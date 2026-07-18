Na društvenim mrežama sve su popularniji recepti koji spajaju jednostavnu pripremu i hranjive sastojke, a jedan od onih koji je ovih dana privukao veliku pozornost podijelila je influencerica 'tiktolkerica'
Influencerica tvrdi da ovo jelo morate probati barem jednom: Evo recepta za juhu od lososa
- Ako jedno jelo morate probati barem jednom u životu, onda je to juha od lososa, a ja vam po tko zna koji put ostavljam recept jer znam da ćete pitati - poručila je u objavi.
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U objavi nisu navedene točne količine sastojaka jer ih prilagođava vlastitom ukusu i broju osoba za koje priprema jelo.
Sastojci:
- Luk
- Ljutika
- Češnjak
- Ulje
- Poriluk
- Mrkva
- Riblji ili povrtni temeljac
- Sol i papar
- Mlijeko
- Krumpir
- Losos
- Limunov sok
- Kopar
Priprema:
Započnite pirjanjem luka, ljutike i češnjaka na malo ulja. Kada povrće poprimi zlatnu boju, dodajte poriluk, a po želji i mrkvu. Sve začinite solju i paprom, pa pirjajte dok poriluk ne omekša.
Zatim ulijte riblji temeljac, a umjesto njega možete koristiti i povrtni temeljac ili kocku za juhu. Dodajte oko dva decilitra mlijeka te vode prema željenoj gustoći juhe i broju osoba.
U tako pripremljenoj juhi najprije skuhajte krumpir, a kada omekša dodajte losos kojem je potrebno tek nekoliko minuta da bude gotov. Na samom kraju umiješajte svježe iscijeđen limunov sok i kopar koji jelu daju svježinu i zaokružuju okus.
Kako izgleda priprema, pogledajte u videu u nastavku.
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