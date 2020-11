Detaljno opisuje svakodnevne poplave nasilnih poruka\u00a0i trajne kampanje mr\u017enje na forumima za \u010di\u0161\u0107enje\u00a0koji postoje 'samo radi ismijavanja, mu\u010denja i zlostavljanja'.

<p>Ona je slavu stekla na društvenim mrežama svojom utjecajnom opsesijom čišćenja i simpatičnom osobnošću, ali za gospođu Hinch, koja ima preko 3,8 milijuna sljedbenika na Instagramu, put do toga nije bio ni lagan ni brz, prenosi<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13269052/mrs-hinch-antidepressants-bullying-online-trolls-destroyed-book/"> The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje</strong></p><p>Sophie Hinchcliffe (30) otkrila je da je sada na antidepresivima kako bi se riješila tjeskobe koju trpi kao rezultat neprestanog maltretiranja internetskih trolova za koje kaže da su je 'gotovo uništili'.</p><p>Iako je ta 'kraljica čistoće' iz Essexa pokušala ostati što pozitivnija na društvenim mrežama, s vremena na vrijeme obračunava se s onima koji je 'gađaju ispod pojasa'.</p><p>U svojim nedavnim najprodavanijim memoarima 'Ovo sam ja, gospodo' Sophie se dublje upušta u potresnu istinu iza ekrana i detaljno opisuje tamnu stranu slave koju je doživjela.</p><p>U njima ona piše: 'Ti su me ljudi gotovo uništili i činjenica da prvi put u životu pijem lijekove protiv depresije i anksioznosti uglavnom je uzrokovana time što su radili'.</p><h2>Nasilje na društvenim mrežama gurnulo ju je do ruba</h2><p>Sophie kaže kako su je neumoljivi internetski nasilnici gurnuli do krajnjih granica, napadajući njezin izgled i stil života, izdvajajući sve što objavljuje - a neki čak ciljaju i na njenog 17-mjesečnog sina Ronnieja (u nekim od njih dječaka su nazivali 'zaostalim' jer s 15 mjeseci nije hodao).</p><p>Detaljno opisuje svakodnevne poplave nasilnih poruka i trajne kampanje mržnje na forumima za čišćenje koji postoje 'samo radi ismijavanja, mučenja i zlostavljanja'.</p><p>Iako je to nešto što često doživljava, učinci trolanja došli su do izražaja prošlog Božića kada je tijek zlostavljanja i izrugivanja njoj izazvao napadaj panike zbog kojeg je Sophie imala osjeća 'kao da umire'.</p><p>Danima se i kroz tešku muku oporavljala, a znala je da mora razgovarati s liječnikom o šteti koju je to imalo na njezino mentalno zdravlje.</p><h2>Napad panike, lijekovi...</h2><p>Lijekovi koje joj je propisao liječnik opće prakse pomažu joj da 'stvari bude ravnomjernije raspoređene', ali i dalje se povremeno bori sa svojom anksioznošću - koristeći čišćenje kao način snalaženja, izbacivanja tjeskobe i smirivanje.</p><p>Kroz sve to uz nju je bio njezin suprug Jaimie, za kojeg Sophie kaže da je njezin 'stijena'.</p><h2>Obitelj i čišćenje kao lijek</h2><p>Upoznali su se prije osam godina dok su radili u istoj regrutnoj tvrtki sa sjedištem u Londonu i vjenčali se u kolovozu 2018. Jamie (42) je prošle godine napustio posao jer je njezina karijera influencerica dobila velik značaj, a on joj je pristao pomagati u tome, kao i dijeliti obiteljske obaveze.</p><p> - On mi je sjajna emocionalna podrška. Moja desna ruka u svemu i sada mi je potreban više nego ikad - piše Sophie.</p><p>Postoji ogroman dio nje koji želi da se vrati kao stara Sophie Hinchliffe.</p><p>- Doslovno sam najgora osoba kojoj se ova stvar s Instagramom dogodila. Ako sam kroz cijelo ovo iskustvo naučila jednu stvar, to je cijeniti jednostavan život i držati ga se što je više moguće - kaže.</p>