razvedeni ili ste izašli iz veze koja je trajala mnogo godina samo da bi uspjela, oprezniji ste nego inače. Ponekad ovaj oprez može biti pretjerano kritičan i možda možete propustiti nešto dobro. Opustite se.

10. Imate više odgovornosti nego ikad

Kad ste u 20-ima, upoznavanje može biti jedina odgovornost koju imate. Ali kad ste u 40-ima, to je jedan od mnogih aspekata vašeg života koji pokušavate održavati. Možda imate uspješnu karijeru, obitelj, financijsku odgovornost i bezbroj drugih problema zbog kojih je potraga za partnerom kompliciranija. Pokušajte pronaći balans.

11. Prioriteti su se promijenili

Uz to što imate veću odgovornost, vjerojatno imate potpuno drugačiji niz prioriteta. Kad su ljudi u 20-im i ranim 30-ima, susreti s novim ljudima, druženje s prijateljima nešto je što žele i čemu se najviše raduju. Ljudi u četrdesetima već su imali bajkovito vjenčanje i težak razvod. Stoga ne dijele isto oduševljenje kada je u pitanju pronalazak partnera kao i prošlosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

12. Manje je potencijalnih partnera

Kad ste u 20-ima i idete na zabavu, svi su sami i spremni za druženje. Ali to nije slučaj kada ste stariji. Mnogi vaši kolege i vršnjaci su u braku. Zato je prostor za upoznavanje manji i može doći do frustracija.

13. Ozbiljniji ste

Ako tražite ozbiljnu vezu u četrdesetima, spoj će možda više izgledati kao intervju za posao. Ako krenete na spoj s popisom pitanja i kriterija, riskirate da se osoba osjeća 'preispitano'. Neka to bude što ležernije i opuštenije. Pustite da razgovor teče. Kemija će se ili pojaviti ili neće.

14. Imate velika očekivanja

Standardi jesu važni, ali postavljanje ljestvice nerealno visoko može biti faktor koji će utjecati na upoznavanje. Jednom kada imate svoj dom, djecu i pristojnu plaću, postajete mnogo selektivniji. Što su standardi viši, to je teže pronaći partnera.

15. Izbjegavate određeni tip

Temeljeno na vlastitim prošlim iskustvima bojite se određenih tipova ljudi. To je pogrešno. Ako kategorizirate osobu na temelju nekih sličnosti s nekim iz vaše prošlosti, lako biste mogli propustiti partnera koji je kompatibilan s vama.

16. Seks je drugačiji

Vjerojatno ćete tražiti zadovoljavajući seksualni odnos kakav ste imali u ranijoj životnoj fazi. Ali seks je drugačiji u 40-ima. On zahtijeva drugačiji fokus i neke nove tehnike da bi bio zadovoljavajući.

17. Možda ćete se osjećati starim iako niste

Ako dolazite u četrdesete, to može predstavljati drugačiji put od onoga koji ste sami planirali. Bez obzira jeste li samac, u braku ili ste rastavljeni, mogli biste se brinuti što drugi ljudi misle o vama zbog godina.

Mogli biste se osjećati staro ili ne tako mlado kao prije pa ćete izbjegavati izlaske. Nemojte dopustiti da vas strahovi spriječe da pronađete ljubav. Podsjetite se svega u čemu ste dobri i koliko ste vrijedni pronalaska ljubavi. To definitivno nije lako, ali vrijedi.