Influencerica tvrdi da ovo jelo morate probati barem jednom: Evo recepta za juhu od lososa

- Ako jedno jelo morate probati barem jednom u životu, onda je to juha od lososa, a ja vam po tko zna koji put ostavljam recept jer znam da ćete pitati - poručila je u objavi.

POGLEDAJ VIDEO: Sveti Križ Začretje: Četiri gospođe snimaju starinske recepte iz zagorskog kraja za društvene mreže

Pokretanje videa... 00:59 Sveti Križ Začretje: Četiri gospođe snimaju starinske recepte iz zagorskog kraja za društvene mreže | Video: 24sata/pixsell

U objavi nisu navedene točne količine sastojaka jer ih prilagođava vlastitom ukusu i broju osoba za koje priprema jelo.

Sastojci:

Luk

Ljutika

Češnjak

Ulje

Poriluk

Mrkva

Riblji ili povrtni temeljac

Sol i papar

Mlijeko

Krumpir

Losos

Limunov sok

Kopar

Priprema:

Započnite pirjanjem luka, ljutike i češnjaka na malo ulja. Kada povrće poprimi zlatnu boju, dodajte poriluk, a po želji i mrkvu. Sve začinite solju i paprom, pa pirjajte dok poriluk ne omekša.

Zatim ulijte riblji temeljac, a umjesto njega možete koristiti i povrtni temeljac ili kocku za juhu. Dodajte oko dva decilitra mlijeka te vode prema željenoj gustoći juhe i broju osoba.

U tako pripremljenoj juhi najprije skuhajte krumpir, a kada omekša dodajte losos kojem je potrebno tek nekoliko minuta da bude gotov. Na samom kraju umiješajte svježe iscijeđen limunov sok i kopar koji jelu daju svježinu i zaokružuju okus.

Kako izgleda priprema, pogledajte u videu u nastavku.