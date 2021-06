1. Ako očekuje da budete ravnopravni u vezi

- Izlazite s nekvalitetnim muškarcem ako očekuje da u vezi budete 50/50 ili ako želi podijeliti račun s vama. Društvo nije jednako za muškarce i žene. Nismo 100% jednaki i nikada nećemo biti jednostavno zato jer biološki nismo isto građeni. Muškarci imaju određene biološke prednosti nad ženama, a žene su njegovateljice i rađamo djecu. Možda nikada nećemo imati iste prilike za karijere ili zarađivati isto novca. Uz to, žene u prosjeku zarađuju manje od muškaraca. To je tužna stvarnost, iako se stvari polako mijenjaju. I ne samo to, žene imaju i drugačije troškove od muškaraca. Mi moramo više trošiti da bi bile privlačne, a to radimo jer muškarci žele da budemo privlačne. Žene troše više na odjeću te higijenske i kozmetičke proizvode. Stoga, ako želi biti 50/50 u vezi, to znači da ne želi preuzeti svoju ulogu muškarca, da neće privređivati za obitelj, a možda nije ni darežljiv - objasnila je.

2. Ako se zbog njega osjećaš čudno ili naporno jer želiš obvezu

Anna je objasnila kako obveza znači pristajanje na ozbiljnu vezu, vjenčanje ili djecu.

Dodala je i kako postoje mnogi muškarci koji učine da se žena osjeća kao psihopat ako želi predanost.

- Ne kažem da bi sve trebalo biti onako kako žena želi, ako recimo želimo 'sutra' roditi, to ne mora biti pošteno. Ali postoje načini da se nađete 'na pola puta'. To je ženski hendikep, moramo misliti o našem unutarnjem satu i ne možemo čekati deset godina da se on zasiti zabave kako bi onda možda odlučio želi li se vjenčati. Naravno da postoje realni razlozi zašto bi nekome trebali dati vremena i prostora, ali tada je vrijeme za kompromis. Ne dozvolite da bude samo po njegovom ili samo po vašem - kaže.

3. Ako je nepouzdan

- Nema opravdanja za muškarca da bude nepouzdan. Prvo pravilo kod izlaženja je da ako ne drži do svojih obećanja, nepouzdan je ili te ignorira, jednom, to je ok, može se dogoditi. Ako se to ponovi, doviđenja. Dame, ne zaslužujete biti s nekim tko vam otkazuje u posljednjem trenutku bez ikakvog razloga i to redovno čini - rekla je Anna.

Trenerica elegancije kaže kako su mnoge žene bile s muškarcima koji ne ispunjavaju obećanja, ali su ostajale s njima jer im se jako sviđao ili nisu htjele ostati same.

- Ako stalno nešto obećava, a to ne ispunjava, to znači da samo želi spavati s vama. Ako je muškarac nepouzdan, uistinu mislim da nije toliko zagrijan za vas. Ako mu je istinski stalo do vas, nazvat će. Potrudit će se, učinit će sve kako bi se vidjeli, čak i ako mu je to u tom trenutku nezgodno. Da, teško je upoznati kvalitetne muškarce jer su mnogi danas jako razmaženi. To je stvarno izazov, ali gore je zadovoljiti se s lošijim. Radije bih bila sama, nego s nekim tko me ne tretira onako kako mislim da zaslužujem - objasnila je.

4. Ako mu fali dubine: Nema interesa osim nogometa, alkohola i igrica

Anna kaže kako može varirati način na koji muškarac nema dubine, ali postoje neki stereotipi, poput muškaraca koji imaju ograničene interese. Priznala je da je upoznala puno takvih.

- Mislim da se možemo složiti oko toga da to nije baš privlačno i zaista ne znam što ćete imati zajedničko s takvima. Razmislite o čemu ćete pričati s takvim muškarcem do kraja života ako se vjenčate. Mislim da je život prekratak da bi ga proveli s pogrešnom osobom, pobrinite se da pronađete nekoga s kojim imate nešto zajedničko - savjetuje.

5. Ako mu fale maniri

- Ovo je univerzalno i nema veze s kulturom iz koje muškarac dolazi. Mislim da je otvaranje vrata ženi neka osnova koju znaju svi muškarci na svijetu. Ili ako zajedno šetate, a vani je prohladno i vi na sebi imate majicu kratkih rukava, a on vam ne ponudi svoju jaknu. Ono što često viđam su muškarci koji su jako nonšalantni i ne mare za ženu. Hoda ispred vas, ne čeka vas i ne pogledava iza da vidi jeste li još uopće tu. To je jako nepristojno. Male stvari najbolje pokazuju je li muškarac gospodin. Također, ako je muškarac sebičan u krevetu, to isto nije gospodsko ponašanje, pogotovo zato jer nismo isto građeni i žene teže dolaze do orgazma - rekla je.

6. Ako počne manipulirati s vama

Anna objašnjava kako muškarci mogu ženu početi nazivati sponzorušom, kujom ili materijalističnom ako žele pokušati promijeniti parametre u vezi koji im ne odgovaraju.

- Mislim da je to znak za alarm. Ako se muškarac počne ponašati agresivno kada počnete postavljati poštene granice, tada se trebate zapitati s kim to uopće izlazite. Potencijalno, možda se radi o muškarcu od kojeg trebate pobjeći. Postoje muškarci koji su jednostavno narcisi, sebični, defenzivni ili nemaju sposobnost da se mijenjaju. Mislim da se s takvima ne isplati graditi budućnost. To je situacija u kojoj trebate prvo gledati na sebe i svoje potrebe. Postoje muškarci koji su spremni naći se 'na pola puta' s vama, ne očekuju da budete otirač, da sve radite za njih ili da je sve po njihovom. Budite oprezne - upozorila je.

7. Ako je još 'partijaner'

Anna savjetuje da ne ulazite u ozbiljnu vezu s muškarcem koji svaki vikend želi ići na partyje sa svojim prijateljima. Kaže da je drugačija situacija ako oboje imate 19 i živite istim stilom, ali neprihvatljivo je ako ste u kasnim 20-ima.

- Ako on i dalje samo želi partijati, onda ne znam što uopće radite s njim. Malo je čudno ako je netko u vezi, a i dalje ga samo to zanima. To je znak upozorenja, ali naravno, svi smo drugačiji. Razmislite tretira li vas onako kako zaslužujete, imate li određene poštene granice i postoje li kompromisi - zaključila je.