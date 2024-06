Imate žute mrlje na WC školjci? Evo kako ih ukloniti u 8 minuta

Čišćenje WC-a zadatak je koji se obično rješava izbjeljivačem i hrpom ribanja, no to nije dobra ideja. Budući da je izbjeljivač na bazi klora korozivan, može doći do kemijske reakcije između njega i površine WC daske.

To znači da će izbjeljivač trajno požutjeti u boji sjedala. Osim tkanine, izbjeljivač će promijeniti boju plastike i drugih materijala, pogotovo ako nije razrijeđen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Voli čistiti | Video: KanalRi

Čišćenje zahodske školjke izbjeljivačem s vremena na vrijeme vjerojatno neće oštetiti dasku, ali kontinuirana upotreba ovog proizvoda učinit će vašu zahodsku dasku žutom.

Umjesto toga, Emily Barron, stručnjakinja za čišćenje u tvrtki Property Rescue, podijelila je učinkovit predmet koji "djeluje poput magije" na WC školjkama.

Foto: 123rf

Jedan od ovih "čarobnih" trikova za čišćenje je korištenje WD-40. Iako ovaj proizvod nije prva stvar koja ljudima padne na pamet jer se brend često povezuje s odmašćivanjem metala, podmazivanjem vrata i održavanjem vozila, može se pokazati "učinkovitim".

Pošpricate ga po mrljama, istrljate i ostavite desetak minuta. Ovaj proizvod također stvara pečat oko zahvaćenih područja kako bi spriječio lijepljenje mrlja za pore na površini čime se sprječava da se vaša WC školjka lako ponovno zaprlja.

Možete koristiti i pastu za zube.

- Pasta za zube učinkovito je sredstvo za čišćenje i riješit će se mrlja zahvaljujući blagom abrazivu koji sadrži - kaže Emily za Express.