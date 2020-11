Luna zara\u0111uje kao model preko ra\u010duna Only Fans, a na Instagramu ima nevjerojatnih 1,2 milijuna pratitelja.

<p>Luna Benna (21), koja živi na Floridi, ali potječe iz Chicaga, kaže da je proživjela noćnu moru na Tinderu jer ljudi neprestano pokušavaju ukrasti njezine fotografije. Njih koriste kao 'mamac' za pronalazak potencijalnih partnera i dogovaranje spojeva te tvrdi, aplikacija tada zatvara njezin pravi račun jer pretpostavlja da je lažan, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8933041/Stunning-model-says-Tinder-kicked-shes-attractive.html">Daily Mail.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljepota</strong></p><p>- Moj je problem što sam previše zgodna i previše atraktivna, pa eto ni meni samoj ne vjeruju da sam to ja - rekla je.</p><p>No, kaže kako ipak nije tako razočarana jer je preko Tindera prije izbacivanja uspjela na njemu naći nekog tko joj se sviđa i s kime sad provodi vrijeme.</p><p>Luna zarađuje kao model preko računa Only Fans, a na Instagramu ima nevjerojatnih 1,2 milijuna pratitelja.</p><p>Prvi put prijavila se na aplikaciju Tinder u nadi da će pronaći ljubav - no vidjela je kako joj kradu fotografije, a jedan lažni Facebook profil nagomilao je tisuće obožavatelja.</p><h2>Žrtva vlastite ljepote</h2><p>Benna kaže da je imala stotine 'matchova' na Tinderu svakog mjeseca kad je prvi put isprobala aplikaciju za spojeve i dobila brojne pohvale od svojih udvarača na mreži, uključujući ponude poput odmora i novca, ali, nakon tri godine, kaže da je žrtva vlastite privlačnosti.</p><p>- Bila sam mlada, blesava i ... tražila sam ljubav. Tijekom svog boravka na Tinderu primila sam toliko neobičnih i glupih poruka, ljudi me prose, nude novce za noć sa mnom, no nikad me nisu zanimale gluposti - ističe.</p><p>Lunina veza s Tinderom ubrzo se pokvarila i prije nego što je to shvatila, potpuno je izbačena iz aplikacije.</p><p>Manekenka je zabranjena jer su njene slike bile toliko popularne da su privlačile stvaranje lažnih računa ili tzv. 'catfisha', pa je lako moguće da su oni izvlačili novac u njeno ime od drugih.</p><p>- Zaista je razočaravajuće kad ljudi kreiraju lažne profile nakon što su mi ukrali slike, to je žalosno za osobu koja stoji iza slike, a tužno za osobu koja se spušta tako nisko - smatra.</p><p>Najgore joj je bilo što Tinder nije mogao prepoznati razliku između stvarne Lune i lažnjaka.</p><p>Benna je saznala da mnogi lažni Tinder profili koriste njezine slike i kako bi privukli ljude u seksualni posao.</p><p>- Neki od tih profila koji koriste moje slike - tako da izgledaju kao ja, ali s lažnim imenima, poput Jessice, Amber ili Natalie - nazivaju se pratnjom ili prostitutkama - objasnila je.</p><p>Isprva sam se pokušala suočiti s njima, ali nikad nije dobro završilo. Ishod bi obično bio blok. </p><p>- Nažalost, to je gubljenje vremena - ističe.</p>