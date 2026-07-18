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Influencerica tvrdi da ovo jelo morate probati barem jednom: Evo recepta za juhu od lososa

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Influencerica tvrdi da ovo jelo morate probati barem jednom: Evo recepta za juhu od lososa
Foto: Instagram/tiktolkerica/Canva
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Na društvenim mrežama sve su popularniji recepti koji spajaju jednostavnu pripremu i hranjive sastojke, a jedan od onih koji je ovih dana privukao veliku pozornost podijelila je influencerica 'tiktolkerica'

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- Ako jedno jelo morate probati barem jednom u životu, onda je to juha od lososa, a ja vam po tko zna koji put ostavljam recept jer znam da ćete pitati - poručila je u objavi.

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U objavi nisu navedene točne količine sastojaka jer ih prilagođava vlastitom ukusu i broju osoba za koje priprema jelo.

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Sastojci:

  • Luk
  • Ljutika
  • Češnjak
  • Ulje
  • Poriluk
  • Mrkva
  • Riblji ili povrtni temeljac
  • Sol i papar
  • Mlijeko
  • Krumpir
  • Losos
  • Limunov sok
  • Kopar

Priprema:

Započnite pirjanjem luka, ljutike i češnjaka na malo ulja. Kada povrće poprimi zlatnu boju, dodajte poriluk, a po želji i mrkvu. Sve začinite solju i paprom, pa pirjajte dok poriluk ne omekša.

Zatim ulijte riblji temeljac, a umjesto njega možete koristiti i povrtni temeljac ili kocku za juhu. Dodajte oko dva decilitra mlijeka te vode prema željenoj gustoći juhe i broju osoba.

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U tako pripremljenoj juhi najprije skuhajte krumpir, a kada omekša dodajte losos kojem je potrebno tek nekoliko minuta da bude gotov. Na samom kraju umiješajte svježe iscijeđen limunov sok i kopar koji jelu daju svježinu i zaokružuju okus.

Kako izgleda priprema, pogledajte u videu u nastavku.

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