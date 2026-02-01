Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
Povijest naše delikatese PLUS+

Imotsku tortu su Franji Josipu slali na dvor za rođendane

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 7 min
Imotsku tortu su Franji Josipu slali na dvor za rođendane

Recept za spravljanje ove autentične slastice imućne su imotske obitelji godinama personalizirale kako bi imotskoj torti dali posebnost. Stoga je sredinom siječnja konačno upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro

Admiral

Imaju Imoćani bezbroj svojih delicija, kako slatkih, tako slanih, uz vrhunsku vinsku kartu, kojima se diče, ali kad je riječ o slatkim zalogajima, onda su na prvome mjestu Imotska torta i ništa manje ukusni imotski rafioli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Vaga je smirenije i zna što želi, Biku je preporučljivo koristiti vitamine
OD 1.2. DO 7.2.

Veliki tjedni horoskop: Vaga je smirenije i zna što želi, Biku je preporučljivo koristiti vitamine

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
Ljudi koji redovito jedu ovu 'lošu' hranu imaju veće šanse doživjeti stotu
ZDRAVIJE NEGO ŠTO MISLITE

Ljudi koji redovito jedu ovu 'lošu' hranu imaju veće šanse doživjeti stotu

Studija na osobama starijima od 80 godina pokazala je da su oni koji su jeli određenu navodno lošu hranu imali veću šansu doživjeti stotu godinu, osobito ako su bili pothranjeni. U dubokoj starosti važan je dovoljan unos proteina i nutrijenata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026