Influencerica: Tražili su da si 'spalim' kosu zbog više lajkova

Htjeli su, naime, da si zapali kosu. Sophie Lee (23) je gutačica vatre. Lani je doživjela tešku nesreću zbog koje su joj ostali doživotni ožiljci, a otkrila je kako je nedavno dobila upit da si zapali kosu zbog lajkova na Instagramu.

Živi u Manchesteru, a kaže kako redovito surađuje s različitim tvrtkama koje se bave proizvodima za ljepotu i njegu. No ostala je osupnuta nedavnim zahtjevom da napravi "nešto potpuno drugačije, šokantno". Do nje je došao predstavnik tvrtke Coco and Eve koja se bavi proizvodima za kosu te je od nje zatražio prije nekoliko tjedana da pripremi video na Instagramu kojim će reklamirati njihove proizvode.

No nakon dva pokušaja rekli su joj da sadržaj koji je pripremila nije dovoljno dobar te da bi se trebala "pretvarati da pali ili reže kosu" prije nanošenja maske za kosu. Inače gutačica vatre, Sophie je prošlog travnja bila na pozornici u Chicagu gdje je zaradila doživotne ožiljke. Kazala je kako je stoga svjesna da posljednji zahtjev tvrtke nije samo neodgovoran, nego i bešćutan.

Iz Coco and Eve odgovorili su da svoj brand grade na influencerima poput Sophie Lee, te da je riječ o "potpunoj pogrešci novog i vrlo neiskusnog mladog člana tima" koji je to od nje zatražio. Sophie je rekla da su joj za video u trajanju jedne minute u kojem promovira masku za kosu ponudili 660 kuna.

- Promoviram samo ono u što i sama iskreno vjerujem. Njihova maska za kosu mi se sviđala i rado sam pristala na to. Na sastanku su mi rekli da moram poduzeti nešto kako bih postigla "wow" faktor. Zato sam pripremila priču u kojoj se budim u krevetu raščupana, a zatim se, koristeći njihovu masku za kosu, pretvaram u ovu predivnu princezu. To bi bila transformacija - opisala je ona. Nakon što je snimila video dvaput, iz kompanije su joj poručili da sadržaj mora biti šokantniji.

Sačuvala je mailove u kojoj od njezina menadžera traže: Bi li Sophie samo mogla izabrati neki šokantni element pretvarajući se da pali/reže kosu, ili da masku miješa sa medom ili avokadom? Mislim da će to izazvati šokantni element puno bolje - napisali su. Menadžer je čak išao razjasniti što točno brend očekuje, kako bi trebala oštetiti svoju kosu stvarajući video za njih. Sophie je bila zgrožena i užasnuta te je odbila projekt i zaradu, piše Daily Mail.

- Ako od mene tražiš da ugrozim svoj život, ili da se samo pretvaram da to radim, to je jednostavno gnjusno. Influenceri bi trebali biti primjer, a ne raditi nešto samo zbog novca. Ja nisam tu samo zbog zarade. Pod velikim smo pritiskom i ljudi to ne vide. Kompanije će vas čak iskoristiti, a neće vam platiti za to - ogorčeno je rekla dodajući da ima drugih Influencera koje će iskoristiti u budućnosti.

- Sretna sam što imam dovoljno podrške da ovisim samo o sebi, no oni koji nemaju menadžera mogli bi se bojati reći 'ne' ili učiniti nešto kako ih ne bi prozvali razmaženima ili kako ne bi dospjeli na crnu listu. No morate misliti o široj slici - sebe stavljate na platformu na kojoj vas svi mogu vidjeti - mame, mala djeca. O tome svaki influencer mora misliti prije nego o novcu - kazala je.

Glasnogovornik za Coco and Eve kaže:

- Ovu situaciju shvatili smo vrlo ozbiljno i preuzimamo odgovornost za nju. Naš brand stvaraju influenceri poput Sophie, a naša veza s njima i sadržajem koji stvaramo iznimno nam je važna. Ovdje je riječ o pogrešci mladog i neiskusnog kolege te smo to brzo riješili interno, a u tijeku je istraga koja će osigurati da se nešto takvo više ne ponovi. Želimo se ispričati za neugodnosti koje smo izazvali Sophie.

Govoreći o svojoj nezgodi, Sophie je kazala kako je lani u travnju na pozornici trebala izvesti finale svoje točke s vatrom, no tada je shvatila da je nešto pošlo po zlu.

- Očito, dobro sam se snalazila s vatrom. U svemu što radite uvijek postoji rizik, no rijetki razmišljaju kako će vam to promijeniti život. Bila sam samouvjerena i spremna, no kad sam ispljunula vatru i otvorila oči, vidjela sam da gori posvuda. Vjerojatno zbog vjetra, sve se vratilo - kazala je. Tek nakon što je otrčala s pozornice, shvatila je da i ona gori. Nije htjela tijelo izlagati dodatnoj traumi te je odbila presađivanje kože.

- Bila sam toliko otečena da nisam mogla gledati ni disati. Trebalo je čekati da se tijelo oporavi kako bismo vidjeli koje sve zahvate nakon toga možemo napraviti. Liječnici su mi željeli presaditi kožu, no to bi stvorilo dodatnu ozljedu na mojem tijelu, a nisam htjela kroz to prolaziti. Zato sam se odlučila koristiti kremu koja pomaže mojoj koži da zacijeli - zaključila je ona.