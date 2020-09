Indijanski horoskop: Ovnovi su Sokolovi, a Rakovi Djetlići...

Znakovi su vezani uz životinje jer su ih indijanci smatrali mudrima. Jeleni i medvjedi su zemaljski znakovi pa imaju dobru intuiciju, a uz zrak se vežu sove i djetlići koji rado proširuju vidike

<p>Indijanci su oduvijek živjeli u skladu s prirodom, a svako pleme imalo je svoj totem, simbol povezanosti s određenim životinjama, njihovom energijom, osobinama i duhom.</p><p>Totemi su se gradili s više životinja i dopunjavao se s vremenom, kako se razvijalo životno iskustvo. Prva životinja, na dnu totema je najvažnija i pokazuje izravnu energiju. One životinje koje su vezane uz zemlju, poput jelena, medvjeda ili vuka, nose u sebi prizemljujuću kvalitetu koja donosi fizičku i psihičku stabilnost. Povezanost sa zemljom daje intuiciju i svjesnost o fizičkom postojanju, o prirodi i njezinim zakonitostima, o dužnosti i svrsi. </p><p>Životinje koje su vezane uz zrak, poput sove, gavrana, djetlića, uzdižu se u zrak, što simbolično znači potrebu za proširivanjem vidika, potrebu za višim znanjem. One simboliziraju potragu za odgovorima i sposobnost uvida u međusobnu povezanost svega. Životinje koje su vezane uz vodu, poput lososa, vidre ili dabra, povezane su s pokretljivošću i slobodom. Voda je univerzalni simbol osjećaja i nesvjesnog. Takve životinje simboliziraju sposobnost da istražujemo skrivene slojeve vlastitog bića, da intuitivno osjetimo ono skriveno u drugima. Indijanski je horoskop u mnogim stvarima sličan običnom zapadnom horoskopu, a znakovi su vezani za životinje i njihovu ulogu u prirodi jer su ih Indijanci smatrali veoma mudrima.</p><h2>Vidra - od 20. siječnja do 18. veljače</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku su izuzetno inteligentni, imaju dobru intuiciju i vrlo su kreativni. Jako dobro čitaju tuđe emocije. Kad im je do nekoga stalo, vrlo su im posvećeni. Prijateljima su pravi prijatelji, a prema članovima obitelji vrlo osjećajni i iskreni.<br/> Ponekad zastrane ako su prepušteni sami sebi pa znaju biti buntovnici koji su nepristojni i ne prezaju pred ničime samo da dođu do cilja. </p><h2>Vuk - od 19. veljače do 20. ožujka</h2><p>Vukovi su vrlo nježni, emotivni i strastveni - najveći su ljubavnici među horoskopskim znakovima. Oni razumiju partnerove potrebe i žele ih ispuniti. S druge strane, važna im je sloboda jer su pomalo samotnjački tipovi i svaki pokušaj da im se sloboda uskrati završit će loše.</p><p>U nekim slučajevima znaju biti nepraktični, svojeglavi, osvetoljubivi i opsjednuti nečime ili nekime.</p><h2>Sokol - od 21. ožujka do 19. travnja</h2><p>Ovdje se radi o rođenim vođama jer su u stanju mirne glave razmisliti o svakom problemu i donijeti pravo rješenje. Ljudi rođeni u ovom znaku stalno su u pokretu, ne vole gubiti vrijeme niti biti besposleni. Zbog ustrajnosti i preuzimanju inicijative odlični su poslovni suradnici. Ponekad djeluju uobraženo i arogantno, posebno ako imaju loš dan - tada znaju biti bezobrazni, nestrpljivi, tašti...</p><p>Ako su okruženi ljudima koja ih podržavaju, vrlo su strastveni i vrlo suosjećajni.</p><h2>Dabar - od 20. travnja do 20. svibnja</h2><p>Dabrovi svaki posao rade samopouzdano, lukavo i učinkovito. S ljudima rođenima u ovom znaku se nema smisla nadmudrivati jer imaju vrlo oštar mozak i britak jezik, a uz to misle kako su baš uvijek u pravu i nisu taktični. Upravo zbog toga znaju na sebe navući probleme. </p><p>U ljubavi su velikodušni, vrlo vjerni i osjećajni. Kad su loše volje, sve oko sebe teroriziraju nervozom i arogancijom. Znaju biti posesivni i previše zahtjevni.</p><h2>Jelen - od 21. svibnja do 20. lipnja</h2><p>Rođeni u ovom znaku su vesele naravi, puni su života i vrlo su oštroumni. Ljudi se vole družiti s njima bez obzira na to što znaju biti pomalo narcisoidni i sebični. </p><p>Oni toliko zrače životnom energijom da to djeluje zarazno na ljude koji ih okružuju, posebno partnere s kojima žive. Znaju im biti inspiracija. Ako su slučajno loše volje, znaju biti vrlo promjenjivog raspoloženja, nestrpljivi, lijeni pa čak i dvolični.</p><h2>Djetlić - od 21. lipnja do 21. srpnja</h2><p>Djetlići su vrlo brižni, skromni, puni razumijevanja i znaju s iskrenim zanimanjem slušati druge ljude. Organizirani su i snalažljivi. Oni su bližnjima velika podrška. Jako su dobri roditelji, ljubavni partneri i prijatelji.</p><p>U trenucima dobrog raspoloženja su vrlo pažljivi i romantični, ali ako nisu dobre volje, tada mogu zračiti ljutnjom, biti ljubomorni i posesivni te pomalo zločesti.</p><h2>Losos - od 22. srpnja do 21. kolovoza</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo kreativni, inteligentni, imaju jaku intuiciju i zrače energijom koja često pokreće druge da se pokrenu. Samouvjereni su i zrače entuzijazmom koji kao magnet privlači druge ljude. Ponekad će se složiti s njima iako baš i nisu u pravu, samo zato što su tako privlačni. Nerijetko znaju imati puno prijatelja i poznanika koji su im spremni pomoći.</p><p>Oni uvijek moraju imati neki cilj u životu pa makar to bilo nešto malo i ne toliko važno. U ljubavi su staloženi, senzualni i darežljivi, ali ako ih netko povrijedi, postaju bezobrazni, egocentrični i nimalo tolerantni.</p><h2>Medvjed - 22. kolovoza do 21. rujna</h2><p>Medvjedi su vrlo mirni, strpljivi i praktični pa su jako dobri poslovni partneri, a odlični su i kao učitelji. Razumni su, velikodušni, skromni, a ponekad i pomalo sramežljivi. Onoga koga vole će obasipati nježnošću i nesebičnom ljubavi.</p><p>Ako nisu raspoloženi, mogu postati sumnjičavi, povučeni, lijeni i zamarati se sitnicama koje nemaju nikakvu važnost za život. </p><h2>Gavran - od 22. rujna do 22. listopada</h2><p>Ovo su najveći šarmeri i rođeni zabavljači. Posjeduju toliko snažnu energiju da im ljudi ne mogu odoljeti. Smatraju ih genijalcima jer su sposobni u isto vrijeme biti idealisti i diplomati. U ljubavi su romantični, mirni i opušteni. Znaju imati i jaku intuiciju kada su partnerove potrebe i želje u pitanju. </p><p>Za loših dana mogu postati ravnodušni i osvetoljubivi, a ponekad su previše zahtjevni i nedosljedni.</p><h2>Zmija - od 23. listopada do 22. studenog</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku su izuzetno duhovni i odličan su materijal za dobrog duhovnog vođu - većina šamana rođena je u ovom periodu. Zmije znaju biti uspješne u iscjeljivanju ili u poslovima vezanima za medicinu. Ipak, kako puno više cijene duhovno od materijalnog, drugi ih znaju gledati kao čudake obavijene velom tajni. Ima i onih koji ih se pomalo boje jer im znaju djelovati nekako mračno. </p><p>Ipak, oni su brižni, osjećajni, strastveni, posebno u društvu partnera. Jako im je važno da im je ljubav uzvraćena jer u suprotnom postaju potišteni i skloni snažnim promjenama raspoloženja.</p><h2>Sova - od 23. studenog do 21. prosinca</h2><p>S ljudima u ovom znaku nije lako živjeti jer djeluju kao da su stalno u punoj brzini. Skloni su čestim promjenama i obožavaju avanture. Znaju biti sebični i bezobzirni prema dugima.</p><p>Često završe u problemima zbog svoje nepromišljenosti. Ipak, izuzetno su prilagodljivi i svestrani pa se svugdje nekako snađu. U ljubavi su osjećajni i brižni, a ako nisu dobre volje znaju biti agresivni i ogorčeni.</p><h2>Guska - od 22. prosinca do 19. siječnja</h2><p>Guske su ljudi od povjerenja i ako im dajete da nešto obave, možete biti sigurni da će to napraviti dobro. Ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo dominantni, ambiciozni i uporni, a ako imaju neki cilj - ne odustaju dok ga ne postignu. Oni moraju uspjeti pod svaku cijenu kad si nešto zacrtaju, ali ne da bi drugima nešto dokazali, već sebi samima. </p><p>U ljubavi su strastveni, senzualni i duhoviti, a podrška voljenih im puno znači kako bi uspjeli u svojim planovima. Ako nisu okruženi ljubavlju već su prepušteni sami sebi, mogu postati ovisni o nečemu što im samo nanosi štetu. </p>